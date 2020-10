Iglesias, en manos del juez Marchena y del fiscal Navajas

García Castellón, en el ojo del huracán

Es ya habitual que los entornos de los partidos políticos arremetan contra el juez que instruye la causa que les perjudica. El PP tiene varios trofeos en su haber, como fue el juez Pablo Ruz, cesado en su comisión de servicios en la Audiencia Nacional donde instruía el caso Gürtel y los famosos papeles de Luis Bárcenas mientras la trama de José Manuel Villarejo robaba la documentación al extesorero del PP para dificultar la investigación judicial.

Manuel García Castellón (Valladolid, 1952) se ha convertido en la diana de las críticas por enviar una exposición razonada al Supremo. En ella detalla indicios de delito en Pablo Iglesias por simular con fines electorales que era víctima de la trama del comisario Villarejo cuando se presentó como perjudicado por la filtración del contenido del móvil de su ex asesora Dina Bousselham.

Juez de carrera discreto, García Castellón sacó la oposición en 1982. Fue decano de los juzgados de Valladolid, a donde saltó a la Audiencia Nacional. Llegó a ser tesorero de la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora.

En 1995 se convirtió en titular del juzgado central de instrucción número 6, y llevó investigaciones como contra el entonces poderoso banquero Mario Conde o el asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, a manos de ETA.

En el año 2000 fue nombrado magistrado de enlace en París por el Gobierno de José María Aznar a propuesta de Ángel Acebes, entonces ministro de Justicia. En el año 2012, fue nombrado para el mismo puesto en Roma por el Gobierno de Mariano Rajoy, a propuesta de Alberto Ruiz-Gallardón.

Regresó a su plaza tras 17 años de vida en París y Roma, con rango diplomático y elevado sueldo.

Su juzgado lleva casos tan sensibles como la supuesta organización criminal formada por policías que lideraba Villarejo (Tándem), o los casos Lezo o Púnica, estos últimos relacionados con corrupción de líderes del PP y financiación ilegal de dicho partido.

Tuvo que regresar después de que el juez Eloy Velasco pidiera el traslado al ver que Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, y su mayoría conservadora se negaba a conceder un juez de refuerzo. Dicha decisión colmó la paciencia de Velasco: renunció agotado, quemado y decepcionado.

El juzgado ya estaba desbordado, pero ahora aún más. Lleva casos de grandes delincuentes económicos, traficantes de droga, yihadistas... Por si fuera poco, la pandemia les rompió el eje porque frenó su actividad y la reciente reforma que impulsó el PSOE ha dado un año más a las investigaciones complejas... y a los problemas de dicho órgano judicial.

García Castellón consiguió un juez de refuerzo para su juzgado, Alejandro Abascal. Incluso se enfrentó a Lesmes porque no quería renovar a este magistrado.

Ahora tiene dos: Abascal y Joaquín Gadea, quien no tiene funciones jurisdiccionales y es el que ha redactado la exposición razonada elevada al Supremo.