De la Joya, Villarejo y sus negocios con el ex gerente de Trump en Guatemala o China 

La detención de los empresarios Adrián de la Joya, Francisco Javier Soucheiron Marcet, los hermanos Álvaro y Ángel Pérez-Maura y el abogado Enrique Maestre Cavanna es un duro golpe para la red internacional de socios y clientes del comisario José Manuel Villarejo. La pieza separada PIT, que investiga la Audiencia Nacional, aborda una operación en Guatemala en la que presuntamente también se recurrió a Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente de Estados Unidos que ahora está en prisión, al ex juez Baltasar Garzón y al ex presidente de Telefónica, Juan Villalonga, entre otra gente influyente.