El Gobierno prevé aprobar este martes una moratoria del pago de la hipoteca para personas que hayan reducido sus ingresos o que han perdido sus trabajos a raíz de la crisis del coronavirus. Según ha podido saber Público, el Ejecutivo prevé incluirla en el decreto de medidas sociales y económicas que verá la luz este martes, en Consejo de Ministros, el cuarto en una semana.

Esta es una de las medidas más reclamadas por los representantes de Unidas Podemos en el Gabinete. Otra de ellas, la moratoria del pago del alquiler para personas afectadas por el Covid-19, no estaba en el borrador en manos del Consejo de Ministros a última hora de la mañana. No obstante, no está descartada.

"Se prevé que sea un Consejo largo y denso, debido a la importancia de las medidas que se aprobarán", advertía hoy el Gobierno

La moratoria en el pago de hipotecas ya ha sido adoptada en Italia, el único país de la UE más afectado que España por estra crisis. Más allá de las importantes caídas en Bolsa, la paralización de prácticamente todos los sectores productivos, y la tensión a la que se está viendo sometido el sistema sanitario, los trabajadores más vulnerables son quienes más han notado el impacto de esta crisis.

A sólo tres días de la entrada en vigor del estado de alarma, que ha dotado al Ejecutivo de nuevos poderes para actuar contra la expansión del coronavirus -entre otros, desplegar al Ejército y supeditar la sanidad privada a las órdenes directas del Ministerio de Sanidad- , el Gobierno afronta hoy una complea jornada de discusión para decidir qué medidas medidas centradas en la protección de familias, trabajadores, autónomos y pymes serán aprobadas en este Consejo de Ministros, y cuáles serán implementadas más adelante.

El presidente, Pedro Sánchez, ha convocado al primer Consejo de Ministros por videoconferencia de la historia tras reunirse con el Comité técnico de gestión del coronavirus. La reunión, realizada desde las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional, arrancó a las 10.30 horas.

Además de Sánchez, sólo han estado físicamente presentes la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la ministra portavoz, María Jesús Montero, y los cuatro ministros que han visto reforzadas sus competencias por la declaración del estado de alarma: Salvador Illa (Sanidad); Fernando Grande-Marlaska (Interior); Margarita Robles (Defensa) y José Luis Ábalos (Transporte y Movilidad).

En cualquier caso, tres horas después de su arranque ni siquiera había estimaciones sobre cuando concluiría. "Se prevé que sea un Consejo largo y denso, debido a la importancia de las medidas que se aprobarán", advirtió durante la mañana la Secretaría de Estado de Comunicación.