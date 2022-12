El Gobierno introduce en el Código Penal el nuevo delito de enriquecimiento ilícito

El plazo para introducir enmiendas en la reforma del Código Penal presentada por PSOE y Unidas Podemos hace unas semanas acaba a las 18.00 de este viernes. El goteo de iniciativas para modificar esta proposición de ley conlleva entre otros asuntos la introducción de un nuevo delito: el de enriquecimiento ilícito. Así lo ha confirmado en rueda de prensa el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López.

El objetivo principal de esta modificación es, según las palabras de López, "reforzar la lucha contra la corrupción". Se introduce de esta manera por primera vez en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito. "No existe un procedimiento para que si tenemos un incremento desproporcionado de patrimonio suceda algo", ha destacado López.

De este modo, aquellos cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio o cancelación de sus deudas por encima de 250.000 euros durante el ejercicio de su cargo tendrán la obligación de justificar ese incremento provisional. Si no lo hacen, se establecen penas de prisión de seis a tres años, multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente e inhabilitación especial por tiempo de entre dos a siete años.

"Abrir el Código Penal no es fácil, no se abre todos los días. Una vez que lo hemos hecho aprovechamos para hacer reformas", ha justificado el portavoz socialista la introducción de esta enmienda. "Desgraciadamente hemos visto que en mucha ocasiones por no existir este delito ha habido personajes públicos que se han enriquecido de forma ilícita y no ha tenido consecuencias", ha añadido.

Para el portavoz socialista, si esta enmienda sale adelante, "España se situará entre los países más avanzados en esta materia, como Francia, Portugal o Luxemburgo".