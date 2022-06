Irene Montero cesa a Amanda Meyer, dirigente de IU, como su jefa de gabinete

El Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, ha decidido cesar a Amanda Meyer, jefa de gabinete de la ministra y dirigente de Izquierda Unida. El relevo, que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros según ha adelantado La Vanguardia, se produce en plena campaña electoral en Andalucía que finalizará con los comicios del próximo 19 de junio.

Según han explicado desde Igualdad, se trata de "un cambio de etapa en la dirección del gabinete tras la aprobación de la Ley de Libertad Sexual en el Congreso, para este último año y medio de legislatura".

En el departamento dirigido por Irene Montero, número dos de Podemos, valoran como "fundamental" y "esencial" el trabajo desarrollado por Meyer en los distintos proyectos legislativos que han impulsado en los dos últimos años y medio.

La ya ex jefa de gabinete de la ministra de Igualdad forma parte de la Comisión Colegiada Federal de Izquierda Unida como responsable de la denominada Mesa Confederal del partido. Además, es militante del Partido Comunista de Andalucía y de la federación de IU en el territorio, y su familia tuvo un papel muy relevante en la configuración de esta organización tanto a nivel andaluz como a nivel estatal.

A principios de mayo se produjo un desencuentro importante en Andalucía entre Podemos e Izquierda Unida en el marco de las negociaciones de Por Andalucía, la candidatura bajo la que se engloban estas dos formaciones junto a otros partidos políticos para concurrir a las elecciones del 19-J.

Estas conversaciones se llevaron hasta el límite porque no había consenso sobre quién tenía que ser el candidato, y el acuerdo no llegó hasta minutos antes del cierre del registro de candidaturas. Finalmente, hubo un error que algunos achacaron a las prisas para formalizar el registro, y la formación morada se quedó fuera de la plataforma a nivel jurídico (no optando, por ejemplo, al reparto legal de los recursos económicos que tendrá lugar tras los comicios).

Tensión en UP estatal por el conflicto en Andalucía

Esto provocó una disputa entre Podemos e IU, que protagonizaron reproches cruzados durante varios días. El conflicto llegó a rozar a Unidas Podemos a nivel estatal, y se llegó a apuntar que el comportamiento de Izquierda Unida era una "deslealtad" para Podemos y podía afectar tanto al Gobierno como al grupo parlamentario del Congreso.

En el Gobierno en concreto los ministerios de Podemos cuentan en sus equipos de dirección con gente de Izquierda Unida. No solo Meyer forma parte de un departamento de la formación morada, sino que Enrique Santiago, secretario general del PCE, es secretario de Estado de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales encabezado por Ione Belarra, líder de Podemos.

En los momentos de mayor tensión se señaló que el conflicto entre ambas organizaciones se podría saldar con la expulsión de miembros de IU de los equipos ministeriales de Podemos, lo que significaría el principio de una previsible ruptura de la coalición de Unidas Podemos.

Desde IU guardan, de momento, silencio respecto al cese de Meyer, y se remiten al Ministerio de Igualdad para recabar las explicaciones sobre esta decisión. No está previsto que desde esta formación haya una reacción en los próximos días, al menos mientras dure la campaña electoral andaluza; después de las elecciones, habrá que ver si se produce algún movimiento por parte de IU.

El Ministerio de Igualdad es el más 'transversal' de todos los departamentos que están en manos de Unidas Podemos y, pese al cese de Meyer, todavía quedan dirigentes de Izquierda Unida en el equipo que lidera Irene Montero. Este es el caso de Toni Morillas, directora del Instituto de las Mujeres desde hace más de un año y miembro de la dirección de IU Andalucía (responsable del área de Feminismos).

También es el caso de Clara Alonso, directora de Comunicación del Ministerio de Igualdad y miembro, al igual que Meyer, de la Comisión Colegiada Federal de IU, en su caso como responsable de Feminismo.