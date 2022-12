La Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez evita menciones al Sáhara Occidental

El pasado fin de semana el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se convirtió en el primer español en liderar la Internacional Socialista (IS). También se renovaron otros cargos directivos de esta organización como la secretaría general, que recae ahora en la política de Ghana Benedicta Lasi. Más allá de eso, el XXVI Congreso de la plataforma aprobó una serie de resoluciones y declaraciones temáticas con referencias a diferentes situaciones, países o conflictos. En ninguna de ellas se menciona el Sáhara Occidental, que sí había tenido referencias en otros encuentros pasados de la IS.

En la IS, también en este Congreso de Madrid, participan fuerzas políticas tanto de Marruecos como del Sáhara Occidental. Por el país vecino forman parte de esta plataforma la Unión Socialista de las Fuerzas Populares (USFP). Por su parte, el Frente Polisario es una organización de carácter consultivo de la IS y sus integrantes están presentes con regularidad en los encuentros de la plataforma.

El Polisario actúa como representante legítimo del pueblo saharaui ante la ONU y en los últimos meses las relaciones con el PSOE y el Gobierno se han tensionado tras la decisión de Sánchez de avalar la autonomía propuesta por Marruecos para el Sáhara como solución al conflicto.

Según destacan algunas fuentes asistentes al Congreso, la delegación del USFP trató de convencer al resto de fuerzas políticas para que se incluyera una resolución o declaración de apoyo al plan de autonomía que propone Marruecos. Un papel de lobby que finalmente no se tradujo en los resultados que esperaban. En la lista de resoluciones y declaraciones aprobadas el pasado domingo en el Recinto Ferial de IFEMA en la capital madrileña no aparece por tanto ninguna referencia al Sáhara Occidental. Ni en un sentido ni en otro.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de la IS apuntan que la sensibilidad de los partidos que conforman esta organización hacia la causa saharaui va por ciclos. Y que actualmente las tendencias que han mostrado algunos partidos socialdemócratas de peso, especialmente con el ejemplo del PSOE, son más tendentes a las posiciones de Marruecos. En todo caso, los saharauis cuentan con apoyos en América Latina o los países nórdicos.

El XXVI Congreso de la IS, por tanto, no menciona al Sáhara. Pero sí la situación de otros conflictos latentes. Hay declaraciones sobre Colombia, la República Democrática del Congo, sobre la situación del pueblo kurdo, sobre Líbano, sobre Oriente Medio, sobre Puerto Rico, sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj, sobre Venezuela, Pakistán o sobre Yemen, entre otras.

Dentro del documento sobre Oriente Medio se alude expresamente al conflicto entre Israel y Palestina. Y con una clara defensa de estos últimos. Se reafirma el derecho del pueblo palestino a la libre determinación y se pide "el fin de la ocupación israelí". De la IS forma parte el Partido Meretz de Israel, una fuerza en estos momentos extraparlamentaria. Y también los palestinos de Fatah como miembros de pleno derecho aparte del Frente de Lucha Popular Palestina (PPSF) como organización consultiva.

El XXVI Congreso también aprobó una resolución general sobre África llamada "Declaración de Dakar" en la que tampoco se alude al Sáhara. Entre otras cuestiones sí se centra en el compromiso con la democracia. "La paz tiene dificultades para implantarse de manera durable ya que, de Norte a Sur y de Este a Oeste, están los golpes de Estado, las guerras y el terrorismo (Egipto, Libia, Chad, Níger, Malí, Burkina Faso, Sudán, Guinea, Etiopía, RDC, Ruanda, Nigeria, Camerún, etc.)", destaca el texto.

Apoyos en otros encuentros

La falta de menciones al Sáhara Occidental, pese a la actualidad del conflicto en diferentes ámbitos, también el militar porque sigue existiendo una guerra abierta actualmente, contrasta con las referencias que sí ha hecho la IS en otros momentos. Por ejemplo, en el Consejo de la IS celebrado en enero de 2019 en Santo Domingo. Este organismo es la reunión de todos los partidos miembros, organizaciones fraternales y asociadas. "El Consejo toma decisiones de política y principio entre Congresos y establece a comités, comisiones y grupos de trabajo. El Consejo se reúne dos veces al año", destaca la IS.

En aquel encuentro sí salió una resolución específica sobre el Sáhara Occidental. "El Consejo expresa su apoyo al llamado formulado por la ONU a todas las partes para comprometerse de buena fe y positivamente en el proceso de Naciones Unidas para la búsqueda de una solución pacífica, política, realista y mutuamente aceptada, conforme a la Resolución del Consejo de Seguridad No 2440 del 31 de octubre de 2018", destaca el texto.

En junio de 2021, el Comité África también trató el asunto. "El reciente fin del cese al fuego en el Sáhara Occidental también fue motivo de preocupación entre los participantes en la reunión, que escucharon los puntos de vista de los

representantes de los partidos en Marruecos y el Sáhara Occidental. La situación sigue requiriendo el pleno compromiso y movilización de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional para asegurar que se alcance una solución pacífica", se destaca en el informe presentado por secretario general, Luis Ayala.

Mirando mucho atrás, en 2012, en el XXIV Congreso de la IS celebrado en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) se puede ver bien el cambio de tendencia en la correlación de fuerzas en la última década. Aquel año salió una resolución sobre el conflicto saharaui muy clara y favorable a los intereses de estos últimos. Entonces lo consideraban, tal y como apunta la ONU, "como un caso de descolonización" y mostraban su preocupación "ante las continuas violaciones a los derechos humanos".

"La IS reitera su pleno apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y demanda la urgente implementación de todas las resoluciones de la ONU y resoluciones de la Unión Africana que garantizan este derecho", destaca el texto. Aparte de llamar entre las negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario, la IS también expresaba su preocupación "ante la situación degradante de los derechos humanos" y demandaba "una vez más la apertura del territorio a observadores independientes, ONGs y los medios de comunicación". La libre determinación del Sáhara es un asunto que el propio PSOE, Sánchez a la cabeza, defendió hasta 2018 y que luego decidió ir retirando.

Otros asuntos interesantes que ha desarrollado la IS en los últimos años es una misión de observación que viajó en 2015 tanto a Marruecos como a los territorios ocupados y a los campamentos de población refugiada en Tinduf (Argelia). Y en 2016 se rindió tributo al anterior presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Mohamed Abdelazziz, fallecido ese año. "Un líder africano que dedicó su vida a lograr la paz, la justicia, la democracia, la libertad y la autodeterminación en Sahara Occidental y en la región. Los mismos valores defendidos por la Internacional Socialista", decía el texto.

En julio de este 2022, en el último Consejo de la IS celebrado en Ginebra ya se eliminaron las referencias al Sáhara, al igual que la pasada semana en Madrid. En el anterior Congreso, el celebrado en 2017, tampoco se incluyeron ya referencias específicas al Sáhara, aunque en ese encuentro se decidió pasar al Frente Polisario a organización consultiva. Eso no ha sido suficiente para que en el último cónclave se fijara algún tipo de posicionamiento de la IS sobre el conflicto.