Jaume Asens también deja Podemos, que ve hoy como un partido "cerrado" y "sectario"

El exdiputado en el Congreso de En Comú Podem Jaume Asens también ha dejado la formación morada, como había hecho previamente la líder del espacio en el Parlament, Jéssica Albiach. Asens abandonó el partido en diciembre, después de que prohibiera la doble militancia, pero lo ha anunciado este martes en una entrevista a La 2.

Asens se mantiene como miembro de Catalunya en Comú y, de hecho, es una persona de la máxima confianza de la vicepresidenta española y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Su trayectoria política arranca en 2014 como uno de los fundadores de Barcelona en Comú, espacio en el que era un dirigente muy próximo a Ada Colau. A pesar de ser al mismo tiempo militante de Podemos y los Comuns, Asens siempre ha estado mucho más vinculado a la segunda formación.

El pasado 16 de junio Asens anunció que dejaba la política activa, pero los resultados de las elecciones generales del 23 de julio le hicieron retornar al primer plano. Así, se convirtió en el negociador de Sumar con las formaciones independentistas catalanas, gracias a sus buenas conexiones tanto con ERC como con Junts -sobre todo con el entorno de Carles Puigdemont- y ha sido una persona clave en la elaboración de la Ley de amnistía.

En la entrevista de este martes, Asens ha lamentado que Podemos sea hoy un partido "cerrado" y "sectario". "Lo vivo con una especie de luto, para mí es como una ruptura dolorosa, supone desprenderme de una parte importante de mi vida", ha continuado. "No reconozco al Podemos que hay actualmente", ha remarcado antes de decir que el movimiento del 15M está más representado hoy en el espacio de Sumar.

Las de Albiach y Asens no son las únicas bajas que ha sufrido Podemos en Catalunya los últimos meses. Hace un par de semanas se confirmó la salida de los 13 antiguos dirigentes de la formación que habían sido expedientados por defender la unidad con Sumar en las elecciones generales de julio. No lo hicieron solos, si no que se marcharon acompañados de más de un centenar de militantes y haciendo un llamamiento a la integración con los comuns.