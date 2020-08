La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recriminado al PSOE que no haya informado a Unidas Podemos de la decisión de la huida del rey emérito, Juan Carlos I. La dirigente ha asegurado que su formación desconocía tanto las negociaciones de Moncloa con la Casa Real como el anuncio que se hizo este lunes.

Montero ha señalado que desconoce si ha habido una presunta negociación de Moncloa con la Casa Real, pero que en tal caso, "no la ha tomado el Gobierno de coalición": "Puede ser que haya sido el PSOE desde Moncloa", ha apuntado en una entrevista para la Cadena Ser.

La dirigente de Unidas Podemos ha evitado pronunciarse sobre si considera la actuación del PSOE una "deslealtad" hacía su partido. "Desde luego no es una decisión que se haya tomado en el Gobierno, respeto las decisiones del PSOE pero no es una decisión que haya tomado el Gobierno de coalición", ha subrayado Irene Montero, quien ha recalcado hasta en dos ocasiones que no sabían de la existencia de esta presunta negociación desde Moncloa con la Casa Real.

Tampoco ha respaldado las reacciones oficiales difundidas desde la Moncloa, en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostraba su "respeto" a la decisión de Juan Carlos de Borbón, afirmando que "fortalece la institución y permite el trabajo constitucional del rey Felipe VI".

Irene Montero: "Yo creo que en España la gente ya no quiere ni más impunidad ni más corrupción"

"Creo que hemos sido muy claros. Yo creo que la huida de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna viniendo de un jefe del Estado. Todo el mundo está interpretando que tiene que ver con intentar eludir la acción de la Justicia y yo creo que en España la gente ya no quiere ni más impunidad ni más corrupción", ha señalado la ministra.

"Si el rey emérito está investigado por unos supuestos delitos de corrupción, más habiendo ocupado una posición tan importante en la institucionalidad de nuestro país, como es la Jefatura del Estado, debería rendir cuentas ante su pueblo y ante la Justicia del país al que ha representado". "Y, sobre todo, creo que deja a la monarquía en una posición muy comprometida y muy delicada", ha concluido la ministra de Igualdad.