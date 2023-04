Las ovejas descarriadas de José Antonio Primo de Rivera

"Nos quieren juntos, como un rebaño, y yo no soy ninguna oveja". José María vive en Valladolid y se ha pegado un madrugón para "honrar la memoria de nuestro jefe, a ver si lo dejan descansar en paz de una vez". Junto a unos camaradas, nada más aparcar en las inmediaciones del madrileño cementerio de San Isidro, donde horas después serían enterrados los restos de José Antonio Primo de Rivera, la Policía lo ha conminado a juntarse con las decenas de falangistas que esperan la llegada del féretro frente al camposanto, a la sombra del parque que lleva el nombre del patrón de la capital.

Él, sin embargo, prefiere estar cara al sol, a una prudente distancia de los acólitos, en la explanada del yacimiento paleontológico de San Isidro, desde cuyas terrazas se intuye el Manzanares y se divisa, a lo lejos, la catedral de la Almudena y el Palacio Real. "La familia ha traicionado su memoria y lo único que ha heredado es su apellido", opina José María, quien ha hecho una parada previa en el Valle de los Caídos, que ha frecuentado desde los trece años, cuando se afilió a Falange Española de las JONS, aunque ni antes ni ahora se le ha permitido la entrada en los recintos que han sido escenarios de la exhumación y el entierro de José Antonio.

Frente a la entrada, los presentes esperan en calma la llegada de los restos de Primo de Rivera, pero algunas personas prefieren guardar distancia. "Allí hay gente exaltada que te puede meter en un lío", explica un hombre que se declara "apolítico, aunque no me gustan las huelgas ni las manifestaciones". No le falta razón: cuando aparece el coche fúnebre, los camisas azules cruzan el paseo de la Ermita del Santo y se encaran con la Policía, que entre forcejeos evita que se acerquen a las puertas del cementerio al grito de "¡José Antonio Primo de Rivera!".