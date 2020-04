"La aparición repentina e imprevista del coronavirus ha puesto sobre la mesa de forma brutal y meridiana la auténtica cara del sistema capitalista, un sistema que ha visto cómo su anunciada crisis económica de 2020 se profundiza y acelera a pasos agigantados por la situación de emergencia sanitaria demostrando, una vez más, que el capitalismo es incapaz de garantizar las mínimas condiciones de salud y vida para la población". Así de tajante es el inicio del manifiesto consensuado por decenas de organizaciones de Madrid de cara al 14 de abril, conmemoración de la Segunda República.

Dada la imposibilidad de salir a las calles para recordar la última vez que España pudo elegir a su Jefe del Estado y reclamar una Tercera República, diversos movimientos enfocan su fuerza en las redes sociales. Planteando una campaña que durará desde el lunes 13 hasta el domingo 19 de abril, los colectivos hacen un llamamiento para lucir la bandera tricolor en el balcón, ahora más que nunca: "Ya que empezamos a conocernos en el vecindario a causa del confinamiento por el coronavirus, es el momento de sacar la bandera republicana y ejemplificar que estamos a favor de la reconquista de todos los derechos sociales que hace tiempo venimos perdiendo", dice Willy González, miembro de la comisión permanente de la Federación de Republicanos de la capital.

Desde este colectivo recuerdan con frustración la posibilidad que hubo de acabar con la Monarquía cuando abdicó Juan Carlos, por eso "ahora es el momento de que las clases populares empiecen a tomar conciencia, de aunar todas las mareas y reivindicar sus derechos y su voz por encima de todo", agrega González. Si bien la Gran Vía madrileña ya no se verá inundada por banderas republicanas este 14 de abril de 2020, desde el Espacio Republicano de Madrid animan a todas las personas a compartir en las redes sociales canciones populares de aquella época, el Himno de Riego o alegorías a la República acompañados del hashtag #14AbrilRepúblicaYA.

Miky Corregidor, responsable de comunicación en redes de Izquierda Unida (IU), declara que no están haciendo nada muy distinto a la habitual porque siempre se han movilizado a través de Internet, pero sí intensificarán las fuerzas para cubrir el hueco que dejará la cobertura de las manifestaciones que solían hacer. Desde el partido político lo que harán será una "pancarta virtual" acompañada de un hashtag propio "para marcar perfil político pero sin ánimo de competir porque seguro que varios de ellos serán trending topic en Twitter", añade el propio comunicador.

Algunos medios no cubrirán la movilización virtual

Según el análisis del responsable de IU, "esta vez va a ser complicado llegar a aquellas personas que no manejan las redes sociales, así que intentaremos viralizar algunos contenidos por Whats App mediante nuestra militancia que los rebotará, pero si las redes suelen ser ya una burbuja, ahora se han convertido en la burbuja". En esta ocasión no habrá ni piezas auditivas para radio ni audiovisuales para televisión, un hecho que hará que la movilización pase más desapercibida, comenta Corregidor: "Algunos medios que todos sabemos de qué pie cojean pasarán de puntillas por la celebración en un momento en el que la Monarquía se tambalea".

Al menos, así lo demuestran las fake news creadas a propósito para defender la Monarquía: "Se han inventado cosas como que la Casa Real está actuando de intermediadora entre gobiernos para traer mascarillas a España, y nadie ha podido demostrarlo. Es verdad que está en sus horas más bajas ya que su intervención en televisión [respondida con una gran cacerolada en toda España] por el coronavirus ni siquiera gustó a muchos de sus partidarios", en palabras del propio comunicador de IU.

La UE, un sistema impopular

Precisamente, hacia el personal sanitario que se ve desbordado por la crisis del coronavirus González dedica unas palabras: "Estamos con los trabajadores de la sanidad. Ya estábamos cuando luchaban contra los recortes que se cebaban con el sistema público, especialmente en Madrid, pero cuando se supere la pandemia y recuperemos las calles tienen que saber que estaremos todos los trabajadores unidos para revertir los recortes en derechos laborales y sociales que hicieron en su momento".

La Unión Europea (UE) también se menciona en el comunicado, aduciendo que "es el gran proyecto del capital financiero que a la hora de tomar medidas y soluciones de protección social (o humanitaria, como la tragedia de los refugiados) no solo no hacen nada, evadiendo la responsabilidad y tratar de pasar lo más desapercibida posible, sino también cada estado miembro se retrata buscando arrimar el ascua a su sardina". En este sentido, la clarividencia de González no deja lugar a dudas cuando dice que "la UE es la unión de los capitales, no de los pueblos; y aunque formemos parte de ella, en estos momentos está demostrando que lo que menos le importa es la salud de sus ciudadanos, sino salvar la economía egoístamente de cada uno de los países miembros".

Las corruptelas de la Casa Real

Especial relevancia tiene el hecho de que a mediados de marzo Felipe VI le retirara a su padre la asignación económica por parte de la Casa Real y él renunciara a su herencia debido a la cuenta en un paraíso fiscal en la que Juan Carlos guardaba cien millones de euros procedentes de la "dictadura teocrática saudí", tal y como reza el propio escrito consensuado por los movimientos republicanos. "Aunque el rey actual ya sabía esto desde el año pasado, toma medidas ahora, en un momento de debilidad social. Hace algo porque algo había que hacer y porque ya no se podía ocultar un asunto como este, pero aprovechar una situación así para actuar muestra una auténtica miseria por su parte", declara Julio Recuero, el vicepresidente de la Plataforma contra la impunidad de los crímenes del Franquismo.

Cartel de la Semana Republicana.

Según el miembro de la Federación de Republicanos, "la corrupción y el latrocinio que tiene esta Monarquía no se puede tapar de tantos agujeros que ha dejado. Además, si Felipe VI hubiera querido hacer bien las cosas, en lugar de sacar a la prensa que renunciaba a la herencia de su padre lo que tenía que haber hecho es llevar el caso a la Fiscalía anticorrupción para que tomara cartas en el asunto, dice a Público González. Recuero tilda de "inaguantable" esta Monarquía que "es una pesada hipoteca de la dictadura Franquista", no sin antes añadir que, "desde 1975, la corrupción, el lujo, el despilfarro y el delito de la Casa Real ha gozado de silencio", un hecho que ejemplifica denunciando los casi 5 años que el Centros de Investigaciones Sociológicas (CIS) lleva sin preguntar a la sociedad española si prefiere elegir a su Jefe del Estado o no.

Se trata de "higiene democrática"

Esther López Barceló, Responsable federal de Memoria democrática en IU, también opina que la Monarquía está en declive: "El discurso de Felipe fue vacuo y redundante en sí mismo porque solo clamaba a la unidad de los españoles frente al coronavirus, mostrando así lo prescindible de su figura", aduce. Esta cuestión de "higiene democrática" tal y como ella la describe, ya fue abordada por la formación de izquierdas en diciembre de 2018, cuando presentaron una querella contra Juan Carlos acusándole de delitos como cohecho, tráfico de influencias y fraude, aunque finalmente fue desestimada por el Tribunal Supremo en 2019. "Todo lo que ha salido a la luz solo corrobora lo que ya denunciamos en su momento", defiende López.

Tal y como recoge el comunicado de las entidades republicanas, "esta situación de emergencia sanitaria, social y económica se va a agravar aún más al correr el riesgo de que sea encauzada y manipulada por reaccionarios y fascistas".

Extrapolando lo que reza el texto al ámbito de actuación de la propia encargada de Memoria Democrática en IU,esta ex-diputada de las Cortes valencianas se muestra tranquila al declarar que "afortunadamente, la correlación de fuerzas está a favor de la justicia social, como no podía ser de otra forma en un estado democrático, y más ahora que Unidas Podemos está gobernando, un hecho garantista de que vamos a dar grandes pasos en torno a la memoria democrática".

La manifestación se pospondrá

Tanto Corregidor, el responsable de comunicación en redes de IU, como Recuero, vicepresidente de la Plataforma memorialista, adelantan que la idea general es posponer la manifestación cuando la situación haya cambiado, pero no cancelarla. Aunque el primero de ellos lamenta que una campaña en Internet no tiene el mismo impacto de la imagen, aunque se movilice a más gente, sí que recalca que "con todo lo que está pasando no solo hay razones para conmemorar el año 1931 sino también para pedirle cuentas a esta Casa Real cada vez más devaluada".

Así pues, la "Semana por la III República", tal y como la han denominado los convocantes, se centrará en una movilización masiva por redes que intentará suplir a los casi diez millares de manifestantes que solían acudir en Madrid a la convocatoria anual el mismo día que se proclamó la Segunda República en España. A libre elección de cada persona, las 21 horas del 14 de abril es la hora y el día señalados para mostrar el apoyo a una Tercera República, ya sea mediante canciones populares, pancartas o banderas tricolor, pero siempre desde el balcón. Tal y como termina López, "el futuro pasa por sustentar esta democracia sobre bases de la tradición republicana que no son otras que igualdad, solidaridad, fraternidad y justicia social".