Aunque Sanxenxo reúne desde hace quince años al grupo de amigos íntimos de Juan Carlos de Borbón que regatean y departen con él en los veranos de la villa gallega, no todos los habitantes del pueblo están a gusto con esa imagen de municipio-refugio del ex jefe del Estado. "Hay un cierto tipo de turismo que tal vez le apoye, pero a la mayoría de los vecinos ni les va ni les viene que esté aquí", asegura Sandra Fernández Agraso, portavoz municipal del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la localidad.

"No es cuestión de república o monarquía, que también, sino de que si es noticia que vuelva a Sanxenxo es porque estaba huido por cometer, digámoslo así, irregularidades", añade. "Si no se le ha procesado es porque los posibles delitos estaban prescritos, porque su figura era inviolable y porque regularizó su situación con Hacienda, lo que quiere decir que no había hecho las cosas como debía”, recuerda la portavoz nacionalista.

Fernández Agraso también criticó "el despliegue" que a su juicio están haciendo tanto el alcalde de la localidad, Telmo Martín, del PP, como el nuevo presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien llegó a decir que la elección de Sanxenxo para el regreso del rey emérito casi dos años después pone "a Galicia en el mapa". "Sí, como sucedió con el Prestige y con el narcotráfico", ironizó la concejala.

Lo cierto que el alcalde, que siempre se ha significado por su apoyo al monarca, supo de su visita incluso antes que el delegado del Gobierno en Galicia.

"Constancia" oficial

Martín había confirmado el pasado martes que Juan Carlos de Borbón estaría en Sanxenxo para asistir a una regata de la Copa de España que comienza este viernes en la localidad. Sin embargo, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aseguró al día siguiente que el Ejecutivo no tenía "constancia" de la la fecha de su llegada ni si ésta iba realmente a producirse, y que el único operativo de seguridad previsto en Galicia para la Casa Real es el que se prepara para la visita el próximo martes día 24 de Felipe VI, quien inaugurará en Vigo la nueva Ciudad de la Justicia.

"A la espera de confirmación oficial" sobre los planes de viaje del rey emérito, Miñones sí insistió en que el Ejecutivo pondría a disposición de la Casa Real los medios necesarios para organizar y garantizar su seguridad.

El círculo más íntimo de Juan Carlos de Borbón sí tenía claro desde hace días que su llegada era inminente. El presidente del Club Náutico de Vigo, el empresario y regatista Pedro Campos, que dará alojamiento al monarca en una de las viviendas que posee en Sanxenxo, había asegurado que llegaría entre la tarde del jueves y la mañana del viernes. El miércoles insistió en que se quedará todo el fin de semana y se irá el domingo por la noche o el lunes por la mañana "dependiendo de cuánto dure la regata" de ese último día.

En declaraciones al programa Más vale tarde de La Sexta, el empresario añadió que el rey emérito está viviendo con normalidad su regreso a España, que está "encantado de volver" y de volver a navegar, y deseando reunirse con sus compañeros de tripulación y con el núcleo de las amistades que le arropan en Sanxenxo.