Los borbones y España: una relación complicada de tres siglos y 20 años

El rey Felipe VI habla en televisión. El país sufre una crisis sanitaria y vive en estado de alarma. El monarca quiere mandar un mensaje de ánimo a la ciudadanía. En cambio, en ese mismo momento, miles de personas confinadas en sus casas deciden salir a sus balcones para protagonizar una sonora cacerolada. El eslogan "¡Abajo los borbones!" comienza a moverse por las redes sociales. Medios nacionales y extranjeros hablan de que el rey emérito Juan Carlos I tiene cuentas en paraísos fiscales con comisiones de 100 millones. Por whatsapp circulan cadenas contra la monarquía. También en Twitter. Hay quien pide la donación de esas supuestas comisiones a la Sanidad Pública. Otra gente pide un referéndum o, directamente, la III República. También se alzan voces que señalan que no es el momento de hablar de referéndum, que estamos en una crisis de salud pública sin precedentes. Comienza el debate. Entre tanto ruido, un mensaje sigue circulando en redes sociales: "¡Abajo los borbones!".

¿Cuándo fue la primera vez que se gritaron en las calles consignas contra los borbones? La relación entre España y la familia Borbón comenzó en el año 1700 cuando Felipe V llegó al trono tras la muerte de Carlos II sin descendencia y después venció en la Guerra de Sucesión a la dinastía de los austrias. ¿Fue en ese momento cuándo se gritó por primera vez 'abajo los borbones'? No.

La Premio Nacional de Historia en 2011 y catedrática de la Universidad de Valencia Isabel Burdiel explica a Público que los primeros gritos contra los Borbones se escucharon, probablemente, en la revolución de 1854, que ponía fin a diez años de gobiernos conservadores y daba paso al Bienio Progresista. Eran los primeros ecos de una revolución que, catorce años después, acabaría con la primera reina Borbón, que tiene que salir del país y renunciar a la Corona. Se trata de Isabel II y su credibilidad y popularidad ya comenzaba a sufrir estragos. De hecho, la Reina tuvo que aceptar la salida del país de su propia madre, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, por sus turbios negocios. Pero no fue suficiente. El malestar era creciente.

Fernando VII, firmando la derogación de la Constitución de 1812 / Archivo Histórico Municipal de Valencia.

"¡Viva la República y muera la Reina!"

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, Pedro María Egea, recuerda que en Andalucía, la sublevación campesina de Loja (Granada), en julio de 1861, ya puso a la dinastía de los borbones en el punto de mira. La revuelta, de casi 10.000 campesinos, estaba dirigida por Pérez del Álamo, que intentaba imprimir a la protesta un carácter republicano-democrático. "En esa protesta, de miles de andaluces, se escucharon gritos contra los borbones y contra Isabel II", explica Pedro María Egea. Concretamente, los levantados asaltaron el cuartel de la Guardia Civil de Iznájar al grito de "¡Viva la República y muera la Reina!"

En paralelo, comenzaba a aflorar una prensa de corte demócrata y republicano. Pi i Margall, que a la postre sería presidente del Poder Ejecutivo de la Primera República, publicó por aquellos años una hoja volante titulada El Eco de la Revolución, en el que ya señalaba que el pueblo revolucionario había "roto al fin con noble y fiero orgullo sus cadenas" y el triunfo no se debía a nadie, sólo a "sus propias fuerzas, a su patriotismo y a su arrojo".

El grito de "¡Abajo los Borbones!" volvió a escucharse en 1866. Era la asonada de los sargentos de San Gil

La monarquía borbónica estaba siendo cuestionada por primera vez. La prensa republicana trataba de enfrentar los aires y negocios de los Borbones a un pueblo trabajador y honesto. La contraposición entre trono y pueblo. Y los sucesos revolucionarios continuaron sucediéndose. El grito de "¡Abajo los Borbones!" volvió a escucharse en 1866. Era la asonada de los sargentos de San Gil, en Madrid, y la Puerta del Sol se llenó de ciudadanos protestando contra el régimen isabelino.

La protesta fue pasada por las armas. Pero mientras tanto, en Bélgica, en la localidad de Ostende, fructifera un Pacto entre demócratas y progresistas con dos únicos puntos. Primero, "destruir lo existente en las altas esferas del poder" y, en segundo lugar, la creación de un gobierno provisional y la elección de una cámara constituyente por sufragio universal directo para definir el nuevo régimen político.

Más antiborbones que republicanos

Las bases para una nueva revolución antiborbónica ya estaban puestas. Apenas dos años después, en septiembre de 1868, nacería 'la gloriosa', la revolución que en diez días acabaría con el reinado de la Reina Isabel II, que se exiliaría en París. Los gritos contra los Borbones en esta revolución ya fueron "claros y rotundos", explica la catedrática Burdiel. "La llamada Revolución Gloriosa fue más antiborbónica que republicana, aunque ya había un movimiento republicano asentado y relativamente fuerte, sobre todo desde 1854-1856", prosigue la ganadora del Premio Nacional de Historia en 2011 con la obra Isabel II. Una biografía (1830-1904.

Fragmento de La Gloriosa, en el Museo Nacional del Romanticismo

Era la primera vez que un Borbón era expulsado de su trono en España. Los periódicos ya ironizaban con el nombre de la dinastía para calificarlos como "los

borrones de España". Pero no sería la última. Años después, el nieto de Isabel II, Alfonso XIII, también se vería obligado a salir del país. Era el 14 de abril de 1931 y España se había acostado monárquica y se había despertado republicana. El contexto, sin embargo, era muy diferente al que rodeó la salida de Isabel II. Las bases del republicanismo se habían ido ampliando (también dividiendo) a lo largo del régimen de la Restauración borbónica. "Para el cambio de siglo el republicanismo era ya muy potente", apunta Burdiel.

Intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset o Antonio Machado simpatizaban abiertamente con la idea republicana, aunque tanto el primero como el segundo mostrarían, posteriormente, sus divergencias con la II República. En 1921, en México, Valle Inclán era preguntado por la posibilidad de que se alzara en España una revolución. ¿Qué haría el monarca? El dramaturgo, poeta y novelista contestó: "Huir, huir como un cobarde. Eso es lo único que saben hacer los reyes".

La huida del Borbón

No le faltaba razón a Valle Inclán. Apenas diez años después su profecía se cumplía y entonces Valle-Inclán sí fue más lejos: "Los españoles han echado al último de los Borbones, no por rey, sino por ladrón", aseguró ya bajo la República. El monarca salió del país por Cartagena para llegar a Marsella. El buque que lo transportó partió con el nombre de Príncipe Alfonso y regresó ya bautizado como Libertad. Así lo explica el catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Murcia, Pedro María Egea:

"La huida del Rey Alfonso XIII se ha querido enmascarar como un gesto generoso del monarca, que intentaba así evitar un derramamiento de sangre de su pueblo. Pero esa versión no se ajusta a la realidad. El Rey se va del país porque no tiene más remedio. El propio director de la Guardia Civil, José Sanjurjo, que años después participaría en dos golpes de Estado contra la II República, le dijo al Rey que no podía garantizar el orden público. Alfonso XIII no tiene más remedio que irse. Está solo y sin apoyos".

Alfonso XIII en el interior del Arsenal de Cartagena en el año 1928

La salida del monarca dio origen en 1931 a la II República, un nuevo régimen democrático que solo duraría hasta 1936, año en el que comienza la Guerra Civil tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 que contó con el apoyo de los monárquicos. Sin embargo, el dictador tenía otros planes en su mente. Los Borbones recuperarían la Corona en 1975, tras la muerte del dictador y saltándose a Juan, hijo de Alfonso XIII y padre de Juan Carlos I.

La caída de Isabel II y Alfonso XIII fueron los dos momentos más delicados en los 320 años de relación entre los Borbones y el país. La relación es tan estrecha que el prestigioso historiador Ángel Viñas cuenta a Público que "la dinastía se confunde con una parte de la historia moderna y contemporánea de España". La cacerolada del pasado miércoles, sin embargo, situaron a la monarquía de Felipe VI en uno de sus momentos más complicados desde la Transición. Nunca antes, mientras un rey hablaba al país por televisión, numerosos ciudadanos y ciudadanas mostraban su descontento y rechazo a través de cacerolas y pitos en los balcones.

Los historiadores consultados coinciden en señalar a Alfonso XIII como el peor rey de todos

Dice Isabel Burdiel que para analizar el papel de la Corona, como cualquier otra institución, "debe valorarse en su contexto histórico y no hacer proyecciones lineales y anacrónicas". "Los monarcas deben analizarse desde el punto de vista de si han sido útiles para las ideas de progreso del país", explica.

Desde este punto de vista, tanto Burdiel, como Egea y Viñas coinciden en señalar que el peor monarca de la Historia moderna y contemporánea de España fue Alfonso XIII. "Se cargó la Monarquía y luego conspiró contra la República, que le declaró poco menos que enemigo nacional", explica Viñas. "Fue incapaz de amoldarse a las exigencias del acceso de las masas a la política y del reto político de entonces, que no era ya el liberalismo, sino la democracia", prosigue Burdiel.

Por último, Egea recuerda que este monarca metió a España en la "sangría de vidas humanas" que supuso la Guerra de Marruecos causando miles de muertos "con una decisión personal disfrazada de patriotismo pero cuyo objetivo eran las minas del Rif". Tampoco olvida el catedrático que cuando las cosas se pusieron feas durante su reinado decidió anular la Constitución y dar todo el poder al dictador Primo de Rivera.

El papel de Juan Carlos I y el reto de Felipe VI

Pero en 320 años de relación complicada no todo es negativo. Ángel Viñas, por ejemplo, destaca el papel positivo que tuvo el reinado de Carlos III, también conocido como el "mejor alcalde de Madrid". Por su parte, Burdiel resalta el papel

de Alfonso XII y la regente María Cristina durante la Restauración borbónica ya que "ambos se atuvieron bastante bien a las reglas de sistema constitucional liberal". Además, los dos historiadores rescatan de la Historia el papel que jugó Juan Carlos I durante la Transición española de la dictadura de Franco a la democracia que nace en 1978 con la Constitución.

"Juan Carlos I llegó al trono con un lastre casi insalvable. Se apañó para salvarlo. Personalmente fui juancarlista. Supongo que no el único", señala Viñas. "Desempeñó un papel muy útil para favorecer una transición pacífica de la dictadura a la democracia y a una monarquía parlamentaria (no ya sólo constitucional) que recoge en buena medida las aspiraciones clásicas de los republicanos", prosigue Burdiel. No obstante, los dos coinciden en señalar que buena parte de ese capital político ha quedado mermado durante los últimos años y, especialmente, esta última semana. Burdiel, sin embargo, advierte que le parece "inoportuno" que se utilice "este momento de crisis sanitaria para reivindicar la república". "Sus defensores deberían recordar que la república es una cosa muy seria como para colarla por la puerta trasera", sentencia.



"La vida privada de Juan Carlos I y sus manejos del dinero público han hecho añicos su capital político", dice Ángel Viñas

Viñas se muestra mucho más duro: "Su vida privada y sus manejos del dinero público hicieron añicos su capital político. La privacidad de la Corona hoy es un mito que hay que proteger cuidadosamente", apunta Viñas, que señala "que el actual rey, Felipe VI, podría redimirse ante la historia haciendo públicos en la mayor medida posible los archivos de la Corona". "Nada hace pensar que vaya por esa vía. El hacerse el loco en el asunto del dinero de papá le quitará la simpatía de grandes sectores de la población. Es un tema que llama la atención y que es de una naturaleza muy diferente a las reacciones que suscitó con su famoso discurso sobre Cataluña del 3 de octubre", señala.

El futuro de la monarquía pasa, según Viñas, "por aprender de la Historia". "Las coronas suelen hacerlo. Véanse los ejemplos del Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia o Noruega (y estemos atentos a lo que pasa en el Gran Ducado de Luxemburgo). Mucho me temo que la española, quizá lastrada por complejos hasta ahora insalvables, no da con el rumbo adecuado. Lo hizo con el caso Urdangarin. Ahora ha fracasado al anteponer el amor filial a la sagacidad política", sentencia Viñas.

Una transición... ¿a costa de qué?

Foto de noviembre de 1975 de los reyes Juan Carlos y Sofía con el general Augusto Pinochet y su esposa Lucia, en la visita que el dictador chileno hizo a España para acudir al entierro de Francisco Franco. AFP

La lectura del catedrático de la Universidad de Murcia es mucho más dura y contundente. Le cuesta destacar la labor de algún monarca Borbón como positiva para el país. "La verdad es que hay muy poco positivo. Quizá el reinado de Carlos III sí tuvo cosas positivas, pero a partir de Fernando VII, que traicionó al pueblo que luchó por él, dando la espalda a la Constitución de 1812 fue todo un desastre". En su opinión, la monarquía española tampoco puede presumir del período de la Restauración capitaneado por Alfonso XII ya que, si bien se consiguió cierta estabilidad política, se hizo a costa de "una represión muy fuerte sobre el movimiento obrero".

Asimismo, Pedro María Egea también rechaza el papel que el relato político de la Transición ha otorgado al monarca Juan Carlos I. "Hoy día ya sabemos muchas cosas que en aquel momento desconocíamos. Sabemos que fue un proyecto político guiado por fuerzas franquistas, supervisado por la CIA y con auténticos desastres como el abandono del pueblo saharaui. Además, es cierto que se consiguió dar paso a un sistema democrático, pero, ¿a costa de qué? A costa de dejar impunes los numerosos crímenes de la dictadura franquista con una Ley de Amnistía que impidió dar justicia a las víctimas de la dictadura", sentencia.