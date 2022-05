La izquierda andaluza logra 'in extremis' cerrar una coalición para las autonómicas

La negociación estuvo a punto de naufragar, pero finalmente IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde lograron sacar adelante in extremis, al límite legal, una coalición, que llevará por nombre Por Andalucía y cuya candidata será Inma Nieto, la portavoz parlamentaria de IU. El acuerdo supone un espaldarazo a las tesis de Yolanda Díaz y a su proyecto de país y ahora se verá si tiene el refrendo de las urnas con un buen resultado.

A la izquierda del PSOE habrá así en esta ocasión dos papeletas, esta de Por Andalucía y la de Adelante Andalucía, la fuerza andalucista que impulsa Teresa Rodríguez, que ya anunció el pasado 28F que iba en solitario.

El acuerdo conlleva el siguiente reparto de las listas. En Sevilla, la número uno será Esperanza Gómez, de Más País, el dos corresponde a Podemos y el tres a IU. Podemos tendrá el cabeza de lista de Cádiz, de Córdoba, de Granada y de Huelva e IU, los de Jaén y Almería. IU se garantiza la portavocía del grupo parlamentario y para Podemos será la portavocía adjunta. El debate del Estado de la Comunidad lo hará Podemos y el de presupuestos IU. Los recursos del grupo irán en un 60% para Podemos y en un 40% para IU y los gastos de campaña se reparten entre Podemos e IU al 50%.

La tensión fue máxima a lo largo de todo el día y la espera larga. las negociaciones estuvieron a punto de romperse varias veces, porque todos mantuvieron sus órdagos hasta el final, pero finalmente, Podemos cedió y renunció a que Delgado, al que también apoyaba Alianza Verde, fuera el candidato en beneficio de Nieto, a la que apoyaban Equo, Iniciativa y Más País.

El debate sobre el candidato ha sido clave. La disputa, que tuvo momentos de mucha tensión y pareció un diálogo de sordos, se centró ahí y en los puestos de salida y en el reparto del poder interno.

Diálogo de sordos

Este viernes se abrió una negociación entre Podemos e IU para ver si se podía salvar, desencallar la situación y lograr un acuerdo. "La cosa está atascada en el candidato porque lo que se pretende es tomar posición en la reconfiguración del espacio que ha de liderar Yolanda. No es un problema andaluz", analizaban fuentes de la negociación por la tarde.

Hacia las 17 horas, fuentes de Podemos indicaron a Público que ofrecían a IU "tener mayoría de diputados en el grupo parlamentario andaluz" y "la mayoría de diputados para que encabecen la dirección política del grupo parlamentario con una portavocía conjunta", y añadían que Juan Antonio Delgado, que sería el candidato, hacía "esta oferta como último intento para salvar la unidad".

Por la mañana, IU había enviado por escrito una propuesta "similar" a esta de Podemos, pero en los términos contrarios, es decir, mayoría de diputados a cambio de la candidata, según fuentes de IU. A lo largo de la jornada, se produjeron diversas conexiones y desconexiones. Poco antes de las seis, fuentes de IU indicaron a Público: "Ahora estamos intentando contactar con ellos para valorar las propuestas pero ni Velarde ni Delgado cogen el teléfono".

Poco después, hacia las 18.15 IU pasó a los medios este mensaje: "La dirección de IU intenta sin éxito, por ahora, que Podemos se siente a cerrar un acuerdo de coalición. IU quiere que en dicha mesa se considere la propuesta remitida por IU esta mañana a la dirección de Podemos, así como la aparecida en los medios de comunicación elaborada por Podemos. IU insiste en la necesidad urgente de sentarse a dialogar por el bien de Andalucía".

A las 19.06 fuentes de IU aseguraron a Público que Podemos nos les había dado una reunión. "Le hemos enviado esta mañana a primera hora una propuesta detallada. No han dado respuesta. Les hemos pedido una reunión para valorar su propuesta y la nuestra. Estamos esperando que se sienten a hablar". Fuentes de Podemos, por el contrario, insistieron en que IU no daba respuesta a su propuesta.

De la tensión que dejó la jornada da cuenta el siguiente hecho: a las 19.46, Martina Velarde, coordinadora de Podemos en Andalucía, dejó el grupo de whatsapp que comparten los líderes de los partidos, molesta por el trato que, a su juicio, le estaban dando a su partido. La marcha del grupo no tuvo que ver con las negociaciones, sino con lo que Podemos siente como un maltrato constante, según las fuentes consultadas por Público.

A las 21.22, fuentes de IU aseguraron que Podemos no se sentaba: "No responde y no se sienta a una reunión" para valorar las diferentes propuestas, dijeron. Mientras, en Podemos insistían poco después: "Les hemos pasado una propuesta y no han contestado".

Así, se llegó a la hora de la verdad. Y al filo de las doce de la noche, después de una maratoniana jornada, se anunció el acuerdo.

El proceso

Este proceso de confluencia en Andalucía comenzó el pasado 4D, cuando Martina Velarde y Toni Valero, coordinadores, respectivamente, de Podemos e IU en Andalucía, en la estela de las tesis de Yolanda Díaz, llamaron a conformar un "frente amplio" ante la amenaza de la posible entrada de Vox en el Gobierno andaluz.

Se iniciaron entonces unas negociaciones, impulsadas por los llamados mediadores –a quienes los demás veían muy vinculados a IU– Sebastián Martín Recio y Francisco Sierra, que desembocaron en una reunión en enero de este año, entre los líderes de todos los partidos, incluida Teresa Rodríguez. Sin embargo, las desconfianzas y las ganas de Rodríguez de conformar de una vez un partido con sede en Andalucía se impuso y Adelante Andalucía anunció el 28F que iba en solitario.

Desde entonces, IU, Podemos, Más País, Equo, Iniciativa por el Pueblo Andaluz y Alianza Verde, han buscado un acuerdo que hoy ha podido cerrarse y en el que ha sido decisiva la participación de Díaz.

Los partidos de la negociación se esforzaron primero por hallar un candidato "independiente", pero los intentos fracasaron, porque los elegidos –entre ellos Javier Aroca, Rubén Sánchez, José Antonio Pérez Tapias y otros más– lo rechazaron. La apuesta final de Podemos fue por Juan Antonio Delgado y la de IU por Inma Nieto. Más País, Equo e Iniciativa por el Pueblo Andaluz optaron por Nieto y Alianza Verde por Delgado. En las primarias en las que fue elegido candidato Juan Antonio Delgado también se preguntó a los inscritos en Podemos si estaban de acuerdo con una posible confluencia con los espacios políticos de la izquierda. 5.692 votaron que sí. 156 que no.

El gran obstáculo de la izquierda en Andalucía, que se vio en 2018, fue la incapacidad de animar al votante, que se quedó en casa y permitió la victoria de las derechas por primera vez en la historia de la autonomía.