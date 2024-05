Josep Maria Jové: "Para negociar con el Estado se debe estar dispuesto a ir a prisión"

Josep Maria Jové i Lladó (Barcelona, 1975) es presidente del grupo

parlamentario de ERC, diputado en el Parlament de Catalunya y

presidente del Consell Nacional del partido republicano. En la anterior

legislatura fue secretario general del Departament d'Economia i

Hisenda (2016-2017) como número dos de Oriol Junqueras al frente

de la Vicepresidencia del Govern.

El 20 de septiembre del 2017 fue detenido en la intervención policial

por orden judicial a la Conselleria y desde entonces está acusado de

ser uno de los principales organizadores del referéndum del 1 de

octubre. Jové está perseguido por la Justicia española con una

imputación de siete años y medio de prisión por los delitos de

desobediencia, prevaricación administrativa y malversación

agraviada. Aun así, ha sido uno de los grandes negociadores de ERC

con el Estado, el PSOE y el Gobierno, para conseguir los indultos y la

reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición, además de

temas como el traspaso de Rodalies, etc.

Hace cuatro años que negocia incansablemente con las más altas

esferas del Estado, de forma metódica, rigurosa y siempre con total

discreción. Esta es una de las poquísimas entrevistas que ha

concedido para hablar de su tarea negociadora, la primera a un

medio de alcance estatal.

Jové explica que sus condiciones para el Gobierno siempre han estado

muy claras: amnistía y autodeterminación. La primera casi es una

realidad, la segunda, apenas empieza un proceso para conseguir el

referéndum acordado. En cualquier caso, lo que sí que lamenta son

las duras críticas a la mesa de diálogo y negociación por parte de las

otras formaciones independentistas.

¿Cómo definiría la legislatura que agotamos en relación con

Catalunya y la legislatura compartida a nivel estatal?



Ha sido una legislatura compleja, pero interesante. Para ERC ha sido

importante porque recuperamos la presidencia de la Generalitat

después de más de 80 años de haberla perdido a causa de la dictadura franquista. El president Aragonès es la conexión del hilo rojo de la historia entre los orígenes de ERC y la actualidad, con los mismos objetivos de los años 30 y ahora.

Por primera vez en la historia moderna quedó claro que el independentismo volvía a ser mayoritario en el país, no solo en escaños, sino también en porcentaje de votos. Y, además, al mismo tiempo, el liderazgo independentista pasaba a manos de ERC, es decir, que el eje se decantaba hacia la izquierda.

En relación con Madrid, se han podido coordinar esfuerzos y palancas

negociadoras con el Parlament de Catalunya. Por lo tanto, se ha producido un avance en nuestra estrategia para conseguir la libertad

nacional y la justicia social en nuestro país.

Usted hace hincapié en que la mayoría independentista se

decantó hacia la izquierda hace tres años, pero la relación con

la CUP ha sido francamente mala.

En aquel momento se abrió una etapa de esperanza para concretar

las políticas independentistas de izquierdas, pero sí que es verdad

que no ha salido bien del todo. No hemos podido lograr acuerdos en

algunas negociaciones importantes, como los presupuestos. Si ERC

hubiera tenido una mayoría parlamentaria amplia y hubiera buscado

acuerdos con la CUP, habría sido más fácil.

La propuesta inicial de Govern con Junts se alejaba más de la posibilidad de entendimiento con la CUP. No escondo que tenemos un punto de decepción por no haber podido ir mucho más allá de la investidura y de algunas políticas que se pactaron y que salen adelante, como la energética pública o el plan piloto de la renta básica.

Usted es un negociador nato y ha presidido un grupo

parlamentario de 33 diputados de ERC que tenía que dar y

conseguir apoyos al Govern. Además, usted es uno de los

principales negociadores de ERC con el PSOE desde hace

cuatro años. ¿Le ha sido más fácil negociar cuestiones de

Estado en Madrid que no con los partidos catalanes en el

Parlament?

Es verdad que he participado en algunas negociaciones de manera

directa, y casi en todas de manera indirecta, tanto con los partidos

políticos del Parlament de Catalunya como con el Gobierno. Todas son

complicadas. Con el PSOE hemos llegado a acuerdos interesantes en

los cuatro años que hemos estado hablando con ellos. También es

verdad que en el último año y medio hemos intentado garantizar la

estabilidad del Govern con 33 diputados, pero la legislatura ha sido

más larga.

¿Ha sido más complicado en Catalunya? Depende del momento.

Desde nuestro punto de vista, ERC representa la centralidad de este

país, que se define de izquierdas e independentista o autodeterminista. ¿Esto qué implica? Que tenemos fronteras abiertas con la gran mayoría de formaciones políticas. Sobre el papel, lo que sería más lógico es que, como nuestro programa representa los grandes consensos del país, fuéramos el partido con más posibilidades de llegar a acuerdos en el Parlament.

Esto es la teoría, sin conocer la realidad del día a día. Pero lo que acaba pasando es que el resto de los partidos intentan negar y poner

en entredicho esta centralidad. Recibimos ataques del resto de

partidos, empezando por el PSC, pasando por la CUP, Junts y los

Comuns. Es lo que nos toca y nos ha tocado siempre a lo largo de

nuestra historia.

¿Cómo ha sido desde el punto de vista formal y de estrategia

la negociación que mencionaba con el PSOE y el Gobierno,

que empezó a finales de 2019 con el acuerdo de investidura

de Pedro Sánchez, y que consiguió la reforma del Código

Penal, los indultos y ahora la amnistía?

La estrategia de ERC es conseguir un referéndum acordado, es decir,

que sea reconocido por todas las partes, en Catalunya, España y a

nivel internacional. La vía para conseguirlo es la negociación de igual

a igual con el Gobierno y nosotros la planteamos en solitario, nadie

más la defendía en Catalunya. Ni el PSC, ni Junts, que se ha pasado

cuatro años criticándola, insultándonos y humillándonos. Que, cabe

decir, ahora han pasado de la famosa confrontación inteligente a la

negociación inteligente.

La apuesta por esta estrategia fue una decisión compleja, que se

produjo cuando teníamos nueve personas encerradas en prisión, gente

en el exilio y muchos procesados después de la aplicación del 155

con el apoyo del PSOE y del PSC. Aun así, ERC apostó por la vía de la

negociación. ¿Por qué? Porque es lo que es efectivo y defendible a

nivel internacional.

La primera victoria fue que el Gobierno se sentara a hablar de igual a

igual con el Govern de la Generalitat. La segunda, que reconociera

que había un conflicto político entre Catalunya y el Estado y que no

era un conflicto interno de la sociedad catalana.

Aceptamos la investidura de Pedro Sánchez porque lo reconocieron y porque aceptaron una mesa de diálogo donde nosotros, desde el primer día, pedimos la amnistía y la autodeterminación. También se

comprometieron a resolver el conflicto político desde la política y no

desde los tribunales.

Planteamos una amnistía que no fue aceptada de entrada por el

PSOE, pero avanzamos hacia los indultos y hacia la reforma del

Código Penal. La amnistía no se habría podido conseguir entonces por

dos razones fundamentales. Por un lado, el Partido Socialista tenía

una mayoría alternativa, es decir, que podría haber cambiado los

votos de ERC por los de Ciudadanos.

Y, por otro lado, aprobar una ley de amnistía no se hace en quince días. La amnistía no se consigue porque el PSOE dependa de siete o de catorce votos, sino porque ERC hizo un trabajo que cambió el marco mental interno del PSOE, que antes decían que éramos delincuentes y que huíamos de la Justicia. La primera fase consistió en la desjudicialización y en acabar con la represión judicial y policial.

El segundo paso es abordar a fondo la resolución de este conflicto político. Que el Gobierno acepte que hay dos concepciones diferentes de la soberanía en nuestro país es importantísimo para hablar de la autodeterminación. Otro paso adelante es la aplicación de una mediación internacional en las conversaciones entre el PSOE y ERC. Esto ya está en marcha. Por lo tanto, en este segundo acuerdo de investidura podemos hablar de cosas concretas como el traslado de Rodalies o de la financiación singular.

¿Cómo es negociar con el PSOE?

Han pasado muchos años desde el primer día que empezamos a

negociar con el PSOE hasta hoy. Recordamos que después de optar

por esta vía en solitario, se abre un debate en el seno de nuestra

organización. ERC primero apoyó una moción de censura contra

Mariano Rajoy. Todo el mundo pensaba que este apoyo sería

incondicional, pero dijimos que no a los presupuestos generales del

Estado y se convocaron elecciones. A pesar de las presiones que

recibimos y del hecho de tener gente en prisión y en el exilio, nos

mantuvimos firmes.

Después de aquellas elecciones generales (2019), lo primero que

hace ERC es decir que estamos dispuestos a hablar con el PSOE para

una investidura si hay unas condiciones: amnistía y

autodeterminación. Y lo segundo, decir que debemos crear una

comisión negociadora, que estuvo finalmente integrada por Gabriel

Rufián, Marta Vilalta y yo mismo, que estaba ―y todavía estoy―

inmerso en un proceso judicial brutal.

De entrada, es complicado tener delante a la gente que apoya la

represión que te está afectando en primera persona. Pero cuando

negocias con el Estado no puedes tener miedo, debes estar dispuesto

a ir a prisión. Hemos visto con el paso de los años como estas

negociaciones han sido intervenidas, como por ejemplo con Pegasus.

Los documentos que se mueven en la negociación pueden ser

filtrados y utilizados en casos judiciales.

¿Ha jugado sucio el PSOE?

Hemos hecho muchas negociaciones. ¿Si ha jugado sucio? Mi

percepción es que al PSOE le cuesta cumplir los acuerdos, arrastran

los pies y se les tiene que apretar.

A ojos del PSOE usted era uno de los cerebros del 1-O,

imputado en un juicio muy grave por toda la cuestión de la

Moleskine. ¿Cómo vivió aquellas primeras negociaciones en la

Moncloa después de la moción de censura? ¿Pedro Sánchez le

dijo algo?

No. En la reunión había mucha gente y Pedro Sánchez simplemente

agradeció el trabajo de ERC por la investidura. Hablamos de muchas

cosas, pero yo intenté hacer ver al presidente del Gobierno,

acompañado de la vicepresidenta Carmen Calvo, la anormalidad de la

situación. Nosotros propusimos un referéndum para resolver el

conflicto político.

Ellos decían que no, pero no pasaba nada más que esto. Todo lo que estábamos hablando era normal dentro de un proceso democrático, pero en el Estado español, al salir de la reunión, todo aquello podía ser utilizado por la Guardia Civil para imputarnos a todos.

Leí a Sánchez y a Calvo frases que ellos mismos habían dicho en la

reunión y que yo había apuntado en mi libreta. Les dije que aquellas

mismas frases, en otro contexto, sirvieron para imputarme y que me

pedían más de siete años de prisión. Les dije: "No sé si ustedes están

tranquilos. Yo lo estoy mucho, porque lo que defiendo en privado

también lo digo en público, pero que sepan que esto puede ser

utilizado por la Guardia Civil y por la Fiscalía". Su reacción fue de

asombro.

¿No eran conscientes?

Seguramente sí, pero todavía no se habían tomado cinco días para

reflexionar sobre la represión política. Los pusimos ante el espejo. Lo

que no sabían era el punto de surrealismo que tenían los informes y

las diligencias de la Guardia Civil que después compraba la Fiscalía, la

abogacía del Estado y los jueces.

Pegasus es una operación pilotada por el PSOE ya en plenas

negociaciones. ¿Se puede continuar negociando, sabiendo

que sus interlocutores están haciendo esto?

Cuando te pones a negociar con el Estado español, lo primero que se

debe tener claro es que no se puede tener miedo de ir a prisión. ¿Con

quien negociamos, si no? Sabemos que lo harán, pero que nos

escuchen o nos intervengan no nos puede distraer de nuestros

objetivos. Es triste que esto pase en un estado democrático, pero es

un riesgo que existe y que seguirá existiendo.

¿Le han dolido las críticas y el desprecio de Junts y la CUP en

relación con la mesa de diálogo y negociación?

Sí. Una cosa son las críticas de nuestros rivales políticos dentro del

independentismo porque consideran que sus estrategias son mejores.

Cada cual tiene sus proyectos, se ponen sobre la mesa y se

defienden. A mí lo que me duele es que Junts, para justificar su

táctica, critiquen la nuestra de manera destructiva. Me duele cuando

dicen que ellos han conseguido más cosas en seis meses que

nosotros en cuatro años. No quieren reconocer que ahora están

haciendo lo que ERC ya empezó a hacer a solas.

Si Junts consigue una mejora para la ciudadanía, me podré sentir un

poco celoso, pero lo reconoceré. Si consiguen el traspaso de las

competencias de inmigración, los aplaudiremos. Nosotros lo

gestionaríamos diferente, pero los felicitaremos porque yo también

las quiero para mejorar el autogobierno y para avanzar en la libertad

nacional del país. Lo que yo pido es que, si ERC consigue el traspaso

de Rodalies, el Ingreso Mínimo Vital o una reforma del Código Penal

que los beneficia, también nos aplaudan.

Hay presos de Junts que han criticado los indultos. ¿Lo

entiende?

Esto todavía me duele más a nivel personal. Han criticado nuestra

estrategia negociadora y jurídica. Que la Asamblea Parlamentaria del

Consejo de Europa dijera al Estado español que tenía que sacar a los

presos políticos de la prisión, que tenía que permitir que la gente

volviera del exilio, que se acabaran las causas judiciales y que tenía

que reformar los delitos de rebelión y sedición, es una victoria de

ERC. Nadie puede negar que esto es un paso muy importante.

Además, gracias a la prejudicial que plantea el abogado de Junqueras

al señor Marchena durante el juicio del Tribunal Supremo porque ha

salido escogido eurodiputado, gracias al ejemplo y a la "doctrina

Junqueras" que sale del TJUE, Puigdemont es eurodiputado

actualmente. No es por su recurso resuelto hace poco. Si así fuera,

habría sido eurodiputado unas semanas.

Cuando el secretario general de Junts, Jordi Turull, critica los indultos,

lo hace desde la palestra, desde un atril en Barcelona o Argelers, y no

desde la prisión. Y él ahora dice que está negociando personalmente

con el PSOE en Ginebra. Y el señor [Josep] Rull se puede presentar a

las elecciones gracias a los indultos que lo han sacado de prisión y

porque ha habido una reforma del Código Penal.

¿El 1-O fue una victoria o un error de cálculo?

Fue una victoria democrática importantísima por la sociedad

catalana. Más de dos millones de personas fueron a las urnas en una

votación bien organizada. Aunque no hubiera nadie en prisión,

sufrimos represión. Los altos cargos de la Generalitat fueron a

declarar durante el verano anterior ante la Guardia Civil y recibieron

notificaciones del Tribunal Constitucional.

Dos personas, entre ellas yo, recibimos una multa coercitiva de 6.000 euros al día. Nos detienen el 20 de septiembre [del 2017] y el 1 de octubre la Policía Nacional ocupa físicamente el país y reparten bofetadas. Y, aun así, dos millones de personas salen a la calle. Es evidente que después no salió bien la independencia, pero yo no hablaría de un error de cálculo.

¿Se esperaban la agresividad del Estado?

A los niveles que se produjo, no. Y tampoco esperábamos la inacción

de actores que estaban fuera de Catalunya y del Estado. Pero que

reaccionaran primero con violencia física y después con violencia

judicial, no quita que nosotros estemos muy orgullosos de lo que

hicimos.

¿No ha sido un error permitir la desmovilización del

independentismo? Cuando los dirigentes independentistas

fueron enviados a prisión o cuando salió la sentencia hubo

manifestaciones históricas. Con los indultos y la amnistía, sin

embargo, no se ha hecho presión con grandes movilizaciones.

No es fácil mantener movilizaciones durante muchos años. Es

evidente que hay desmovilización por parte de la ciudadanía y los

partidos políticos tenemos cierta responsabilidad. Pero yo quiero

hacer la siguiente reflexión: enviar nueve personas a prisión generó

una reacción de indignación, solidaridad y empatía. Cuando salieron,

el imaginario colectivo pensó que todo estaba hecho, a pesar de que

todavía hay personas en el exilio.

La imagen de gente encerrada en prisión es durísima y es más fácil

que la ciudadanía salga a manifestarse. Que nuestra estrategia

negociadora haya sido tan criticada desde el primer día ha producido

una sensación de desasosiego. Nosotros somos responsables, pero

hay otros que lo son mucho más.

¿Qué escenario abrirán las elecciones del 12 de mayo?

Qué pasará el lunes dependerá de lo que decidan los ciudadanos de

Catalunya con su voto. Nosotros trabajaremos para encabezar un

Govern y revalidar la presidencia de Aragonès. Queremos tirar hacia

delante el proyecto de transformación que ha iniciado el Govern

republicano después de más de 80 años de historia. Un proyecto que

quiere conseguir la liberación nacional y la justicia social de nuestro

país, sacudiendo las estructuras actuales de poder.

Como es un proyecto rompedor y radicalmente democrático, nosotros

el lunes no contaremos con el apoyo de la extrema derecha, ondee la

bandera que ondee. Queremos liderar un Govern que ponga sobre la

mesa tres elementos fundamentales: un referéndum acordado, una

financiación singular y políticas en defensa del catalán y para el

bienestar de la gente.

¿Lo ve viable? ¿El PSOE cederá con el referéndum?

Sí, si tenemos la fuerza parlamentaria que pedimos a la ciudadanía. El

PSOE cederá del mismo modo que cedió con la amnistía, que también

era "imposible". El segundo punto es la financiación singular, que quiere decir recaudar y gestionar todos los impuestos. Tendrá que aceptarlo porque es de lógica que tenemos una infrafinanciación.

No podemos garantizar la cohesión y el bienestar social a la ciudadanía y no podemos garantizar el nivel de los servicios públicos que tanto

defienden el señor Illa y el señor Carles Puigdemont sin un cambio de

modelo de financiación. Y, en tercer lugar, la cohesión social poniendo como pilar fundamental la defensa y promoción del catalán. Esperamos y estamos convencidos de que tendremos la fuerza parlamentaria para poder tirar adelante este proyecto.

¿Es factible rehacer la unidad independentista después del

estropicio con Junts?

Primero hay que definir qué quiere decir unidad y explicar cuándo ha

habido unidad en este país dentro del independentismo. Nos llenamos

la boca de palabras, pero a medida que las repetimos, las

banalizamos y las vaciamos de contenido. ¿Qué quiere decir unidad?

¿Para hacer qué? ¿Cuándo ha habido unidad?

No vale decir que ha habido unidad hasta hace un año y medio.

Repasemos qué pasó antes del 1 de octubre: crisis dentro del Govern,

no se sabía si se haría Junts per Sí, la CUP tumbó unos presupuestos

del Govern de Puigdemont y después aprobó otros... En julio del 2017

dimiten, porque no quisieron seguir con el 1-O, toda una serie de

consejeros y consejeras y el secretario del Govern de la banda

convergente que ahora es Junts...

¿Entonces no habrá un Govern independentista?

Tampoco antes había unidad, pero tuvimos un Govern

independentista en 2015, en 2017 y en 2021. Cuando la unidad sea

alrededor de un propósito concreto, estaremos siempre. En la historia

moderna de la Generalitat, ERC siempre ha permanecido al lado de

los presidentes que han representado avances para nuestro país.

El señor Mas obtiene su segunda investidura en 2012 gracias a un pacto

con ERC porque se comprometió a convocar una consulta sobre la

independencia a instancias de ERC. A pesar de que después la

convirtió en un proceso participativo.

Hemos apoyado al president Puigdemont cuando encargó al

vicepresident Junqueras organizar el referéndum de autodeterminación. Hemos apoyado al president Torra... y solo

pedíamos el apoyo al president Aragonès, que es quien ahora tiene la

legitimidad de presentar los proyectos para avanzar nacionalmente.

Lo que pasa es que no se ha querido reconocer y aceptar el liderazgo

de ERC.

Hace un par de años Puigdemont dijo que no cuando Aragonès le

planteó la voluntad de coordinarse para negociar la amnistía en

Madrid. Ahora, en cambio, pide esta unidad y nos enteramos de que

Junts intentó convencer a Illa para bloquear la legislatura y que se

convocaran elecciones. Como dice el president Aragonès, la unidad se

practica, no se predica.