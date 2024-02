Isabel Faraldo: "A la izquierda del PP no hay nada más que Podemos"

Usted viene de un espacio que estuvo muy unido y homogéneo en el que se crearon muchos afectos que luego se fueron perdiendo. Se lo pregunto por Yolanda Díaz. ¿Usted sigue siendo 'yolandista'?

Nunca fui yolandista porque yo nunca fui ista. No he sido pablista, ni irenista, ni podemista. Creo en los proyectos y en las personas, y creo que el proyecto más decente que ha tenido este país, desde que soy votante y ciudadana con sentido de la política, ha sido Podemos. Me embarqué en Podemos en 2014 y lo apoyé siempre. Y sigo creyendo en este proyecto. Las personas somos eso: personas. Lo que quedan son los hechos.

Buena parte de la militancia de Podemos Galicia llevaba años reclamando la posibilidad de votar con una papeleta con el logo y la marca de Podemos. Ahora van a poder hacerlo, pero justo cuando hay una división del espacio político al que pertenecían. ¿Eso afianzará su identificación con el partido?

Probablemente estas van a ser unas elecciones muy identitarias para la gente de Podemos. Le voy a contar una anécdota: hace poco, en una reunión con un montón de militantes de toda Galicia, se levantó una mujer que no tenía grandes pretensiones salvo contar que llevaba diez años votándonos pero que nunca había podido coger la papeleta de Podemos. Había votado a varias formaciones, confluencias y coaliciones que iba formando Podemos, pero decía que esta era la primera vez en que iba a poder coger una papeleta de Podemos en las mesas.

Es una cuestión identitaria. Pero detrás de esa cuestión identitaria, que está muy bien, hay un proyecto. Un proyecto político de izquierda. Tenemos que defender que la gente que lleva más de diez años militando, trabajando o colaborando con esta formación pueda votar el proyecto de Podemos.

¿Cuál sería un buen resultado para Podemos en estas primeras elecciones en las que va en solitario en Galicia?

Desbancar al PP de la Xunta. Es lo único que esperamos. Estas son unas elecciones oportunas y necesarias, por muchas cosas, para desbancar al PP de la Xunta. Ese sería el mejor resultado para Podemos y es por el que vamos a trabajar.

Isabel Faraldo, tras la entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

¿Cómo va a convencer al electorado de izquierda de que votar a Podemos es un voto útil para sacar a Rueda de la Xunta?

Discúlpenme la falta de humildad, suelo ser bastante humilde en mis actos y en mis palabras, pero aquí me voy a conceder no serlo: a la izquierda del PP no hay nada más que Podemos. A la izquierda, a la verdadera izquierda. Nunca se va a esperar de Podemos un recorte que afecte a los derechos de la ciudadanía, de los trabajadores y las trabajadoras. Esa es la verdadera izquierda.

Somos una fuerza transformadora, no es que lo creamos, es que estos últimos diez años así lo dicen. Y somos una fuerza valiente, dispuesta a decir aquello que otras no se atreven a decir. Eso es muy importante para las instituciones, en este caso, para el Parlamento de Galicia.

¿Qué le pareció que Pablo Iglesias dijera que hay que votar al BNG?

Si hubiera dicho eso me habría enfadado mucho, pero no lo dijo. Mire, antes de la consulta que se hizo en Galicia para ver si la militancia aceptaba o rechazaba la unidad con Sumar, el editorial de Canal Red dijo que el tacticismo sería no ir con Sumar y votar al BNG. Antes de la consulta.

Una vez que sale la consulta y la militancia de Galicia rechaza ir con Sumar y además aprueba la candidatura que yo encabezo, estoy segura y convencida de que el militante que es nuestro ex secretario general defiende esta candidatura a pies juntillas.

¿Hará campaña el ex secretario general de Podemos?

No lo sé. A alguien que ahora mismo no está metido en el partido y que no tiene ningún cargo, a lo mejor es pedirle demasiado que ocupe una posición que tienen que ocupar otras personas. Vendrá Irene Montero, vendrá Ione Belarra... Son las personas, mujeres además, que tienen que estar en esta campaña.

Entonces, hay un apoyo decidido de la dirección estatal del partido en estas elecciones.

Totalmente. Isabel Faraldo no se tiraría a una piscina vacía si no tuviera tanto el apoyo de su partido en Galicia como a nivel estatal. Hace unos días, Irene Montero estuvo apoyando la manifestación en defensa del mar en Santiago por el desastre de los pellets.

Y además de Irene e Ione, vendrán otros diputados y diputadas, como el secretario de Organización, Pablo Fernández; la eurodiputada Idoia Villanueva... Claro que hay apoyo. Somos un partido pequeño en este momento, pero sólido.

Este lunes tiene usted el debate en la TVG. ¿Cómo se lo va a plantear?

Tenemos muy claro quién es el rival: el PP. Tenemos que poner encima de la mesa el desastre y la nefasta gestión no ya de Alfonso Rueda, sino de los 28 años de PP en Galicia. La importancia del debate es desenmascarar esa gestión que no ha puesto a Galicia en la vanguardia en la que podría estar, y en mostrar toda la potencialidad que tiene este país.

¿Depende de estas elecciones que Podemos pueda recomponerse, tanto en Galicia como a nivel estatal?

No creo que nada dependa de un hito en concreto, sino de una serie de elementos. Y los principales elementos son: políticas transformadoras, que se hagan y que se mantengan; convicción, creo que la tenemos y que toda la gente que ha resistido marejadas y vendavales está demostrando puro compromiso; y un proyecto necesario que, además, para gente de mi edad, que ya tengo 57 años, es urgente.

Uno de los ejes del discurso de Podemos Galicia ha sido siempre la defensa de la sanidad pública. Además, usted es trabajadora del Servizo Galego de Saúde, y este domingo ha habido una manifestación en defensa del sistema sanitario. ¿Cuáles son sus propuestas en ese sentido?

No imagino una manifestación en defensa de ningún servicio público, y sobre todo de la sanidad pública, sin Podemos. Es la joya de la corona, y se lo dice una republicana. En los últimos diez años en Galicia se recortaron más de 2.000 millones de euros. Una buena cifra: más de 2.000 millones de euros. Se han cerrado 38 consultorios en las zonas rurales, las de más difícil acceso para las urgencias. Hay que revertirlo urgentemente.

¿Con qué medidas?

Esos 2.000 millones tienen que ser el suelo de los próximos cuatro años. Son 500 millones al año, y se puede hacer con una buena política fiscal. ¿Después? Personal, personal y personal. El gran muro de contención de la sanidad es la contratación de personal. Lo vimos durante la covid, pero no hace falta irse hasta ahí. Lo hemos visto también con el repunte de la gripe estacional cada año. ¿Quién para eso y quién defiende a la población, con su vocación y profesionalidad? Los médicos y médicas, las enfermeras y enfermeros, el personal sanitario y el personal no sanitario.

Lo primero es invertir en personal; lo segundo, ese suelo que acabo de comentar, el de los 2.000 millones de recortes; y lo tercero, separar la gestión de la atención primaria de la atención hospitalaria. La atención primaria bien gestionada sería también un muro de contención ante unas urgencias saturadas.

¿Usted se ve de conselleira de un Gobierno progresista de la Xunta?

Yo no me veía hace dos días como candidata a la Xunta de Galicia, y aquí me tiene.

Otro servicio público es la CRTVG, donde se celebra el debate de este lunes. Los trabajadores y trabajadoras de la empresa vienen denunciando desde hace años la manipulación que se ven obligados a ejercer por parte de la Xunta. ¿Qué le parece? ¿Va a hacer referencia a esto en el debate?

Hay trabajadores y trabajadoras muy valientes que viernes tras viernes, con los viernes negros, están sacando a la luz algo muy difícil de sacar, y ustedes lo saben porque trabajan en los medios: el secuestro de la información, la represión que se sufre dentro y la utilización de un servicio público que pertenece a los gallegos y las gallegas por parte de un partido. Es muy difícil hacerlo cuando además ese partido tiene mayoría absoluta. No sólo ofrecemos nuestro apoyo y nuestra solidaridad, sino que mostramos nuestra admiración por la valentía de los trabajadores y trabajadoras de Defende a Galega.

Isabel Faraldo, candidata de Podemos a la Xunta de Galicia. — Jaime García-Morato

Podemos apuesta no sólo por la política institucional sino también por la movilización social. Además de la manifestación de este domingo por la sanidad pública, hace unas semanas se celebró otra en defensa del mar. ¿Se está produciendo una movilización suficiente de la sociedad gallega como para acabar con el Gobierno del PP?

Si hay una sociedad de las que yo conozco que se moviliza, es la gallega, a pesar de todas las etiquetas que se le cuelgan. Aquí nació Nunca Máis, que removió muchísimas piezas en los tableros políticos. La sociedad gallega sí sale a protestar, sale a defender lo suyo... Está hablando de esas grandes movilizaciones, pero hace poco hubo una contra el señor Feijóo por el paritorio de Verín (Ourense). Creo recordar que fue en 2020, y todo Verín salió a la calle y consiguió volver a tener su paritorio.

Hace dos días, O Carballiño (también en Ourense) salió a la calle a decir que no pueden andar kilómetros y kilómetros para llevar sus hijos e hijas al pediatra, un derecho que tienen todos los gallegos y gallegas. Quiero decir que hay una sociedad movilizada que cuando tiene que defender lo suyo, lo defiende.

¿Esa movilización será capaz de cambiar al Gobierno del PP?

El PP tiene unas raíces clientelares, oportunistas, de nepotismo, de cultura de amistades, tremendas. Lo vimos con la crisis de los pellets, que mostró el modus operandi del PP. Primero, en el Centro Tecnolóxico do Mar, dirigido por la tía del señor Rueda. 1,3 millones de dotación 15 días antes para el estudio de los microplásticos en las costas gallegas, llega el desastre y ni se les ve ni aparecen. La tía del señor Rueda, con un sueldazo que querríamos para nosotros, ustedes y yo, incluso dividido.

Por si no fuese suficiente, 15 días o un mes después, sale el contrato de la empresa que va a limpiar las costas gallegas. ¿Quién se lo lleva? Una empresa vinculada al PP. Y por si no fuera suficientemente grave, es una empresa que nunca tuvo actividades en este campo, es una empresa de marketing y comunicación. Eso es el PP. El manejo del dinero público para su beneficio, para engrandecer el partido, no para Galicia. Eso es lo que venimos a revertir. Nosotros vamos a poner corazón, manos y todo lo que haga falta.