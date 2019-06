Cruce de versiones — o visiones — entre el PSOE y Unidas Podemos sobre las conversaciones para formar gobierno. El partido morado no dio muchas pistas este martes cuando se confirmó que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron en la Moncloa: "Hablarán mucho en estas próximas semanas. Entended que llevemos esto con la discreción necesaria para poder trabajar", alegaron desde la dirección de Podemos. Sin embargo, Iglesias este lunes valoró positivamente las conversaciones con Sánchez y, según ha podido saber Público, estas declaraciones se hicieron después del encuentro entre los dos dirigentes.



El secretario general de Podemos explicó cerca de las dos de la tarde en Al Rojo Vivo que el PSOE les había pedido "discreción" pero que están "hablando" y que cree que la negociación va "a salir bien". De hecho, ante la posibilidad de que él mismo sea uno de los ministros llegó a señalar que el PSOE les ha confirmado que "no van a vetar a nadie". Lo primero es negociar un acuerdo programático pero explicó que desde su partido no van a poner vetos y que saben que los socialistas tampoco: "Nos lo han dicho y no creo que nos hayan mentido". Iglesias apuntó así que desde el PSOE ponen sobre la mesa esta posibilidad y hablan sobre ello.

No dio pistas sobre la fecha de la reunión que ya se esperaba desde la semana pasada y que se había celebrado la misma mañana. En Podemos las conversaciones con el PSOE se llevan con la máxima discreción tanto de forma interna como externa. Dirigentes del núcleo más cercano a Iglesias aseguran a este medio que ni siquiera ellos tenían constancia del encuentro y que han sido los socialistas los que sacaron a la luz la reunión. El PSOE, a su vez, señala a Podemos como el responsable de la filtración.

Podemos sigue desconfiando en el PSOE y creen que siguen intentando conseguir la abstención de Cs

Este episodio sí que ha generado malestar en algunos miembros de Unidas Podemos. Sobre todo porque los socialistas han asegurado que ambos dirigentes se encuentran en "posiciones muy alejadas" y en el partido morado había buenas impresiones hasta las declaraciones del PSOE. Ahora hay cierta desconfianza a que, detrás de esto, exista una estrategia para ganar tiempo, presionar a Ciudadanos y que Sánchez consiga pasar la investidura gracias a la abstención del partido de Albert Rivera. Iglesias también lo señala defendiendo, frente a esta posibilidad, un gobierno progresista: "Hay una amplia mayoría que está deseando vernos gobernar juntos, combinando la experiencia del PSOE con la frescura y la valentía de Unidas Podemos. No podemos decepcionar a toda esa gente y creo que Pedro Sáchez no les va a decepcionar".

Además, hay otra frase del líder de Podemos que apunta a una serie de contradicciones entre las conversaciones de los dirigentes y las opiniones públicas: "Creo que Sánchez no me miente", sostuvo después de la segunda reunión y ha repetido en varias ocasiones. Según pudo saber Público, Iglesias salió del encuentro en el Congreso confiando en que el presidente en funciones se abría a que Podemos tuviera presencia en el Consejo de Gobierno pero que las resistencias internas y las presiones de los élites económicas hace que vaya con "pies de plomo".

En el partido también insisten en que ni este encuentro ni estas declaraciones cambian su posición. Y que tampoco se cambiará a lo largo de la negociación. Podemos quiere garantizar que se llevan a cabo las medidas que se acuerden en un pacto programático y no quieren que ocurra lo que pasó con el pacto presupuestario. Para los de Iglesias esta experiencia ya es suficiente para exigir la coalición. No les importa el significante y que se llame gobierno de cooperación pero aseguran que en todo momento se ha transmitido al PSOE así como a los medios de comunicación que el único escenario que barajan es el de una coalición.