Igea, dispuesto a colaborar con la Justicia en el caso que implica a Mañueco por financiación ilegal en el PP de Salamanca

El foco político sigue puesto en Castilla y León. Las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 13 de febrero, han movilizado a todos los partidos, conscientes de su posible relevancia también a nivel estatal. En plena campaña electoral, aunque todavía no se ha dado el pistoletazo de salida oficial, al Partido Popular (PP) le ha estallado la investigación judicial por una presunta financiación ilegal de su partido en Salamanca.

El caso podría implicar directamente al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, especialmente tras un nuevo informe, publicado en exclusiva por Público. En este contexto, el exvicepresidente de la Junta y candidato de Ciudadanos (Cs), Francisco Igea, reveló hace unos días una comprometedora conversación con Javier Iglesias, presidente provincial del partido y uno de los imputados en la causa. E Igea está dispuesto a colaborar con la Justicia.

"Yo soy un ciudadano normal. No tengo más que declarar que lo he dicho. Y si a mí me llaman, declararé lo que he dicho. Cómo no voy a ir si alguien me llamara, no tendría ningún problema. Pero no hay más que lo que he dicho", afirma Igea en conversación con este medio. "Yo sí que colaboro con la Justicia, no me va a sentar mal la vacuna", añade en referencia a la ausencia de Iglesias el pasado lunes en los Juzgados de Salamanca. El dirigente del PP, que también es presidente de la Diputación, rechazó declarar ante el juez y el fiscal y compareció por videoconferencia, alegando malestar por la inyección contra la covid-19.

Lo que dijo Igea el pasado domingo, precisamente a las puertas de los Juzgados de Salamanca, fue que habló con Mañueco antes del adelanto electoral para explicarle que si el proceso judicial abierto sobre las primarias daba "un paso más", Iglesias tendría que "cesar" como presidente de la Diputación. En ese momento, según Igea, "empezó a torcerse algo" y "las cosas empezaron a ser más difíciles" entre los dos socios de Gobierno en la Junta de Castilla y León. Además, indicó que en un encuentro con Iglesias en Salamanca le explicó la posición de Cs y que este le dijo: "Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió".

"Paco, tú sabes que yo hice lo que hice porque me lo pidió quien me lo pidió", señala Igea sobre su conversación con Javier Iglesias

"Me inquieta un poco que esto esté detrás de la decisión de adelantar elecciones", añadió también Igea. El acto contó con la presencia del portavoz de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal. Este señaló directamente que "las elecciones las había convocado la corrupción". El horizonte judicial del PP en Castilla y León, con varios casos pendientes como "Perla Negra" o "la trama eólica", sería en este sentido una de las razones que podrían estar detrás del adelanto electoral.

El exvicepresidente autonómico, en este sentido, destacaba que el partido de sus exsocios de Gobierno tenía un "horizonte incierto" por los casos investigados en la Justicia. Además, en una entrevista con este medio, destacaba la posible relación del candidato de Vox Juan García-Gallardo con los populares. "Lo que es la vida, la sorpresa y la casualidad, que el candidato de Vox lo presta el bufete de abogados que lleva defendiendo los casos de corrupción del PP no sé cuántos años. Es una casualidad, pero la vida tiene sorpresas", señaló.

El PP ha tratado de minimizar la relevancia de este caso. El propio Mañueco dijo estar "tranquilo" frente a la investigación. Desde Génova, el líder de los populares, Pablo Casado, señaló "no tener información" sobre la declaración de su partido ante el Juzgado. Y el secretario general, Teo García Egea, ha reiterado en varias ocasiones estos días que es la justicia la que tiene que trabajar. Eso sí, recordando los "numerosos casos en los que ha habido personas falsamente acusadas" en su partido.

Por su parte, el investigado Iglesias, mantuvo una reunión este mismo jueves en Salamanca con la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor. "La verdad es que tuve un dolor de cabeza horrible que no se lo deseo a nadie. Por lo que me dicen, es bastante común con la tercera dosis. Fue un día complicado", dijo, al ser preguntado sobre su estado de salud y su ausencia en los juzgados.

El medio local Tribuna de Salamanca publicaba que pocas horas después de su comparecencia en el Juzgado de forma telemática mantuvo su agenda pública de actos, recibiendo al obispo de la ciudad. Iglesias consiguió con su excusa de salud no ser fotografiado por los medios que acudieron al Juzgado el lunes.

Por su parte, las declaraciones realizadas por Igea no han pasado desapercibidas para el PSOE. La secretaria de Organización socialista en Castilla y León, Ana Sánchez, considera "curioso que haya recuperado la memoria en este momento". "Si sabía esto, a qué esperaba para decirlo", pregunta Sánchez, que animó a Igea a contar ahora lo mismo "en otro sitio".



El vídeo que le llegó a Igea

Se da la circunstancia de que Igea tuvo en su poder un vídeo de un militante del PP que denunciaba la situación ocurrida en Salamanca. La noticia se publicó en julio del pasado año y el documento le habría llegado el año anterior, justo en el momento de las negociaciones entre su partido y el PP de Mañueco para formar Gobierno. Fue entonces cuando un militante del PP de Salamanca, Agustín Gómez Vicente, hizo llegar a Igea un vídeo en el que él mismo explicaba cómo se habían desarrollado las primarias del PP en Castilla y León y en concreto en Salamanca. La intención era que se lo mandase a su vez al exlíder de su partido, Albert Rivera, para evitar que pactaran con los populares.

Igea, al publicarse la información, señaló que en esas imágenes no había "tal cosa de financiación ilegal" sino "una persona que explica que se le invita a votar en las primarias y se le pagan las cuotas para poder hacerlo, y eso no es financiación ilegal". "Es falso que en ese vídeo se hable de financiación ilegal", insistió.

Gómez, que había sido citado a declarar como testigo, no pudo hacerlo ya que falleció en febrero de 2020. Sí que llegó a hacerlo su viuda. El vídeo en cuestión no fue admitido como prueba al entender que la declaración de ella era suficiente para el caso. Lo que sí ha sido admitido definitivamente es el mencionado documento anónimo que implica a Mañueco. El juez decidió este jueves rechazar las alegaciones del PP para sacarlo de la causa.