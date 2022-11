Sánchez llama a la Internacional Socialista a trabajar para el fin de la guerra en Ucrania: "Es el tiempo de la diplomacia"

"Debemos abrir el tiempo de la diplomacia". Ha sido uno de los mensajes principales que ha transmitido este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de su discurso de cierre del XXVI Congreso de la Internacional Socialista (IS). Una organización de la que es ya el nuevo líder. "Desde la IS vamos a trabajar por el fin de la agresión de Putin en Ucrania y por el fin de todos los conflictos en el mundo", ha proclamado Sánchez en un momento de su intervención.

Para Sánchez, la socialdemocracia tiene el deber "de hacer un llamamiento global en defensa de la paz" y de "ser activistas de un renovado pacifismo en defensa de la legalidad internacional". "La socialdemocracia siempre ha estado al lado de la paz. La invasión de Ucrania por parte de Putin nos demuestra la importancia de un orden internacional basado en reglas", ha enfatizado el presidente.



Las primeras palabras de Sánchez han sido dedicadas al PSOE y especialmente a su militancia. Y ha reiterado el objetivo para su mandato como presidente de la IS: "Que vuelva a unir a todos los movimientos progresistas, porque esta es la casa de todos los socialistas, laboristas y socialdemócratas del mundo". Un mensaje que puede ir dirigido indirectamente al SPD de Alemania, que dejó la organización hace unos años. Uno de sus representantes ha enviado un vídeo de apoyo a Sánchez para esta jornada.

Sánchez ha realizado un discurso con diferentes referencias históricas como a la Revolución de los Claveles en Portugal y su canción Grandola Vila Morena. O a Salvador Allende y sus grandes alamedas. Ha mencionado a dirigentes socialdemócratas de relevancia como el sueco Olof Palme y el alemán Willy Brandt. También a los logros conseguidos por los Gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. O a la luchas actuales como las de las mujeres en Afganistán e Irán.

Como suele ser habitual en los ámbitos internacionales, el presidente ha hecho una defensa férrea del multilateralismo y su defensa. En este sentido ha apuntado que la IS fue el mayor contribuyente al nacimiento de la ONU. Aquí ha hecho una defensa del "internacionalismo" frente a repliegues identitarios y ante la crisis del neoliberalismo. "La IS hace un llamamiento para globalizar derechos y libertades, la justicia climática, la igualdad, la paz y la democracia y la dignidad del ser humano", ha afirmado.

Durante el fin de semana se han abordado diferentes áreas temáticas: la paz y la democracia; la igualdad entre hombres y mujeres; el cambio climático; una economía justa e inclusiva así como el fortalecimiento de los derechos laborales y los derechos digitales. Y en estos puntos se ha ido deteniendo Sánchez, presentando las líneas principales de lo que será su actuación global dentro de la IS.

En el punto sobre los derechos laborales ha recordado que la IS surgió de la reivindicación de un "trabajo digno". Ha aprovechado esta mención para lanzar un mensaje muy concreto y directo en clave de política nacional. "Pido a la patronal, a la CEOE que se siente ya con los sindicatos para logar un acuerdo salarial", ha destacado Sánchez. El presidente ha reivindicado la socialdemocracia y ha rechazado que vaya a ser un presidente de la IS eurocéntrico antes de ser despedido entre un baño de masas y aplausos.



Apoyo de Zapatero

El acto de cierre del Congreso ha contado también con la participación previa a Sánchez de Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional del PSOE. "Sánchez es un believer del cambio y la transformación", ha destacado la dirigente socialista. A continuación ha tomado la palabra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que ha calificado el día como "trascendente". "Nada puede enorgullecer más al PSOE que un compañero presida la IS", ha destacado.

"No es que no haya una nueva IS, es la IS de nuevo, con toda la fuerza histórica y el liderazgo que ha sido capaz de transmitir en el mundo", ha considerado Zapatero, que ha calificado el paso dado por Sánchez como "liderazgo, honestidad y compromiso". También ha tenido palabras de elogio para el Gobierno de coalición, al que ha definido como "la etapa más social de la democracia española". "Un socialista convencido es un socialista imbatible, compañero Pedro, enhorabuena. Millones de socialistas en el mundo hemos puesto toda la confianza en ti", ha afirmado el expresidente, que también ha citado a Gloria Fuertes ante los insultos y el odio.



El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a Pedro Sánchez este domingo en Madrid. — Chema Moya / EFE

Janet Camilo, nueva presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres, ha intervenido con un discurso en clave feminista y por la igualdad. "Si tocan a una mujer, nos están tocando a todas", ha destacado. La política dominicana ha ensalzado que Sánchez sea un "líder convencido" en darle más participación a las mujeres. "La socialdemocracia e s la única vía para la igualdad. El socialismo que viene es feminista o no es socialismo", ha afirmado Camilo. Durante su intervención ha criticado que haya dentro de este Congreso delegaciones de partidos "llenas de hombres".



Antes de dar paso a Sánchez, Benedicta Lasi, nueva secretaria general de la IS, ha tomado la palabra. Ha agradecido especialmente el papel de Jalloul y otros dirigentes del PSOE que le han ayudado a dar el paso para estar en la nueva directiva como "número dos" de Sánchez. "Hemos renovado el alma del socialismo y ahora depende todos nosotros que renovemos igualmente este compromiso en nuestros países"; ha destacado Lasi. La política de Ghana será la primera mujer africana en tener este cargo. "Es mi responsabilidad asegurar que las voces de los africanos se escuchan en todo el mundo", ha afirmado al respecto.



Para arropar a Sánchez, el PSOE ha movilizado a un gran número de líderes territoriales, ministros del Gobierno y prácticamente toda la dirección del partido en Ferraz. El nuevo presidente de la IS ya inauguró el pasado viernes el Congreso y dejó algunos mensajes sobre sus objetivos en esta nueva etapa de la organización. También el sábado participó en un acto específico sobre energía junto al primer ministro de Portugal, Antonio Costa.