El Gobierno finaliza un año marcado por la guerra en Ucrania con un mensaje: protección social

"Avanzar y proteger". Con estos dos conceptos resumió a grandes rasgos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el año que se acaba. Lo hizo en su tradicional balance, ofrecido en la Moncloa el pasado martes. 2022 ha estado marcado por la superación de la pandemia y especialmente por la guerra de Putin en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales. La coalición gubernamental y los partidos que la componen finalizan este período con un mensaje clave: la protección a la ciudadanía ante acontecimientos inesperados.

El líder del Ejecutivo puso el foco en las respuestas dadas a la crisis desde el plano europeo. Ahí está la "excepción ibérica", cuyos resultados sobre el precio de la energía han dado sus frutos. "El tiempo nos ha dado la razón, la solución ibérica y el límite al precio del gas nos va a permitir navegar con una mayor certidumbre esta tempestad ocasionada por Putin", dijo Sánchez.

Por otro lado, desde el plano nacional. "45.000 millones para proteger a la clase media y trabajadoras ante el aumento del coste de la vida y los alimentos", destacó el presidente. Los diferentes "decretos anticrisis" han sido una de las señas de identidad del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Unos recursos que para Moncloa explican en buena medida el por qué España está doblegando la inflación. Nuestro país es ahora el territorio de la eurozona con una cifra menor en este índice.

Otro de los mantras del Ejecutivo durante este año es que el "reparto de cargas de esta crisis fuera equitativo". "Que aquellos que más tienen arrimen más el hombro", destacó Sánchez. Aquí se incluyen algunas de las medidas estrella de 2022, como un aumento de impuestos a las grandes empresas energéticas, a la banca y las grandes fortunas. "No son anacrónicos en el entorno europeo", afirmó Sánchez. El presidente aprovechó para cargar contra la derecha, que los han recurrido a la justicia. "Está claro a qué intereses sirven", dijo el presidente.

Empleo y reforma laboral

Los buenos datos de empleo y el papel de la reforma laboral también fueron puestos de relieve por Sánchez. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó al día siguiente los datos que avalan el nuevo marco. "En menos de un año se ha reducido la temporalidad del empleo a mínimos históricos aproximándonos a los números de la Eurozona. Ahora mismo en nuestro país, uno de cada dos contratos es ya indefinido, algo que no consiguió el bipartidismo: poner el Gobierno al servicio de los trabajadores", explican fuentes de la Vicepresidencia.

En el equipo de Díaz también destacan el concepto de "protección". "El actual Gobierno de coalición progresista desde el primer momento fue consciente de la necesidad de seguir tomando medidas de protección en la línea de la pandemia", destacan las fuentes consultadas. En concreto, más allá de las medidas sociales, en el Ministerio de Trabajo destacan también el asunto que "más emoción" les ha causado: aprobar los derechos laborales para las trabajadoras del hogar, "una deuda histórica".

Rotos todos los puentes con la derecha

El Gobierno de Sánchez llega a este final de año con todos los puentes rotos con el principal partido de la oposición. La confrontación con el PP de Alberto Núñez Feijóo ha sido una constante. Especialmente desde la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) allá por el mes de octubre. En un primer momento había cierta esperanza en Moncloa en el un perfil "moderado" diferente al de Pablo Casado y que pudiera pactar algunos asuntos de Estado como el desbloqueo del poder judicial.

Todo ha quedado enterrado definitivamente estos meses. Las maniobras de los populares con el Tribunal Constitucional (TC) han terminado de tensar la relación. Con ataques muy duros. Sánchez acusó incluso a la derecha judicial, política y mediática de un complot. Un ataque a la democracia. "En estos 9 meses su única aportación ha sido amordazar el parlamento", explicó el presidente el pasado martes. Para Moncloa, los populares están en una deriva trumpista, votando a todo que no, bloqueando o insultando. "No hay ninguna diferencia entre la oposición que hacía Casado y la que hace Feijóo. Es una decepción de los ciudadanos que esperaban algo más", añadió el presidente.

En la memoria de este 2022 quedarán también algunos cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Y un calificativo, el de insolvente. Una estrategia que consideran en Moncloa que les beneficia porque ponen a los populares frente a su espejo y desmontan el perfil que tenía el dirigente gallego. "Un PP que empieza y acaba el año de la misma manera, sin ser un partido ni un líder útil para la ciudadanía de este país", insistió la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, este jueves.

"El PP ha continuado erosionando nuestra democracia y nuestras instituciones al negarse a reconocer la legitimidad del gobierno y a cumplir el mandato constitucional de renovar el CGPJ", apuntan desde la Vicepresidencia. Pero se pone en valor que "hay una amplia mayoría de formaciones políticas de diferente signo dispuestas a seguir colaborando y llegando a acuerdos para fortalecer nuestra democracia". Sánchez puso en valor la "política del entendimiento" tras aprobar, gracias a 10 fuerzas políticas, los terceros Presupuestos Generales del Estado (PGE) de forma consecutiva.

Podemos e IU reivindican su sello

Desde Podemos, el balance lo realizó este jueves su secretaria general, Ione Belarra en un vídeo difundido a través de redes sociales. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 destacó especialmente el "escudo social" aprobado esta semana, que incluye una medida puesta encima de la mesa por su partido como la congelación de los alquileres. Mención especial también para la Ley Trans, que para Belarra simboliza el papel de Podemos en el Gobierno. "Somos la fuerza que transforma, que no se pliega ante las presiones del poder mediático o del PSOE", destacó.

Belarra muestra el "orgullo" de haber mantenido esta ley en pie. Algo que parecía "imposible" un tiempo atrás, al igual que otros logros como la subida del SMI, el tope al gas o que las trabajadores del hogar tuvieran derecho a paro. La líder de la fuerza morada ha lanzado un reto para las cenas de fin de año: "Preguntad a vuestras familias qué es lo que más ha gustado del Gobierno. Estoy convencida de que la respuesta va a ser una medida de Podemos".

En el balance, Belarra no olvida una fuerte crítica a "las élites". "Tenemos la obligación como demócratas de pararles por los pies. La renovación del TC era imprescindible para evitar que el PP lo usara para frenar las medidas más valientes que está impulsando este Gobierno", considera la secretaria general de Podemos. Pero lanza una advertencia: "La crisis institucional sigue abierta y la estrategia golpista no va a parar y va a ir a más". Por ello, urge desde su punto de vista la renovación del CGPJ. "No hacerlo es agachar la cabeza. Hay que poner fin al secuestro de las instituciones por parte del PP", ha destacado. En Moncloa no parece que vayan a mover ficha de momento con este asunto.

Sobre las tareas pendientes, Podemos pone especialmente el foco en dos asuntos. Por un lado, la Ley de vivienda, con la intervención estatal real en los precios de los alquileres. "Mejor que dar ayudas, que se convierten en parches, es intervenir de manera contundente en temas estratégicos. Intervenir supone inclinar la balanza en favor de la gente y casi siempre en contra de grandes multinacionales", afirma Belarra. Por otro lado, ha recordado la urgencia de la derogación de la 'ley mordaza'.



"Desde IU siempre somos más exigentes. El balance puede ser positivo en términos generales pero siempre queremos y aspiramos a más. A aumentar todo lo que tiene que ver con políticas sociales o ensanchamiento de los servicios públicos. Porque son elementos que aseguran derechos independientemente del nivel de renta y ensancha la democracia". Así lo explica a este medio Sira Rego, la portavoz federal del partido. La también eurodiputada destaca los datos "incontestables" y efectos positivos de las medidas si miramos a otros países del entorno.

"Tener el Gobierno de coalición ha permitido que la salida de la crisis haya sido más en clave social, sobre todo en comparación a otros países europeos", añade la portavoz de IU. Destaca especialmente como logros las medidas asociadas a la calidad en el empleo, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en general los paquetes sociales para aliviar la inflación como el apoyo al transporte público. Por otro lado, consideran en IU que la excepción ibérica ha sido un buen paso "para romper determinadas dinámicas que decían que no se podían cambiar las orientaciones neoliberales".

Rego destaca que se ha demostrado que es positiva la intervención pública en sectores estratégicos, así como actuar sobre los beneficios oligopólicos, "una medida de carácter simbólico que esta contagiando Europa". "Son elementos políticos que tenemos en nuestro haber en el Gobierno de coalición y que hay que sacar pecho de ellos porque alivian la situación de las familias", apunta.