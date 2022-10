Las dos horas en las que María Jesús Montero acorraló al PP en sus propias contradicciones

Si hace un año, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero debatía los Presupuestos para 2022 con Pablo Casado, este miércoles lo primero que le dijo al PP en el hemiciclo fue que le echaba de menos: "Aunque discrepábamos era un buen contrincante". En política, los halagos suelen llegar cuando estás fuera de la competición. Ahora Montero tenía delante –y además por primera vez en un debate presupuestario– a Cuca Gamarra. ¿Qué hizo la ministra de Hacienda? Repetir en el Congreso la estrategia de Sánchez contra Núñez Feijóo en el Senado y atacar a las contradicciones del PP. Moncloa está convencida de que así se diluye el 'efecto Feijóo'.



El PP presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas públicas y a Gamarra le tocaba defenderla. Lo hizo en una intervención en la que no solo enmendó los Presupuestos, sino también toda la acción del Gobierno. De los primeros dijo que eran "de cartón piedra", que estaban "al servicio de los intereses de Sánchez" o que con ellos pretendía "comprar su presente y futuro" político. Los populares ven "concesiones" por todas partes y su pretensión era que el Gobierno retirase las cuentas o que el Parlamento, pero los terceros presupuestos de la legislatura pasarán previsiblemente su primera prueba en el Congreso en la votación de este jueves.

No obstante, tanto el discurso y la réplica de Gamarra, como la contestación de Montero, iban mucho más allá del debate presupuestario. Ambas protagonizaron el choque político de la jornada, con la ministra de Hacienda acorralando a la portavoz popular en sus propios argumentos, empezando por el giro en materia fiscal de los populares tras el batacazo de la bajada masiva de impuestos que Lizz Truss quiso hacer en Reino Unido.

"Ahora dicen que no han planteado una bajada general de impuestos", le espetó irónica Montero a la bancada popular mientras les recordaba que hace un mes Feijóo presidía un Comité Ejecutivo en la sede de Génova bajo el lema "menos impuestos", proyectado en una pantalla gigante. En los últimos días el presidente del PP reniega de las rebajas fiscales masivas e incluso Ayuso, cabecilla en la carrera por bajar impuestos, pide "cautela", y la ministra cree que "el PP está recogiendo cable".

Montero siguió con las duras críticas del PP al aumento en gasto público del Gobierno a pesar de que no llega ni al 2% en un contexto de volatilidad inflacionaria (un 1,9% más si no se tienen en cuenta los fondos europeos). Gamarra cargó contra los Presupuestos por "expansivos" e "ineficientes", y la líder socialista subió a la tribuna con la réplica preparada: "¿Saben cuánto ha subido, hoy que ha presentado el presupuesto de la Comunidad de Madrid, el gasto? Señora Gamarra, no se lo ha leído. Un 11%". Se hizo el silencio en la bancada popular.

Y por supuesto, la portavoz del grupo popular volvió a utilizar el fantasma de la recesión, a lo que Montero respondió con las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) descartando este extremo. También, recordó las expectativas de crecimiento favorables para España, a tenor de lo pronosticado por organismos como el FMI y la Comisión Europea, que cifran el crecimiento del PIB español por encima de sus socios europeos, o incluso de la media de los países más industrializados.

Asimismo, la titular de Hacienda afeó el rechazo del PP en el Congreso a todas las medidas impulsadas por el Gobierno para paliar la inflación, como la excepción ibérica o las bajadas del IVA de la luz y del gas, permitiendo que España sea el sexto país con la inflación más baja de la Eurozona.

Otros sueldos superiores a los de Sánchez

Todavía había más. Otro de los ataques recurrentes que salen del argumentario de Génova tiene que ver con el sueldo de los miembros del Gobierno y el número de altos cargos. Gamarra lo repitió este miércoles denunciando que era el Ejecutivo "más caro de la democracia y que, además, se sube el sueldo a sí mismo y aumenta el gasto en alta dirección en 144 millones de euros, un 37% más de lo que encontraron en 2018".

"La señora Ayuso o el señor Martínez Almeida cobran más que el Presidente del Gobierno", le espetó Montero. Lo cierto es que Ayuso cobra 12.000 euros más al año que Sánchez, y el alcalde de Madrid, 18.000. "¿Van a devolver ustedes ese dinero a las arcas públicas por el incremento de la inflación, señorías?", preguntó la ministra recogiendo el guante de las críticas populares.

Además, la también vicesecretaria general del PSOE sacó a relucir los éxitos en materia energética en Europa y le reprochó al PP que, como ya hacían con Casado al frente, fuesen a la contra en Bruselas. "Un consejo, que el señor Feijóo no vaya a criticar unos minutos antes que Sánchez a Europa, porque, se lo digo con todo el cariño queda patético", le dijo Montero a la secretaria general del PP.

A medida que avanzaba el debate el tono subió ente las dos dirigentes y terminaron por recuperar los peores episodios de sus formaciones. Gamarra sacó el caso de los ERE en Andalucía e incluso le dijo a la ministra de Hacienda, a la que tildó de "nefasta", que "no se atrevió" a presentarse a las elecciones andaluzas contra Juanma Moreno. Montero, por su parte, le recordó a la portavoz del PP que su partido es "el único en España condenado por corrupción" y que Núñez Feijóo ya formaba parte de la dirección del partido como presidente autonómico en ese momento.