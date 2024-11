Las izquierdas y el PSOE se mantienen lejos del acuerdo sobre el impuesto a las energéticas a pocas horas de la votación

Cuando termine el Pleno del Congreso de este jueves, la Comisión de Hacienda se volverá a reunir para votar la ley sobre el impuesto complementario a las multinacionales, que incluye una enmienda que deja caer el impuesto a las energéticas. Se trata de un acuerdo que alcanzó el PSOE con Junts per Catalunya y Partido Nacionalista Vasco (PNV) y que tendría que haberse aprobado en comisión el pasado lunes para avanzar hacia el debate en Pleno.

Sin embargo, no fue así. Esquerra Republicana y EH Bildu frenaron la votación porque ni ellos ni Podemos quieren permitir con su voto que caiga el impuesto. Desde entonces, las distintas partes no han parado de negociar.

Todas las fuentes consultadas ven "muy difícil que haya acuerdo". Las posturas son las siguientes. El PSOE, Junts y PNV acordaron dejar caer el impuesto a las energéticas y reconvertir el de la banca en un impuesto progresivo en función del tamaño de la entidad y que tenga en cuenta la evolución de los tipos de interés.

Sumar no quiere que caiga el impuesto a las energéticas, pero pactó con el PSOE un paquete fiscal con una serie de medidas que consideran importantes ―subir el IVA al alquiler turístico, un impuesto al lujo y el fin del régimen fiscal de las SOCIMI― a cambio de su apoyo. En todo caso, Sumar mantendrá viva y llevará, llegado el caso, a Pleno, su apuesta por mantener este tributo. Podemos, ERC y EH Bildu mantienen, en esencia, una postura común: no rotundo a dar sus votos para que caiga el impuesto a las energéticas.

En ese sentido, una voz abertzale conocedora de la negociación insiste en conversación con Público en que su postura es clara. "Hay predisposición para llegar a un acuerdo, pero no será en ningún caso votando a favor de la caída del impuesto". En EH Bildu hay malestar con el PSOE por haber cedido a la presión de PNV y Junts y no quieren pasar por el aro. Aunque las negociaciones con el PSOE se llevan a término por separado, la de los abertzales es una sensación muy similar a la que transmiten fuentes de Esquerra.

Las negociaciones podrían alargarse hasta el último minuto

Comentan que no se les puede pedir votar en contra de sus principios: que paguen más los que más tienen. Con todo y con eso, las negociaciones siguen abiertas y podrían alargarse hasta el último minuto. Se mantiene la duda, además, sobre si el PSOE podría estar ofreciendo algún tipo de contrapartida. Nadie asegura, por otra parte, que en caso de no lograr un entendimiento no se vuelva a suspender la votación en comisión, como ocurrió el pasado lunes.

Las distintas partes son reticentes a la hora de hablar del detalle de las conversaciones, toda vez que en el interés de todos está terminar alcanzando un acuerdo y no quieren contaminar el diálogo. "Ya saben que no hablo durante las negociaciones", ha deslizado María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en una atención a medios en los pasillos del Congreso.

El partido más transparente, sin lugar a dudas, ha sido Podemos. Los morados hicieron público el martes que habían propuesto al PSOE prorrogar durante seis meses el actual gravamen extraordinario a las energéticas para ganar tiempo de negociación. Según ha podido saber este medio, por el momento no ha habido respuesta de los socialistas.

Además del impuesto a las energéticas, hay otras medidas fiscales que podrían no salir adelante

Pero las incógnitas no sólo se centran en el impuesto a las energéticas. Las negociaciones, explican fuentes gubernamentales, no se han producido en un solo foro, sino que han sido cruzadas, al igual que los acuerdos y, también, recuerdan estas mismas fuentes, los "vetos".

Aunque Sumar ha pactado con los socialistas un paquete fiscal, no todas las medidas recogidas en ese pack tienen garantizado un apoyo suficiente en la Comisión de Hacienda de este jueves. El fin del régimen fiscal especial de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI), y el aumento de la presión fiscal sobre los seguros sanitarios privados son dos de las medidas que podrían estar en el aire.

Las Socimi han iniciado una estrategia de presión tras conocer el acuerdo para suprimir su régimen fiscal especial

Desde Sumar trasladan que algunas de las cuestiones pactadas con el PSOE también están pactadas con grupos de las derechas como Junts o el PNV y, por lo tanto, estarían blindadas de cara a la votación de la comisión. Este sería el caso del aumento en dos puntos de la tributación en el IRPF de las rentas de capital por encima de

los 300.000 euros.

Sin embargo, tras la estrategia de presión iniciada por las SOCIMI después de conocer el acuerdo entre los de Sánchez y los de Díaz, algunos grupos de la derecha podrían optar por votar en contra, lo que pone en riesgo la mayoría para que puedan salir adelante.

A pocas horas de la votación, no sólo parece muy alejado un eventual acuerdo para salvar el impuesto a las energéticas, sino que otras medidas e, incluso, la propia ley para fijar un 15% de tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades para las grandes multinacionales no están garantizadas.