El Gobierno rehúsa valorar si Felipe VI faltó al respeto del pueblo colombiano en la toma de posesión de Petro

Seis preguntas y ninguna aclaración. El intento del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu para tratar de conocer la opinión del Gobierno ante el polémico gesto de Felipe VI en la toma de posesión del presidente colombiano Gustavo Petro –donde el monarca evitó ponerse de pie ante el paso de la espada de Bolívar, algo que sí hizo el resto de personalidades– ha caído en saco roto.

El escándalo saltó el pasado 8 de agosto. En plena ceremonia de asunción de Petro, Felipe VI decidió permanecer anclado a la silla cuando la simbólica espada desfiló de forma solemne ante el palco de autoridades.

"Es la espada del pueblo, y por eso la queríamos aquí en este momento y en este lugar", dijo Petro durante el acto. El rey español, por el contrario, optó por contemplar el desfile de este símbolo del libertador latinoamericano desde su asiento.

Iñarritu llevó este caso al Congreso, donde formuló una pregunta escrita al Gobierno sobre este asunto. En su iniciativa, el diputado de EH Bildu destacó que "este hecho produjo que el rey se convirtiera en protagonista indeseado del acto", al tiempo que "todavía a día de hoy se desconoce el motivo del gesto".

"Hay quienes han señalado que no estaba preparado y otros que decidió unilateralmente mostrar esa hostilidad", apuntó el diputado de la coalición soberanista vasca.

Entre otros puntos, solicitó información acerca de si "fue el Gobierno quien señaló al jefe del Estado que no se levantara" y si esto se produjo "por un desconocimiento o por no estar preparado para una situación no fijada de antemano". Para descartar todas las posibilidades, preguntó si el monarca "se sintió indispuesto por algún motivo desconocido".

En el terreno diplomático, Iñarritu intentó averiguar si el Gobierno "se ha disculpado ante las autoridades colombianas", así como si piensa adoptar medidas "para superar un gesto que ha sido interpretado como una afrenta".

"Excelentes vínculos"

El Ejecutivo ha liquidado el asunto en apenas siete líneas. Sin responder a ninguna de las preguntas concretas del diputado, argumenta que "España y Colombia mantienen unos excelentes vínculos bilaterales", los cuales "se han reforzado recientemente con la asistencia de S. M. el Rey a la toma de posesión del Presidente Petro, acompañado del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como con el viaje del Presidente del Gobierno a Bogotá el pasado 24 de agosto".

"Durante ambos encuentros se puso de manifiesto la sintonía y cordialidad entre los respectivos Jefes de Estado y de Gobierno", señala la respuesta enviada esta semana a Iñarritu.

Lo cierto es que el gesto de Felipe VI provocó malestar en el seno del propio Gobierno de coalición. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, instó al monarca a que se disculpara por no levantarse al paso de la espada de Bolívar. Por su parte, el ala socialista del Ejecutivo calificó lo ocurrido como "un detalle sin demasiada trascendencia y totalmente menor".