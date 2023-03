Así piensan los saharauis militantes del PSOE Aman y Omar sobre el giro del Gobierno

Aman y Omar son saharauis. Nacieron en los campamentos de población refugiada situados en Tinduf (Argelia). Ambos visitaron por primera vez nuestro país en el marco del programa Vacaciones en Paz, mediante el que miles de niños saharauis pasan los meses de verano en familias de acogida. Más tarde decidieron quedarse en España. Los dos son críticos con el giro efectuado el pasado año por el Gobierno de Pedro Sánchez respecto al conflicto del Sáhara Occidental. Su posición no sería tan llamativa sino fuera porque los dos son militantes convencidos del PSOE.

Hace unos días se lanzó de forma pública la iniciativa "Socialistas por el Sáhara". Un grupo de militantes del PSOE se llevan meses organizando para pedirle a su partido que respete el Derecho Internacional, el ejercicio del derecho de libre determinación por el pueblo saharaui y la culminación del proceso de descolonización.

Cuentan con un manifiesto al que se puede adherir cualquier militante y de momento ya han llevado sus peticiones a la dirección federal. La pasada semana se reunieron con la secretaria de Política Internacional, Hanna Jaloul. Y según confirman desde el colectivo a este medio, se pactó una próxima reunión con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Tanto Aman Hamoudi como Omar Lamin forman parte de la iniciativa de forma activa. Hamoudi, de 30 años y residente en Madrid, ha formado parte hasta poco tiempo de la dirección de las Juventudes Socialistas madrileñas, organización en la que milita desde los 14 años. Actualmente forma parte del Comité Regional del PSOE de Madrid.

Reconoce que se afilió al partido por la influencia de su familia de acogida. "Creces y vas viendo y te inculcas de unos valores e ideales. En política, como en todo, no hay nada con lo que te puedas identificar al 100% pero considero que el PSOE es una buena herramienta para cambiar la vida de la gente", señala en conversación con Público.

¿Cómo se lleva esto y ser saharaui? A esta pregunta, Hamoudi no oculta que "se ha complicado más desde el último año" tras la decisión de Sánchez de avalar la autonomía que propone Marruecos para al Sáhara como la opción más realista, seria y creíble. "Obviamente te genera muchas contradicciones", afirma. Pero en todo caso no se le pasa por la cabeza abandonar su militancia. Todo lo contrario.

Convencer a nivel interno

"Si hay algún partido que puede hacer algo por mi pueblo es un partido que pueda llegar a gobernar este país. El PSOE es un partido de Gobierno y que está gobernando", sostiene. Dice, en este sentido, que ha tenido muchas conversaciones al respecto con otros activistas saharauis. Su estrategia se basa en que dentro del PSOE "hay muchos mecanismos para llevar adelante" ciertos temas y "apretar desde dentro".

"Si cogemos todos los saharauis y decimos que el PSOE no vale para nada o que ha traicionado a los saharauis y nos cerramos en banda, no es una manera de cambiar las cosas. Yo a pesar de estar de acuerdo en muchas cosas, en el tema del Sáhara estoy completamente en desacuerdo. Y ahí está mi lucha y mi pelea para conseguir cambiar las cosas. Hay que convencer a compañeros, estar ahí, explicar las cosas y tener una postura fuerte", reflexiona Hamoudi.

Omar Lamin tiene 34 años. La primera vez que pisó las Illes Balears, concretamente la localidad de Santa Margalida, fue con 7 años. Aquella experiencia le cambió la vida. Desde el año 1999 reside en Palma de Mallorca. Se afilió al PSOE, como su compañero Hamoudi, por crecer dentro de una familia socialista. Actualmente tiene un cargo orgánico a nivel autonómico dentro de su partido.

"Tengo presente a los míos en todo lo que hago en política. Me siento súper orgulloso de formar parte de la familia socialista. Porque la razón por la que estoy aquí fue por decisión de una familia socialista y comprometida con los Derechos Humanos", señala a este medio. Lamin concibe la causa saharaui no sólo como propia sino como universal de toda la ciudadanía.

"El PSOE ha sido, es y sigue siendo a pesar del giro que ha dado un partido que está comprometido con la causa saharaui. Porque el partido lo hacen las personas, los afiliados", apunta Lamin. Precisamente la federación balear ha sido desde hace un año una de las más activas en defensa de la causa saharaui. En el colectivo que ha lanzado el manifiesto figuran varios cargos públicos de las Illes Balears.

Y la propia presidenta autonómica, Francina Armengol, saludó de forma positiva la iniciativa hace unos días. "Es importante que se haga esta reflexión dentro del partido como lo es también que se lleve a cabo en el seno de la sociedad", destacó, al tiempo que incidió en que su posición al respecto ya es conocida.

"El PSOE de Balears es un fiel reflejo de la sociedad balear. Yo diría que es el reflejo de muchas partes de España. El PSOE lo conforman ciudadanos de a pie que están sensibilizados y que han demostrado su solidaridad. Todo esto encarnado por la presidenta, que tiene siempre muy presente los DDHH. Se explica también en el tipo de políticas que se desarrollan en las islas, con carácter equitativo y de justicia social", responde Lamin sobre la relevancia de esta federación socialista con la causa saharaui.

El militante socialista y saharaui considera que lo fundamental de la iniciativa que han desarrollado es que se vuelva a abrir el debate. "El PSOE siempre se ha destacado por ser un partido abierto, dialogante, reflexivo y donde el debate es un mecanismo de absoluta normalidad. No se busca nada más. No me gustaría que otras corrientes usaran esto contra nosotros. Es algo interno y el objetivo fundamental es que se debata y reflexione. Y estoy convencido que así será. No es una rebelión contra Ferraz. Desde el respeto y la concordia se puede poder tratar todo", afirma.

¿Por qué no es viable la autonomía?

La clave de la carta que envió el pasado año Sánchez al rey de Marruecos, Mohamed VI es la concepción del plan de autonomía como la opción más seria, realista y creíble. Una opción que rechazan de forma tajante desde el Frente Polisario. Tampoco la ven con buenos ojos Hamoudi y Lamin. El primero de ellos menciona a su madre para argumentarlo.

"Salió de El Aaiún a los 8 años. Desde entonces no ha vuelto a conocer su tierra. Sus siete hijos, cinco viven en los campamentos, no han conocido su tierra. No le podemos decir después de 47 años que no pisa su tierra y esperando una solución justa al conflicto que la solución es una autonomía bajo el Reino de Marruecos, en la que el rey de Marruecos va a controlar absolutamente todo y bajo un Reino con bastante opacidad democrática y numerosas denuncias de violaciones de DDHH no partimos de un punto de igualdad", afirma Hamoudi.

"El conflicto lo tenemos muy complicado ganar porque es una lucha de David contra Goliat. Pero lo que sí tenemos claro es que la solución no pasa por una autonomía. ¿Que vayamos a vivir bajo el Reino y que por sacar una bandera saharaui te vayan a pegar una paliza. Hay que mirar las imágenes de los presos saharauis en las cárceles unos encima de oros. ¿Eso es lo que queremos? ¿Esa es la opción más seria, realista y creíble que proponemos a los saharauis?", prosigue.



Para Lamin, el pueblo saharaui siempre ha destacado por ser un pueblo "paciente, pacífico y pacifista". "En esa clave se tiene que entender. Nosotros no entendemos otra salida para el pueblo saharaui que no sea volver a nuestra casa. Yo por desgracia no he podido conocer mis antepasados. Pero a mí me basta para conocer por qué una autonomía no puede ser. Nuestro deseo es volver a nuestras casa y poder vivir en paz y libertad. Nada más", afirma.

Los integrantes del colectivo "Saharauis por el Sáhara" inciden en naturalizar las discrepancias internas. "No es un partido donde yo haya visto que se persigan las opiniones ni haya consecuencias. Quiero que eso quede reflejado, es una organización democrática con diferentes visiones. Soy saharaui y soy socialista. Pero soy antes saharaui que socialista. O más bien, no sabría una parte de mí ser sin la otra", concluye Hamoudi.