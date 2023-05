Así es Jaén Merece Más: la candidatura que puede dar la alcaldía al PSOE o a la derecha

Jaén Merece Más (JMM) tiene en su mano decidir, por acción u omisión, quién gobierna el Ayuntamiento de la capital de la provincia. Los resultados electorales del 28M han entregado a esta fuerza política, nacida hace unos años al calor de la desafección que crece en Jaén a cuenta de lo que sienten como una inacción del Estado –en términos de servicios, públicos, infraestructuras y apuesta industrial–, las llaves de otros dos municipios (Santisteban del Puerto y Baeza), además de la capital.

Los resultados en Jaén capital fueron los siguientes. Once concejales del PSOE con 20.732 votos; otros once el PP, con 20.435 sufragios; Jaén Merece Más, con tres ediles y 7.064 apoyos, y Vox, con otros dos, 4.858 votos. En resumen, un pacto de JMM con cualquiera de los dos partidos mayoritarios daría la alcaldía o bien al PSOE o bien al PP. Si no llega a acuerdo alguno con ambas formaciones, lo previsible es que el PP, con el apoyo de Vox, pueda tomar el Ayuntamiento, que ahora gobierna Julio Millán (PSOE) en minoría. Para el PSOE esta alcaldía es clave, porque sería la única capital que podría conservar tras la debacle del 28M.

En el partido, que se presentó en trece localidades y fue la fuerza más votada en Santiago Pontones, son bien conscientes de lo que está en juego, según recogen en un comunicado en su página web: "Un pastel muy goloso para los grandes del bipartidismo puesto que está en juego para ellos que todas las capitales andaluzas terminen en manos del del PP o, por el contrario, que el PSOE conserve esa única capital en la región".

El presidente de JMM, Juan Manuel Camacho, no tiene prisa por decidir: "Jaén Merece Más tiene una trayectoria intachable, permanentemente trabajando y no se puede poner un cronómetro al servicio de los intereses de tiempos que quieren los grandes partidos, cuando lo que aquí ha de preocuparnos es marcar los tiempos que interesan a Jaén y centrarnos en ello. No vamos a correr, meditamos todo, escuchamos todo, puede haber pacto con alguien o puede no haberlo, pero no vamos a tener una agenda impuesta porque llevamos un bagaje de lucha por Jaén y muchos datos que requieren de análisis muy amplios y no encorsetados a quienes quieran marcarlo en una única directriz. Lo que tenga que ocurrir ya se verá cuando corresponda".

Profunda reflexión

Para Camacho, el resultado "ha de llevar tanto al PSOE como al PP a una profunda reflexión sobre el fenómeno singular en España que vive Jaén y donde la ciudadanía ha preferido un empate técnico del bipartidismo: Son ellos, tanto el PSOE como el PP, los que han de pensar seriamente el trato que han venido dando a Jaén en las últimas décadas y por qué han llevado a nuestra tierra a los datos socioeconómicos actuales, creando una insostenible brecha socioeconómica y de desequilibrio territorial con respecto a las demás capitales y provincias".

"Esa –añade Camacho– debe ser su preocupación, la de pensar y aportar con concreciones y hechos para Jaén, antes que en la de coger hoy o mañana un sillón para ver el color de su partido. Jaén no está para juegos estadísticos, sino para que se le ponga en el mismo nivel que a las demás, sin más demoras ni agravios y en todo tipo de situaciones económicas, sociales, de empleo, de infraestructuras, sanitarias y ese largo cúmulo adeudado y auditado por los informes y datos oficiales".

Jaén Merece Más se presentó a las pasadas elecciones autonómicas y se quedó a las puertas del Parlamento de Andalucía. Rozó el 6% de los votos y fue la cuarta fuerza. Ahora tiene la oportunidad de influir en el gobierno de la capital de provincia y en otros municipios. El espíritu de Jaén Merece Más tiene su origen en 2017 cuando se produjo una suma de colectivos de toda índole (vecinales, empresariales, de defensa del patrimonio, Colegios profesionales, turísticos, ecologistas, culturales, deportivos, etc.) como plataforma ciudadana "para reclamar la dignidad de la provincia ante el continuo olvido y afrentas de las distintas administraciones a lo largo de los años", según el partido, que se autodefine como provincialista.