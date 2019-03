El PSOE se ha abierto a un pacto de Gobierno con Ciudadanos, y Pablo Iglesias ha llevado a cabo su interpretación electoral de lo que eso significa en un contexto donde se espera una gran movilización de la izquierda de cara a los comicios. El secretario general de Podemos ha sido preguntado este lunes en una entrevista en Telecinco por las palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que aseguró que prefería un pacto de gobierno con los de Albert Rivera que con los partidos independentistas.

"Hay que darle las gracias a Ábalos por decir la verdad", ha contestado Iglesias, que ha defendido que "el PSOE prefiere llegar a un acuerdo con Ciudadanos y no con nosotros, y esto va a servir para que le gente que quiere un gobierno de izquierdas no tenga dudas". De esta manera, el líder de Podemos advertía de las implicaciones de que los socialistas se abran a un pacto con Cs, especialmente para aquellos electores que quieran un gobierno "de izquierdas".

A su juicio, si Podemos está "fuerte" en estas elecciones, "a lo mejor no queda más remedio que haya un gobierno con nosotros. Los sectores progresistas saben que solo con nosotros puede haber una mínima justicia social", ha reiterado. El líder del partido ha echo un repaso de todos los temas de actualidad después de su vuelta a la primera línea política: la ultraderecha, el conflicto territorial en Catalunya, sus medidas para que los bancos no puedan financiar campañas electorales ni puedan ser accionistas de medios de comunicación y su permiso de paternidad.

Sobre esto último, Iglesias ha asegurado no entender la "polémica" y las "críticas" generadas por su ausencia de la primera línea política durante estos últimos tres meses. "Tengo dos hijos pequeños, mi obligación es cuidarlos y repartir al 50% esos cuidados con mi pareja. Parece mentira que sea noticia que un hombre esté tres meses cuidando a sus hijos . Se tenga la responsabilidad pública que se tenga, está bien que todo el mundo tenga el derecho y el deber de cuidar a sus hijos", ha afirmado.

Sobre el ascenso demoscópico de Vox desde las elecciones andaluzas, el secretario general de Podemos ha calificado al partido de ultraderecha como "una escisión del PP. Su jefe (Santiago Abascal) es un niño mimado de Aguirre que ganó un montón de dinero de los madrileños haciendo nada. Vivió de una comunidad y ahora quiere eliminar las Comunidades Autónomas".

Iglesias ha reconocido en este sentido que Vox ha logrado "disciplinar" al PP y a Ciudadanos. "Bailan al son que marca, eso es una conquista de la extrema derecha. A Cs no le queda nada de centro y al PP no le queda nada de partido de Estado". El líder de Podemos ha hablado sobre la renovación de su partido y sobre la posibilidad de que sea una mujer la que le suceda en la Secretaría General.

"Lo tendrán que decidir los inscritos, pero creo que sí (será una mujer). Pero no solo en Podemos, también en el PSOE, en Ciudadanos y en el PP, y también va a ocurrir en las empresas", ha afirmado. Preguntado sobre cuándo se producirá este relevo, ha recordado que tiene un compromiso con sus bases hasta 2021 como secretario general y de cuatro años si gana las elecciones generales. "La feminización de los cargos de responsabilidad es algo que está pidiendo la sociedad".

El líder de Podemos ha sido preguntado por el "endurecimiento" de su tono tras la vuelta a la primera línea política. "En estos tres meses he tenido la oportunidad de tomar una cierta distancia. No es lo mismo ver los informativos cuando estás en la arena política que cuando estás en tu casa cuidando a tus hijos. No se han contado las verdades a la gente y hemos confundido la cortesía parlamentaria con no decir las cosas", ha explicado, una cuestión que ya abordó en el primer acto público tras su regreso.

El líder de Podemos ha insistido, como ya hiciera el sábado, en preguntarle a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cuál va a ser su elección en los comicios del 28 de abril: "El voto es secreto, pero que una alcaldesa como la de Madrid, que es un activo para la izquierda, en las elecciones más importantes desde 1977, diga a quién va a votar es razonable. Es bueno que los actores del progresismo digan dónde están", ha defendido.

También ha hablado sobre Íñigo Errejón, candidato de Más Madrid a las elecciones autonómica, al que ha definido como "un aliado". "En política no hay que venir a hacer amigos, lo que hay es una responsabilidad. En política las cosas hay que hacerlas a la cara. Íñigo está en otra formación política aliada y nos tenemos que entender. Nuestros rivales son las tres derechas de Colón ha insistido.