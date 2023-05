El Govern decide repetir las oposiciones a funcionarios a raíz del caos en las pruebas

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha decidido repetir "lo antes posible" todos los exámenes de las oposiciones de estabilización de plantillas que se llevaron a cabo el sábado, custodiados por la empresa subcontratada Cegos. Las pruebas quedan anuladas y los admitidos al proceso podrán volver a concurrir el 1 de julio y el 8 de julio, en función de la oposición. Ahora se hará con medios propios de la administración catalana, y haciendo un "llamamiento" al personal de vigilancia para que se lleve a cabo "con todas las garantías".

Sin embargo, existen exámenes efectuados desde la propia administración que no están afectados por la medida. Las personas que concurrieron en oposiciones que no hubo problemas, no se verán afectadas por la decisión del ejecutivo. Un total de 13.581 trabajadores de la Generalitat estaban convocados este sábado en las pruebas, con un total de 1.825 plazas.

Lo ha anunciado esta tarde la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, en una rueda de prensa en la que ha lamentado tener que tomar la decisión, tildando la situación vivida por los opositores de "crítica y compleja". "Se vivieron situaciones inadmisibles e intolerables en la administración pública. Las oposiciones son sagradas y deben celebrarse con todas las garantías", sostuvo.

La responsable del Govern ha asegurado que están "golpeados" por cómo se produjo el proceso, por lo que han decidido "indemnizar" a los opositores, "sabiendo que no se restablecerá la situación que vivieron". "Queremos hacer este gesto para resarcir los perjuicios económicos", ha justificado, sin dar más detalles, ya que se está estudiando la cuantía. "Se indemnizará a por todas, se hará de oficio", ha puntualizado.

Pese a que los aspirantes tienen tiempo hasta el viernes para exponer sus reclamaciones, la Generalitat ya ha asumido que tendrá que repetir la totalidad de los exámenes gestionados por Cegos. "Se ha roto absolutamente la confianza con la empresa", ha dicho.

La consellera ha comparecido tras el encuentro con los sindicatos CCOO, UGT e IAC-CATA, una tercera reunión con los sindicatos para "contrastar informaciones". Además de recibir información a través de los sindicatos y del personal presente en las aulas, Vilagrà también ha dicho que el Govern ha recibido 3.069 aportaciones de incidencias a través del formulario puesto a disposición de los opositores.

"Hay una con incidencias muy graves o graves" en las aulas, dijo. La consellera ha citado el uso del móvil para contactar con otros opositores o buscar respuestas, salir del examen para ir al baño, "en algún momento no vigilancia del aula" y también incidencias relacionadas con retrasos en los exámenes, el que considera "intolerable".

En los últimos días, los aspirantes han denunciado retrasos generalizados, carencia de exámenes, clases apretadas, violaciones de anonimato y diversas incidencias que provocaron la cancelación de alguno de los procesos. "La incidencia es masiva", con 99,7% de los procesos afectados. "Si en un aula se producía un procedimiento de este tipo, quedaba invalidado todo el proceso", ha puntualizado.

Rescisión de contrato y sanciones en la empresa

Vilagrà también ha anunciado que se rescindirá el contrato en Cegos. "No se ha cumplido el objeto principal, que era dar apoyo logístico, técnico y de vigilancia", para realizar las oposiciones "con garantías". La consellera ha añadido que están estudiando medidas para sancionar a la empresa contratada, y que se harán una vez estén claros los mecanismos jurídicos. "Es un incumplimiento flagrante de la contratación, es intolerable e inadmisible", espetó la consellera.

Las pruebas fueron organizadas por la empresa externa Cegos, que ganó un contrato de 1,4 millones. Esta compañía utilizó personal de la ETT Randstad para realizar el control de los exámenes. Vilagrà ha dicho que la empresa no ha presentado ninguna cuantía sobre "el trabajo no hecho".

Tras las críticas de los últimos días y la destitución de la directora general de Función Pública, Marta Martorell, este jueves la consejera de la Presidencia se ha vuelto a reunir por segundo día consecutivo con representantes de organizaciones como CCOO, UGT e IAC- CATAC. Las diversas incidencias relatadas por los participantes han llevado al Síndic de Greuges a investigar de oficio el caso. Y Vilagrà comparecerá el viernes en comisión en el Parlament para dar explicaciones al respecto.