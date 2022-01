Francisco Igea: "El PP tiene un horizonte incierto como partido por los casos de corrupción en Castilla y León'"

Están llamando desde Cs en esta precampaña electoral de Castilla y León a "votar la verdad y no la mentira". ¿Siguen manteniendo que esta convocatoria de elecciones se basa en una mentira?

Esto es indubitable. No hay nadie que tenga dudas al respecto. Uno puede convocar elecciones porque tiene esa prerrogativa. Pero lo que no puedes hacer es mentirle a la gente y hacerlo en un mal momento. Creo que ha quedado tan palmariamente evidente que esto es todo un cuento, un relato para disfrazar una estrategia del PP en Génova. Una estrategia de Pablo Casado. La primera argumentación es que estábamos preparando una moción de censura. No, no, ya tuvimos una y votamos en contra. Entre otras cosas porque yo tengo por costumbre no censurarme a mí mismo, porque este es mi Gobierno. Estaba orgulloso de la labor del Gobierno. Pero es que ese mismo fin de semana, en alguna entrevista proponíamos para continuar la labor de Gobierno, entre otras fórmulas posibles, presentarnos en coalición. Es evidente para cualquier ciudadano de Castilla y León que si nosotros nos hubiéramos presentado en coalición a unas elecciones tendríamos una mayoría más que suficiente y estable. Eso no se ha hecho porque no se quiere. Se prefieren otros socios, a los chicos del caballo blanco. No se quiere la regeneración, la liberalización de verdad, los controladores independientes o la evaluación de las políticas públicas.

"La deshonestidad en política no puede ser premiada"

Luego se montó un cuento de que estábamos negociando por la espalda los Presupuestos. Cuando oí eso me quedé ojiplático. Todo el mundo era testigo de eso y tuvimos conservaciones por Whatsapp informando al consejero de Economía. Les di 24 horas para rectificar. Oye, estás mintiendo, lo sabes y puedo demostrarlo. No quisieron cambiar el cuento y al día siguiente quedó palmariamente descubierto que eso era mentira. De hecho el PP ya ha abandonado ese discurso y está en otras cosas. Pero es una deshonestidad, no con nosotros. El problema no es ser deshonesto conmigo, que soy tu socio de Gobierno leal. El problema es que estás siendo deshonesto con los ciudadanos. Estás mintiendo a la gente. Eso tiene que tener un precio, no puede ser que mientas a la gente en mitad de la sexta ola, cuando necesitábamos unos Presupuestos potentes para salir a la recuperación en 2022, cuando necesitábamos aprovechar los fondos europeos...Todo eso que está en juego lo echas por la borda porque te ha llamado Pablo (Casado) y te dice que necesita en este cuento que está creando de una elección tras otra una pieza que eres tú. Pero es que la pieza son 2.400.000 personas que tienen problemas que resolver. Y los utiliza de una manera absolutamente deshonesta. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos de esto pero tenemos claro que la deshonestidad en política no puede ser premiada.

¿Qué expectativas tienen? ¿Cala ese mensaje en la ciudadanía sobre la deshonestidad? Las encuestas publicadas no son demasiado alentadoras

Vamos a ver cómo se mueven las encuestas en cuanto a intención de voto. Pero las encuestas dicen muchas cosas estos días. La primera cosa es que la acción de Gobierno en la Comunidad está muy bien valorada. Es que la acción de Gobierno es nuestra. El propio presidente autonómico, en un acto completamente estrambótico, renuncia a su acción de Gobierno y se apunta a la de Ayuso. Es una cosa inaudita, es la primera vez que veo que un presidente se presenta a las elecciones diciendo que su acción de Gobierno ha sido una mierda y que lo quiere hacer es lo de aquella señora de ahí. Eso no lo ha entendido nadie. La gente no ha entendido la convocatoria. La gente no entiende que tú no defiendas tu acción de Gobierno que está siendo tan bien valorada. Nosotros lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente con esas encuestas que la acción de Gobierno es nuestra, de un Gobierno de Cs. Y que todo lo demás es una utilización de nuestra Comunidad para los intereses de otros.

Nuestra consejera de Sanidad es la integrante de cualquier Gobierno mejor valorada en activo. No recuerdo a nadie que haya superado el 6 y pico estando en activo. Eso es lo que hay que explicar. Porque los ciudadanos en su subconsciente apuntan a la acción de Gobierno del PP. Pero eso no es la realidad. Por eso el eje central de la campaña será defender nuestra acción de Gobierno. Y defenderlo con racionalidad. No de una manera emotiva sino con nuestra tasa de paro, el PIB, el salto migratorio, etc, estaban yendo.

Mencionaba a Isabel Díaz Ayuso. Este lunes compartía un acto con Mañueco y este la ponía como ejemplo. Usted escribió en Twitter: "qué tiempos y qué cosas, con lo que he tenido que vivir yo". ¿A qué se refería? ¿Entiendo que cuando estaba junto a Mañueco en el Gobierno él la miraba de otra manera?

La verdad es que me quedé estupefacto. Hemos visto tantas cosas en estos dos años...Siempre cuento quizás el día que más molesto he visto al presidente conmigo. Fue el único día que a lo largo de la pandemia dije que lo que se había hecho en la Comunidad de Madrid con los antígenos estaba bien hecho. Me cayó la del pulpo. Alabar a Ayuso era un pecado mortal. Yo siempre le decía al presidente que no se preocupara, que lo de Ayuso era como lo de Los Pecos, un fenómeno de masas inexplicable pero pasajero. Ahora se ha convertido en un follower de Ayuso. Pero lo más incomprensible es que diga que va a seguir las políticas de Ayuso. Mira, las políticas de Ayuso son una caída del PIB el 11% por persona, en Castilla y León es un 7%, más del 50% más de caída, según datos oficiales. Con el paro pasa lo mismo. Nosotros estamos muy por debajo de la media nacional, evolucionamos mucho mejor la recuperación de las tasas de empleo que Madrid. Pero es que mirando en el INE la mortalidad por grupos de edad en 2020, que es lo que mide de verdad el impacto de la pandemia, somos mucho mejores que Madrid, con una población mucho más frágil, hemos protegido mucho mejor a nuestros ciudadanos.

Hemos conseguido que se pierdan menos vidas, empleos y riqueza. Y tú, que has conseguido todo eso, siendo tú presidente, ¿te presentas a decir que lo quieres hacer es lo que hace una señora con rizos porque tiene más votos? ¿Les estás diciendo a los ciudadanos de Castilla y León que no te importa su riqueza, empleo y vidas sino que solo importan los votos y que te vas a apuntar a lo de esta señora? Es la cosa más deshonesta e idiota que he visto hacer en política. Yo nunca he visto en política a un presidente convocar unas elecciones para defender la política del señor de enfrente y renunciar a la suya. Es inaudito. Pero así es el personaje, porque en realidad es manso, sumiso y un tipo que obedece las órdenes de una estrategia nacional y que pone a la Comunidad al servicio del interés de un palentino. Lo más chusco es que estamos siendo utilizados por un tipo que debería tener algo de respeto por su Comunidad.

El PP de Castilla y León tiene varias investigaciones judiciales abiertas por corrupción. ¿Ha servido la convocatoria electoral para intentar tapar de alguna manera estos casos?

"El PP tiene un horizonte incierto como partido por los casos de corrupción"

Tiene un futuro incierto por delante el PP. Las personas que han estado inmersas en estos casos no han estado en el Gobierno. Pero el PP tiene un horizonte incierto como partido. El caso de las primarias y la posible financiación ilegal en Salamanca sí afecta más personalmente a Alfonso porque una de las personas que ha sido llamada a declarar en las diligencias previas es su amigo y el presidente del partido en Salamanca. No sé si esto ha tenido mucho que ver, pero sí sé una cosa. Que es una casualidad. Ellos han decidido en estas circunstancias cambiar de socio ante la que se avecinaba. Nosotros teníamos en las Cortes la Ley de Transparencia, la Oficina de Lucha contra el fraude. Parece ser que no les iba bien. Y, lo que es la vida, la sorpresa y la casualidad, que el candidato de Vox lo presta el bufete de abogados que lleva defendiendo los casos de corrupción del PP no sé cuántos años. Es una casualidad, pero la vida tiene sorpresas.

¿En qué se ha notado la presencia de Cs en este Gobierno autonómico?

En muchas cosas. Me hago cargo de lo que nosotros hemos hecho. En la Consejería de Transparencia hemos hecho ver a los ciudadanos cómo funciona la administración por dentro, evaluar nuestras políticas, poner el Portal de Transparencia, etc. De tal manera que la gente consiguiera fiarse de la acción de Gobierno porque sabían que estábamos diciendo la verdad en todo momento. En esa Consejería también hemos conseguido que la gente entienda la importancia de liberar las peticiones de acceso a la información pública. Y que todos los medios de comunicación supiesen que se les contestaba a todas las peticiones de acceso. Los ciudadanos tienen que saber que es muy importante que la prensa tenga acceso a la información pública. Nuestras ruedas de prensa no son ni como las del Gobierno ni como las de Vox, entra todo el mundo. No había límite de preguntas, en mi partido se bromeaba como que era un Aló Vicepresidente, con ruedas eternas, preguntas y repreguntas. Son muchas cosas que han cambiado el modo de entender la política en la Comunidad.

Hemos tenido la Consejería de Empleo y hemos cambiado las políticas activas. Han bajado nuestras tasas de paro más rápido que los demás. Hemos cambiado la manera de manejar las subvenciones públicas para la formación y empleo, exigiendo tasas de inserción y haciendo públicas las mismas. Eso nos costó nuestros disgustos con algunos. Algunos sindicatos se quejaron de que hiciéramos estas cosas. Ahora cuando vengan los chicos de Vox, que directamente han dicho que no les van a dar subvenciones, van a enterarse de que hay otras maneras de afrontar estas cosas. La política industrial también la hemos llevado, con más suelo que nunca, llegada de grandes empresas a la Comunidad y resolución de los conflictos.

El exvicepresidente de Castilla y León, durante la entrevista. — Fernando Sánchez

Cs llevaba también Sanidad, además usted es médico. ¿Cómo se ha llevado la pandemia?

Hemos dado la cara desde el primer segundo. Cuando el día 15 de marzo se decretó el estado de alarma, la Comunidad tenía 5.000 camas hospitalarias y 160 de UCI. El día 31 de ese mes teníamos ingresadas más de 2.500 personas con una sola patología, y más de 350 personas intubadas donde solo teníamos 160 camas. El esfuerzo de flexibilidad, de búsqueda de suministros, de extensión, etc, no se le ha pedido nunca a ninguna empresa pública o privada en la historia. Es un esfuerzo de gestión espectacular. Hemos hecho la mejor campaña de vacunación, hemos vacunado en 94.000 kilómetros cuadrados a 2.400.000 personas, que es muy complejo. Hemos afrontado el problema crónico de la Sanidad en Castilla y León, poniendo datos y análisis concienzudos zona por zona de cuál es la demanda y la actividad. Un trabajo inmenso.

La otra Consejería que tuvimos, que fue Cultura, consiguió extender la actividad cultural por todo el territorio. Hemos hecho un trabajo inmenso por la preservación del Patrimonio. Y esa es nuestra acción de Gobierno. Somos un partido que en dos años y medio ha gestionado bien, tenemos números y hemos cambiado las cosas. Lo que le decimos a la gente es que no dejen que se vuelva para atrás, a ese estanque dorado donde hemos estado 30 años.

Llama la atención en el discurso de Mañueco eso de "sanchismo o futuro", ese intento de llevar las elecciones a un plano nacional. ¿Para Cs las elecciones no son un plebiscito contra Pedro Sánchez?

Creo que no hay nadie que haya seguido nuestras ruedas de prensa que tenga dudas sobre mi posición respecto al Gobierno de Sánchez. Si Mañueco dice que es el escudo contra el sanchismo, yo soy el Capitán América. Pero no es esto lo que se juega aquí. Está empezando a ser ridículo. Si hacemos una cosa que es tomar un chupito cada vez que se diga sanchismo por parte de Mañueco, no nos dura el hígado una semana. Es un absurdo. ¿Había despoblación antes de Sánchez en la Comunidad? Sí. ¿Hay problemas en Atención Primaria o de telecomunicaciones? Sí. ¿En la ordenación del territorio? Sí. Antes de Sánchez. Oiga, mire, vamos a hablar de lo que aquí. Lo que es deshonesto por parte del presidente es poner tu Comunidad para jugar a favor de la campaña de Casado. Y sobre todo de una campaña, en la que el PP, deprimentemente para mí, ha hecho una apuesta en la que todo su futuro y esperanza que ofrece a los españoles que no creen en el sanchismo es gobernar con Vox. ¿Pretendes decirles a los españoles que la alternativa a un Gobierno populista, que no cree en los controles es gobernar con Vox? Hay una inmensa mayoría de españoles que no creen eso. El sanchismo es eludir los controles, eso es lo que quiere hacer él, mantener el clientelismo. En realidad el sanchista eres tú, el que quiere prrorogar ese estado de cosas donde se permitía el clientelismo. Todas esas cosas que se estaban haciendo hasta que nosotros llegamos.

Ha mencionado a Vox. ¿En ningún caso apoyaría Cs, si dieran los números, un Gobierno del PP con ellos?

No vamos a votar a favor ni admitir a un Gobierno que incluya a Vox entre sus Consejerías.

¿Qué opinión le merecen las candidaturas de la llamada "España Vaciada"? ¿Pueden restarle espacio electoral a Cs?

"Los principales causantes de que surjan partidos de la España Vaciada son los partidos tradicionales como el PP y, sobre todo, quien ha alimentado esto es Mañueco"

No lo creo. Somos un partido que se dirige a una parte del electorado jacobino, que cree en los principios universales y un proyecto político de ciudadanía europea. No somos un partido de qué hay de lo mío. Pero los principales causantes de esto son los partidos tradicionales como el PP y, sobre todo, quien ha alimentado esto es Alfonso. Lo que no puedes hacer es utilizar tu Comunidad como felpudo de otro señor. Porque estás alimentando a esta gente que dice, ¿y de lo nuestro? ¿Usted que me está hablando del sanchismo? Yo hace meses y años que he escrito artículos diciendo que esto iba a suceder. Es una consecuencia de nuestro mal sistema de gobernanza y de una falta de reflexión sobre el funcionamiento del parlamentarismo. Es urgente encararlo sino queremos vernos en un problema gordo de disolución de la política española y tener parlamentos ingobernables. Hay sentimiento de desafección en nuestros territorios viendo que hay unos tipos con 5,6 u 11 diputados que deciden el Presupuestos y se llevan las inversiones. Nosotros tenemos 34 y estamos aquí viéndolas venir, viendo cómo nuestros parlamentarios obedecen siempre lo que dice el partido a nivel central. Ni siquiera nuestros candidatos a nivel local tienen que ver con nosotros.

Ese sistema de gobernanza genera desafección interna. Y surge gente que quiere jugar. Es un drama, porque está produciendo una fragmentación del arco parlamentario que está haciendo que sea ingobernable. Pero quien tiene que reflexionar sobre ello son los partidos políticos, del cesarismo, de las estructuras piramidales, de la falta de apego al territorio, de la libertad de voto. Pero desde luego lo que no contribuye a resolver el problema es convocar elecciones a llamada de tu presidente. Eso si ha producido una irritación que vamos a ver cómo sale. Lo dicen sin rebozos, lo dice García Egea y sus medios en la prensa, que es un trampolín. Oiga, vaya usted a saltar a su casa.

Su postura de rechazo a Vox es clara. Pero gracias a ese partido, y no es su caso concreto, Cs está gobernando en varios lugares. ¿Cómo se conjuga esa decisión y qué supone para un partido como Cs tener que apoyarse en ellos?

¿Usted va a aceptar los votos de Vox? Mire, este es mi programa en transparencia, en derechos individuales, en memoria histórica. Este es mi programa. Si me vota usted, fenómeno. ¿Usted no me vota y quiere que ceda en mi política de derechos? No voy a ceder, no me vote. Yo he venido a la política a hacer. Y a veces nos ha costado sentar este mensaje, de que quede claro que los pilares esenciales de la democracia liberal en un mundo sin fronteras, igualdad de derechos, la no discriminación, lo que son nuestros principios universales, no se ponen en venta. Y unos tipos que no creen en la Europa unida, que creen en el proteccionismo, en la política hecha al temor al diferente, al de otra raza y otra orientación sexual, no tienen nada que hablar con nosotros. Y además, es que es su apuesta. Ayer cuando la gente se asombraba por los tuits del candidato de Vox, lo dije. ¿Por qué se asombran de que el tipo de Vox sea de Vox? Son así, son ellos. Nosotros no tenemos nada que ver con esos señores.

Vuelvo al tema sobre pactos. Aunque ya lo ha dejado bastante claro estos días. ¿Es imposible que gracias a Cs Mañueco vuelva a ser presidente? ¿La dirección nacional también está de acuerdo con eso?

El asunto de Mañueco está cerrado. No hay más que decir. No vamos a premiar a un tipo que hace esto. No es por un asunto personal, es que la deshonestidad no puede premiarse. Alguna vez en este país tenemos que dar la oportunidad a los ciudadanos de que la deshonestidad no tiene premio. Y ahora tenemos esa oportunidad en la Comunidad. Defendemos la acción de Gobierno. ¿Podemos pactar con el PP un acuerdo? Ya lo teníamos. Pero él no tendrá el botón nuclear, porque no sabe usarlo.

¿Cómo es la relación que tiene con Inés Arrimadas y la dirección nacional? ¿Estas elecciones les pueden unir más políticamente?

El partido ahora mismo está completamente enchufado en la campaña. No solo el partido, sino exmilitantes o gente que nos había abandonado. Inés y yo no somos amigos íntimos, pero somos lo que éramos antes, compañeros de partido que creemos en un proyecto para nuestro país. Hemos discrepado sobre la organización interna o la estrategia. Pero lo que nosotros ofrecemos a los españoles solo lo ofrecemos nosotros: compromiso con el mensaje europeo, regeneración, transparencia, independencia, etc. Lo que es la esencia del mensaje liberal. ¿Qué es ser liberal? Quien cree que la gente tiene que llegar tan lejos como su esfuerzo, mérito y capacidad le dé. Para eso tienes que sacar de la ecuación el nacimiento, tienes que tener educación pública de calidad. Esos somos nosotros y no hay nadie que ocupe ese hueco. También el estar abierto al acuerdo y diálogo con quienes mantienen los mismos límites que nosotros. Somos más necesarios que nunca. Si fracasamos será malo para el país. Si al país lo único que le queda es el PP con Vox o el PSOE y Podemos y ERC, le daremos al país muy poca esperanza.

Igea, durante la entrevista en la redacción de Público. — Fernando Sánchez

¿Y hay hueco ahora mismo para Cs tal y como está la sociedad de polarizada?

Muchísimo. Pero hay que dirigirse a los que están en casa, a los decepcionados. A los huérfanos políticos. Hay una opción para la gente que no cree en la polarización ni un discurso tan sectario. Y que crea en una política como la nuestra, quizás más tristona pero que tiene que ver con los números o las reformas concretas. Con lo que Víctor Lapuente llama, en El retorno de los chamanes, la política incremental. Una política en la que cambias las cosas y ves qué resultados tienes. Queremos dirigirnos a esa parte racional del votante. Nosotros sabemos que no vamos a ser el Real Madrid o el Barcelona. Pero podemos ser el Atlethic de Bilbao, que siempre ha tenido su público. Hay una manera de jugar en política que queremos recuperar. Para jugar de manera sectaria y polarizada ya hay mucha gente.

Arrimadas ha reconocido últimamente de forma muy clara que la estrategia de gobernar con el PP fue un error. Su postura sobre esto es conocida y fue crítico con el veto al PSOE. Más allá de eso, ¿se arrepiente de haber formado Gobierno con el PP visto lo que ha sucedido?

"Quien se arrepiente de haber pactado con nosotros, y lo ha demostrado, es Mañueco"

Yo no me arrepiento de haber sido honesto. Quien se tiene que arrepentir es quien ha sido deshonesto. Cuando hicimos la campaña de 2019, todo el mundo sabe lo que pasó y cuál era mi opinión. No es necesario insistir en eso. Pero yo prometí una cosa a la gente durante la campaña: que habría cambio. Ha habido tanto cambio que no lo han soportado. Se tienen que arrepentir quien pensaba que íbamos a ser unos corderitos. Hay mucha gente que pensaba que éramos unos tipos que veníamos a la política a llenar las portadas. Hemos venido a cambiar las cosas. A aquello de avanzar hacia un modelo de Dinamarca, como decía mi amigo Luis Garicano. En dos años y medio, en mitad del infierno, hemos sido capaces de avanzar mucho. Y quien se arrepiente, y lo ha demostrado, es Alfonso. Ellos pensaron que éramos unos corderitos. Somos unos socios leales pero tenemos claro qué queremos hacer. A estas alturas estarán ellos más arrepentidos que nosotros, pero nunca me arrepentiré de haber actuado con honestidad. ¿Podríamos haber roto el partido y haber pactado con el PSOE? Hubiéramos hecho un flaco favor a nuestro país, porque la herramienta es necesaria, y si la rompes no haces política.

Si el 13 de febrero no sale elegido como procurador en las Cortes, ¿volverá a coger la bata de médico? ¿Tiene aspiraciones de seguir en política en otros partidos como han hecho muchos compañeros?

Tengo la intención de ser el representante sindical de la residencia de mayores del Pisuerga (risas). Quiero decir, me he pasado la vida dando la lata. La política no es solo estar en política activa, sino participar en la vida social a tu alrededor y querer cambiar las cosas. Siempre lo he hecho, desde la Universidad. Creo que este espacio político existe y va a sobrevivir a esto. Esta es nuestra gran oportunidad. Ese espacio político donde está la racionalidad, la modernidad, el europeísmo y la igualdad derechos va a sobrevivir. Y si sobrevive estaré allí.