El independentismo catalán, tanto los partidos políticos como las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, han acogido con escepticismo el anuncio del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien este miércoles ha explicado en el Congreso que su departamento comenzará la semana que viene a tramitar las peticiones de indulto para los condenados por delitos de sedición en el llamado procés.

La ANC y Òmnium Cultural han afirmado que un indulto para los presos independentistas no solucionaría el conflicto político y han vuelto a insistir en que la única solución pasa por ejercer la autodeterminación y por una ley de amnistía.

En ese sentido, la líder de la ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamado al independentismo consensuar una estrategia para "recuperar la iniciativa".

"La tramitación es una obligación legal que tiene el Ministerio, por tanto no es nada más que lo que está obligado por ley", ha subrayado Paluzie, que ha añadido además que una ley de amnistía por sí sola "no soluciona nada" y no tiene "ningún tipo de sentido" si no es el de acompañar a un referéndum sobre la independencia acordado.

Por su parte, el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha afirmado que lo único que tiene que hacer el Estado "es aprobar esta ley de amnistía que permitiría que haya una solución integral para todas las personas represaliadas".

"Un indulto no sirve para nada, más allá de la solución personal de la persona represaliada", ha añadido Mauri. Por ello, ha insistido en que la única solución política para el conflicto pasa por el ejercicio de la autodeterminación y por una amnistía.

"Es una cuestión que se tiene que hacer por la fuerza; no es ningún gesto ni ninguna voluntad añadida, es una tramitación que marca la ley", dicen desde ERC

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha descartado este miércoles que el inicio del análisis de las peticiones de indultos de los independentistas presos sea un "gesto" del Gobierno, sino que se trata de un trámite que marca la ley.

"Es una cuestión que se tiene que hacer por la fuerza; no es ningún gesto ni ninguna voluntad añadida, es una tramitación que marca la ley", ha subrayado Vilalta, que ha insistido en que para ERC la solución al conflicto catalán pasa por la "amnistía" y la autodeterminación.

El líder de JxCat en el Parlament, Albert Batet, ha alertado de que "los cantos de sirena" sobre indultos a los independentistas presos no resuelve el conflicto "político", si bien ha manifestado respeto por los condenados que quieran abordar esta vía como una solución "personal".

Si bien ha manifestado respeto por los políticos presos que pidan el indulto como una "solución personal", Batet ha remarcado que ello no sirve para resolver el "conflicto político" en Catalunya, que solo puede abordarse, a su juicio, a través de "derecho a la autodeterminación y la amnistía".

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha remarcado este miércoles que la "única resolución viable" al conflicto catalán es "el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la amnistía" de todos los independentistas encarcelados.