El Gobierno ha comenzado a sondear a los grupos su disposición a aprobar una quinta prórroga del estado de alarma planteándoles la posibilidad de que en esta ocasión se extienda por el periodo de un mes, es decir, hasta el fin de la desescalada, según fuentes consultadas.

De esta forma, Pedro Sánchez no cumpliría el propósito que anunció el pasado sábado de someter al Congreso cada 15 días la prórroga del estado de alarma para dar las máximas garantías democráticas, evitándose así al menos una votación.

De prosperar esta propuesta y salir adelante, el estado de alarma se prolongaría hasta el 24 de junio. Uno de los motivos para pedir la prórroga por 30 días, además de la precariedad parlamentaria que tiene el Gobierno en el Congreso y el riesgo de perder alguna votación, es que las condiciones del estado de alarma ya no se variarán hasta el final, y no sufrirán modificaciones como ha ocurrido anteriormente. Además, el motivo fundamental de la ampliación será la restricción de la movilidad, no vinculándose ya con otras medidas de aspecto económico o laboral.

Como en la anterior ocasión, ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo y la portavoz socialista, Adriana Lastra, quienes desde el lunes están hablando con otras fuerzas políticas para conocer su apoyo a la prórroga del estado de alarma y tantearles acerca de ampliarla por un mes.

Paralelamente, este martes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha mantenido una videoconferencia con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ante la que se ha comprometido a mantener informada periódicamente con respecto a la evolución de la pandemia y con la que ha hablado de seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos futuros frente al coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos han asegurado que el presidente no le ha planteado a Arrimadas la posibilidad de plantear una nueva prórroga de un mes.

Hasta la fecha, el Gobierno ha justificando el ir solicitando sucesivas prórrogas de 15 días para garantizar así el control parlamentaria sobre las decisiones del Ejecutivo, dado que es la Cámara Baja a la que compete autorizar la solicitud de prórroga propuesta por el Gobierno y modificarla de acuerdo a los que acuerde la mayoría del Congreso.

Los plazos que fija la Constitución

El artículo 116.2 de la Constitución que hace referencia al estado de alarma limita a un "plazo máximo de 15 días" el estado de alarma declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y señala que sólo podrá prorrogarse en caso de que así lo autorice el Congreso de los Diputados, si bien nada dice acerca del plazo de esa prórroga.

El Gobierno considera imprescindible mantener el estado de alarma al menos hasta que concluya la actual fase de relajación progresiva de las restricciones del estado de alarma que limitan la movilidad de los ciudadanos, que tienen por regla general viajar a otras provincias salvo en casos justificados. Sostiene que el estado de alarma es el instrumento que se requiere para seguir restringiendo un derecho fundamental como el de la libertad de circulación, que no se podría recuperar hasta terminada la fase de transición, como pronto para finales de junio.

Sin embargo, el PP ya ha avanzado de que votará en contra de una nueva prórroga al considerar que el Gobierno tiene otras alternativas, por lo que el Gobierno necesita amarrar los apoyos y abstenciones que ha tenido hasta la fecha y no sumar más votos en contra. En la última votación, logró superar el umbral de la mayoría absoluta sumando 178 votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, CC-NC, PRC y Teruel Existe.