Juan Lobato: "Ayuso tiene dos obsesiones en su vida: Pedro Sánchez y Núñez Feijóo"

El pasado sábado se celebró el Comité Federal del PSOE. ¿Qué valoración hace de lo que se debatió ahí?

Fue un Comité Federal muy importante. Se ha convocado un Congreso al que van temas muy complejos y muy trascendentales para para entender qué mensaje da el PSOE a España sobre qué es ser de izquierdas en 2024. Y eso es lo que vamos a decidir en ese Congreso Federal. Yo planteé dos temas estratégicos que me parecen fundamentales y que hay que resolver ahí. Uno es la posición respecto al fenómeno migratorio. Creo que esto lo entiende todo el mundo. Y dos, la cuestión del modelo territorial y de la financiación autonómica, donde yo creo que tiene que haber un acuerdo unánime del PSOE. Unánime. Que traslade un mensaje muy claro al país de qué queremos para los próximos 20 años.

Ahora entraremos en detalle de este modelo de financiación o modelo territorial. Pero usted propuso al PSOE de Madrid como como federación encargada de realizar la ponencia sobre este tema. ¿Por qué? ¿Por qué cree que Madrid puede aportar esta visión que desemboque en un consenso en el partido?

Lo hice por varias razones. Primero, porque realmente creo que es muy importante lo que hay que hacer y por eso hago todo lo que pueda para que se consiga esa posición de consenso amplísimo en el PSOE sobre el modelo. Por lo tanto, oiga, si usted lo ve esto importante, mójese el culo. Pues eso es lo primero que hago: decir oye, yo como partido y en primera persona doy ese paso al frente. Segundo, porque Madrid es la tercera federación del PSOE del país. Históricamente éramos la cuarta. Hemos pasado estos dos últimos años a ser la tercera federación más importante y eso te exige asumir responsabilidades. Dentro de esa responsabilidad está el tratar de buscar ese consenso.

Y además, tercero, también yo creo que la visión desde Madrid, desde nuestra dirección política, la mía propia como secretario general, donde además tengo también ese traje más técnico por mi carrera profesional en Hacienda, pues hace que asumamos esa responsabilidad. No de liderar la ponencia sino de estar participando y aportando lo que creo que debe ser una posición y una conversación para llegar a ese acuerdo entre todos.

¿Y cuál es el modelo que ahora mismo defiende Juan Lobato como secretario general del Partido Socialista de Madrid? Vamos en camino de un Estado federal, de un modelo federal, como como se ha defendido abiertamente desde la dirección socialista. ¿Qué ideas tiene sobre la mesa?

En cuanto al modelo territorial, yo creo que en términos de Ciencia Política España es hoy un Estado federal. Lo digo sin ningún complejo. Yo creo que técnicamente es así. De cada 100 politólogos, 90 te van a decir que España es un Estado federal. Puedes encontrar otros 10 que te digan otra cosa, pero 90 entienden que esto es un modelo de estructura federal.

¿Qué modelo de futuro tiene que plantear el PSOE? Pues yo creo que el que está en la Constitución, que permite que ese Estado autonómico federal que tenemos pueda seguir desarrollándose. La Constitución dice muy claro que hay unas competencias propias del Estado, otras de las comunidades y otras que pueden ir en función del Estatuto de Autonomía desarrollándose. Y yo soy muy favorable, porque creo que ha sido un modelo de éxito, a que cada comunidad vaya decidiendo si es la mejor administración para gestionar la 'competencia X' para sus ciudadanos. Eso ha sido muy positivo y creo que debe seguir siéndolo.

Unido a eso, si creemos en ese modelo territorial de la Constitución, en ese desarrollo, profundización en el modelo federal que tenemos, pues tendrá que haber un sistema de financiación acorde que permita que eso funcione con eficacia. ¿En qué tiene que basarse ese modelo de financiación? A mi juicio en lo que es ser de izquierdas. Para mí, ser de izquierdas es que cada acción política se tome con la justicia social encima de la mesa. La justicia social se define de forma muy simple: que cada uno aporte en función de su capacidad económica y que cada ciudadano, cada familia, reciba servicios públicos en función de sus necesidades. Así de simple. Y esto, ¿qué necesita? Un sistema de financiación autonómica que fije con plena operatividad este principio.

Es por donde hay que ir. Esto es absolutamente contrario a lo que hoy está pasando con un modelo en el que no se exige corresponsabilidad fiscal a las comunidades autónomas. Esto me he hinchado a decirlo en los comités federales. Es una cosa que sí se hace a los ayuntamientos. Se va a un ayuntamiento y se le dice oiga, si usted quiere más servicios públicos y más infraestructuras y lo demuestra pidiendo más compromiso a sus ciudadanos con los impuestos locales, yo, Estado, le doy a usted más porque se ha comprometido a eso. Ahora, si usted decide bajar todos los impuestos no me venga a pedir más dinero porque está claro que no quiere más servicios ni más infraestructuras. Creo que ese modelo hay que aplicarlo también al sistema de financiación de las comunidades autónomas.

¿Cree que Moncloa y Ferraz han explicado suficiente el acuerdo con con ERC en Cataluña o quedan todavía detalles por saber?

No creo que se tenga que explicar más, sinceramente. El acuerdo del PSC con Esquerra es un acuerdo que se reduce al ámbito de la investidura de Salvador Illa. Y esa va a ser la propuesta o la filosofía de la propuesta.

Me parece muy bien que Catalunya abra el debate sobre la financiación autonómica, pero no que lo cierre. Se abre con esa propuesta que viene de allí. Y ahora el resto de territorios, el PSOE, el Gobierno de España, el resto de partidos que están representados en las instituciones tendrán que aportar a ese debate para tratar de llegar a un modelo.

¿Y cree que lo que dice ese acuerdo está en la línea de lo que defiende el PSOE de Madrid o que lo defiende el PSOE en general?

Sí, lo dije el sábado. Yo sé que estas cosas a veces cuesta decirlas pero yo prefiero decirlas con claridad. Yo estos dramatismos que hemos visto estas semanas entre mucha gente que ni se ha leído el acuerdo o se lo ha leído en diagonal y prácticamente ni entiende lo que dice o lo que significa, gente que preinterpreta el desarrollo de ese acuerdo que no sabemos cuál es, porque es un acuerdo de filosofía de base, pero no de desarrollo. Con estos párrafos que hemos leído, ¿se rompe España? No ¿Esto supone la quiebra del sistema autonómico? No. Ni se ha vuelto aquí nadie de derechas.

¿Es mejorable el acuerdo y es susceptible de incorporar en ese modelo al que yo propongo que vaya al PSOE, elementos que permitan blindar mejor la operatividad del principio de justicia social y de justicia fiscal? Yo creo que sí. Por eso propongo ese desarrollo para que el PSOE tenga esa posición de consenso muy amplio al que se puede alcanzar.

Se ha hablado mucho estos meses de los barones o líderes territoriales del PSOE críticos con Ferraz y Moncloa por este acuerdo. ¿Considera que está usted dentro de esa categoría? Se le ha situado muchas veces ahí.

Yo sé que soy un personaje político. Eso lo asumo. Sé que hay gente que ejerce la política de otra manera pero a mí se me hizo un encargo y yo el encargo lo cumplo. Y es que el PSOE de Madrid tenga personalidad, que el PSOE de Madrid traslade la posición del partido en un proyecto común, que es un partido federal que se nutre de las posiciones políticas de sus territorios. Ese es nuestro trabajo para que el PSOE sea el partido que más se parece a España, tal y como siempre presumimos que somos.

Hace falta que en el PSOE se aporten visiones, puntos de vista, matices que enriquecen el proyecto federal del PSOE. Y yo esa tarea la cumplo. Sé que es más fácil no hacerlo, más fácil decir que aquí está todo bien. Yo trato de enriquecer y decir que, si además damos este paso, la posición puede ser mucho más beneficiosa para los ciudadanos y para ser un partido bien identificado claramente con los valores de izquierdas que representamos desde hace 150 años.

Entonces, oiga, ¿es usted un barón crítico? Pues yo no me considero. Yo creo que más lealtad, compromiso, apoyo y defensa del Gobierno de España como la que hecho yo en Madrid no la ha hecho nadie. Sinceramente, nadie ha hecho más actos con el presidente del Gobierno, con los ministros del Gobierno de España. No hay nadie. Búsquenlo. Entre todos los barones del PSOE no existe ese barón. Es Juan Lobato el que más actos de apoyo, de acompañamiento y de defensa del Gobierno de España ha hecho. ¿Eso es compatible con que yo aporte propuestas de mejora? Yo creo que sí. Creo que es lo deseable y lo que enriquece a un proyecto político de 150 años de historia.



Nos vamos a la Comunidad de Madrid. En la anterior entrevista que tuvimos en 'Público' nos dejó un titular que era: "A ojos del PP, Ayuso ya no tiene hueco en una posible sucesión de Feijóo". ¿Sigue pensando igual después de todos estos meses o cree que Ayuso sigue estando en la batalla por liderar el PP a nivel estatal?

Sí, sigo pensando lo mismo. Y además se ve a Ayuso cada día más nerviosa. Ayuso tiene dos obsesiones en su vida. Una es Pedro Sánchez y la otra, Alberto Núñez Feijóo. Son sus dos obsesiones y además lo demuestra. Tú le hablas de educación, de sanidad, de competencias propia de la Comunidad. Madrid y está aburrida. Es que ni te mira, está sosa y no le entretiene. Pero de repente nombras a Pedro Sánchez o nombras qué pasa con Feijóo o qué ha dicho Feijóo y dice, espera, espera, ¿cómo que ha hablado Feijóo antes que yo? Estas cosas que le vemos todos los días.

Además, en el Senado, donde estoy ahora, que está el PP de toda España, se ve muy claro ese afán de protagonismo que ha tenido Ayuso, esa permanente actitud de tratar de hablar siempre antes que Feijóo, de marcar el rumbo. Ahora incluso de decirle al resto de barones del PP lo que tienen que hacer. Eso no sienta bien. Y bueno, ella sigue en esa estrategia. Ella verá. Pero yo creo que la sucesión de Feijóo se la plantean la mayoría de barones del PP más por otro camino que por el de ella.

Hablaba precisamente de este plantón que reclamaba Ayuso al presidente del Gobierno en estas reuniones bilaterales que quiere tener con los diferentes presidentes autonómicos. Parece que el PP rebajó esa petición. ¿Cree que se va a reunir Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez o aún nos puede sorprender con un rechazo?

Es tan insistente en su falta de respeto y de lealtad institucional que podemos esperar cualquier cosa. Yo no creo que vaya a tener ni la valentía ni la falta de respeto a lo que es la Comunidad de Madrid como para no ir a una reunión con el presidente del Gobierno. Sinceramente creo que ese límite no lo va a rebasar. Pero eso no significa que vaya a ir en una actitud leal y constructiva. Ya lo estamos viendo. Su obsesión durante estos dos años y medio que llevo yo al frente del partido es machacar, triturar, atacar, confrontar e insultar a Pedro Sánchez y al Gobierno de España y a los socialistas en general. Eso lo vemos cada día.

Usted, por cierto, estuvo reunido con ella hace pocos días. ¿Qué conclusiones se llevó? ¿Cómo fue esa reunión entre dos políticos que habitualmente muestran bastante disputa dialéctica en dentro de la Asamblea o en los medios de comunicación?

Creo que soy un tipo contundente y pasional en mis posiciones pero educado y respetuoso. Lo intento ser milimétricamente porque creo mucho en la institución. A mí me llama la presidenta de Madrid y yo voy. Y aunque la reunión vaya mal, si me llama al día siguiente voy a volver a ir. Y si va fatal, al día siguiente también. Eso por encima de todo. Porque mi trabajo es que a los madrileños les vaya mejor la vida y todo lo que pueda influir en la presidenta de Madrid para que esto sea así, lo voy a hacer. Esa reunión, pues sinceramente me parece unas reuniones tipo que se hacen para poner el sellito de me reúno con la oposición. Utilidad práctica, pues cero.

Yo en las cinco o seis reuniones que he tenido con ella le he llevado propuestas concretas y desarrollos específicos. Pero es muy difícil, muy difícil. En la última estuvimos hora y media, yo llevaba 18 temas. Claro, tú le vas sacando temas pero de verdad es que no hay interés. Es que es una sensación de decir, ¿pero tú eres consciente, presidenta, de de lo que supone ser presidenta de la Comunidad Madrid? ¿De las palancas de cambio, de dinamización social, de bienestar que tienes para poder activar? No es consciente. Solo interesa el politiqueo del día, la cutrería del insulto, del ataque, la jugadita de cómo pongo una trampa para que piquen y tal. Todo el día con eso. Entonces son reuniones en las que, bueno, pues uno se ha vuelto escéptico. Pero eso no quita para que vaya a seguir yendo con toda mi actitud constructiva siempre.

¿Cómo marcha el asunto de la causa contra la pareja de la presidenta? El PSOE está personado ante la Justicia pero parece que últimamente no está el foco puesto ahí, parece que el tema se ha desinflado. No sé si el PP lo ha dado por amortizado. ¿Cómo lo ven?

Veo dos vías ahí. Una es la vía penal propia del acusado, que es una persona que ha defraudado a Hacienda, como ya ha cerrado expediente la Agencia Tributaria. Lo tiene muy difícil en esa vía penal. Profesionalmente este es mi trabajo y una vez que la Agencia Tributaria, después de alegaciones, recursos e impugnaciones, determina que aquí había un fraude de más de 120.000 euros por año y cuota, que es lo que dice el Código Penal, eso es un delito. Y es que no hay ninguna vía prácticamente a nivel de juzgado de evitarlo. Por lo tanto, en la vía penal contra el encausado yo creo que está muy difícil que que salga de ahí.

Y por otro lado, es lo que nos afecta a nosotros desde el punto de vista de la política madrileña, que es qué ha pasado con el dinero de los madrileños. ¿Ha habido dinero que han pagado con sus impuestos familias y empresas en Madrid, que se ha utilizado para pagar a determinadas empresas y que luego han acabado en las contrataciones con esta persona? Pues eso es lo que estamos intentando y lo que hemos, por todas las vías, intentado conocer. Por eso hemos pedido comisión de investigación, fiscalización de contratos y todo lo que tiene que ver con esta persona y con los contratos que él ha tenido. Y esa es la vía de fiscalización política. Ese es el trabajo que tenemos que hacer.

Pero, ¿cree que le afecta políticamente este caso a Ayuso?

El desgaste que ella ha tenido yo creo que ha sido consecuencia de la reacción que tuvo. Tú puedes tener una pareja que sea un delincuente y eso a ti no te hace ser un delincuente ni ser peor política siquiera. Puedes cometer errores en tu vida personal y nadie va a juzgar eso. El problema de Ayuso y lo que yo creo que le sometió a un desgaste fuerte es cómo reaccionó. Cuando le pedimos explicaciones y lo que nos dijo es al revés, que era Hacienda la que poco menos que había robado a su novio. Esa respuesta mintiendo a los madrileños yo creo que eso fue bastante grave como para una presidenta de una institución como es la Comunidad de Madrid. ¿Cuánto desgaste supone esto? Pues lo veremos. Son los ciudadanos los que oye, observan y se dan cuenta de que esta señora se ha puesto delante de una cámara y nos ha mentido a todos a la cara. Y no es la primera vez. Entonces, pues eso, cada uno ya lo juzgará con su voto cuando toque.



En 'Público' hemos ido desvelando este verano una serie de informaciones sobre la empresa Eulen, de la que es directiva la hermana de Feijóo. En una de ellas se señala cómo desde que Feijóo es presidente del PP se han multiplicado las adjudicaciones en Madrid ¿Qué le parece este asunto?¿Cree que Ayuso debe dar explicaciones? El PSOE ya ha anunciado que tomarían medidas legales o parlamentarias.

Aquí la clave es la fiscalización de los contratos públicos. Es decir, ¿esos contratos se adjudicaron de acuerdo a la normativa y con un interés público?. ¿Era interesante y necesario que se llevaran a cabo esa prestación de servicios?. Eso es lo que se puede fiscalizar desde la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones y desde el punto de vista legal, de que se haya cumplido con la normativa. Ese es el trabajo que se hace en esa Comisión. Con esto seguro que se hace en este periodo de sesiones. Creo que hubo ya una batería de iniciativas parlamentarias cuando lo anunciamos con el partido y ahí bueno, pues se piden informaciones y se requieren las razones, el por qué y el procedimiento de contratación. A partir de ahí veremos qué información obtenemos y si hay algo en lo que se haya incurrido en un incumplimiento de la normativa.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo este lunes que el delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre, le está moviendo la silla porque quiere ser él el próximo líder del PSOE de Madrid. ¿Es así?

No no. La verdad que no. A Fran yo le propuse ser delegado del Gobierno y afortunadamente aceptó. Luego yo lo trasladé al Gobierno para que le nombraran y también, afortunadamente, el Gobierno lo vio bien. A Fran le encargamos una tarea que ningún otro delegado del Gobierno había tenido antes. Le pedí expresamente que además de la gestión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es su trabajo también, que necesitaba que hiciera acción política. Que necesitaba que defendiera y se encargara de poner en valor la labor del Gobierno de España en Madrid. Es también el trabajo de la delegación del Gobierno, aunque históricamente eso no se no se ha hecho. Se ha tenido más un papel desde el punto de vista de la seguridad. Le pedí también que además nos ayudara a tener presencia en todos los territorios, a acompañar, a tratar de estar en la Junta Local de Seguridad, también en municipios pequeños para saber cómo estaba el territorio y qué problemas podía haber.

Esa tarea la está haciendo. Yo le incorporé en mi Ejecutiva y es el trabajo que tiene que hacer. Es su tarea. Nuestra labor política desde el PSOE de Madrid es doble. Una, poner en valor y defender al Gobierno de España. Y para eso Fran es fundamental. Y dos, poner encima de la mesa una alternativa sólida a Isabel Díaz Ayuso. Y para eso mi labor es fundamental. Ese reparto de tareas es esencial si queremos que el partido multiplique, después de venir del peor momento de su historia, su posibilidades políticas en Madrid.

Va a haber Congreso Federal del PSOE a finales de noviembre y después tendrá que haber un Congreso del PSOE de Madrid y en otros territorios. La pregunta es clara. ¿Tiene usted a día de hoy la voluntad de seguir siendo secretario general del PSOE de Madrid?

Sí hombre, por supuesto. Pero por una razón muy clara. Yo tengo un encargo. Es que a mí se me hizo un encargo hace dos años y medio. Por parte de los militantes y de los dirigentes máximos del partido. Se me dijo que tenía que construir en el medio plazo y con tiempo una alternativa sólida a Ayuso en Madrid y levantar al partido, que estaba en un 12%. Yo entré por la puerta, me dijeron: mira, esto es lo que tienes. Un 12% tenía el PSOE en Madrid y Más Madrid un 24%. Así cogimos el partido. Me dijeron: levanta la cabeza, pon esto en marcha, monta equipos, ocupa espacio social y espacio mediático, que estáis desaparecidos en Madrid y vamos a por todas. Y así arrancamos, con esa encuesta. Con un CIS que me daba mi candidatura a 19 escaños y a Mónica García 34. Pues así arrancamos. Llegaron las elecciones, conseguimos ser el partido que más subió en las autonómicas, recortarle a la Súper Ayuso de ese momento. Y con el peor PSOE en España de los últimos 20 años conseguimos recortarle 50.000 votos en el peor escenario posible.

Y a partir de ahí pues hasta llegar a la encuesta del lunes pasado en la que València es donde el PSOE tiene más fuerza y la segunda comunidad donde más fuerza tiene es Madrid. Y luego ya vienen Catalunya, Andalucía y el resto. Pero el PSOE es el segundo más fuerte ahora mismo electoralmente en Madrid. Esto ha costado un huevo. Mucho trabajo y dar la carita. Muy complicado. Madrid tiene muchas dificultades. Pero nuestra tarea, la que se nos encargó, se está haciendo. Con fallos, con mejoras posibles en el futuro y con cosas que tendremos que cambiar, sin ninguna duda. Pero yo creo que el encargo se está cumpliendo y además se hizo a medio plazo. Así que yo, mi objetivo es cumplirlo plenamente, claro.

¿Cree que tiene en esta tarea hacia el Congreso regional el respaldo de la dirección de Ferraz?

Ese respaldo no hay ni que tenerlo ni no tenerlo. De hecho, nunca lo he tenido en las otras veces que me presenté a las primarias porque no es el objetivo del modelo actual de partido. Este es que te voten los militantes. Ahora, es evidente que en estos años el trabajo conjunto que hemos hecho con el Presidente del Gobierno, con los ministros, con la dirección Federal, la apuesta que han hecho por Madrid, donde también yo reconozco el esfuerzo que ha hecho el PSOE dándonos voz y foco de forma muy constante durante estos años y estos últimos meses especialmente. Y esto también es de agradecer. Por tanto, pues yo creo que esa complicidad que ha habido, lo que decía antes, nadie ha hecho más actos con el Gobierno que yo. No hay ningún otro barón.

¿Y siente que tiene el respaldo de su organización también?

Mira, estos seis meses, de enero a junio me he dedicado a ir a todas las agrupaciones. Pero asambleas de verdad, no a reunirte con el secretario general, que está muy bien, sino también con los militantes. Y es evidente que la gente te dice siempre lo mismo. Llevamos 30 años cambiando de líder cada dos años y eligiendo la última ocurrencia seis meses antes de las elecciones. No puede ser. Eso no ha funcionado. Ahora lo que toca es consolidar los proyectos y los liderazgos. Esto es unánime en todas las agrupaciones. No hay agrupación que no te digan esto. Y bueno, pues por eso yo siento ese calor y ese ánimo y vamos a por ello.



Usted se presentó a unas primarias frente a otra candidatura alternativa. El POSE siempre tradicionalmente ha tenido movimiento. Pese a su voluntad, pese a este respaldo que dice notar de la organización, ¿cree que puede o habrá alguna candidatura alternativa?

No lo sé, puede haberla. Y además no te voy a decir que sea bueno, pero casi. Porque yo necesito un partido que esté vivo. Con Javier Ayala, que se presentó la vez anterior, he tenido muchísimas reuniones con él esta legislatura. Hemos integrado a su gente en el grupo parlamentario o en la Ejecutiva y están colaborando, integrados y trabajando en la organización. Pero es que es muy bueno que se dé opinión y criterio. En los órganos internos pero no solo. También públicamente porque la gente tiene que ver que el PSOE es un partido vivo, con gente que tiene hambre, ilusión y que ve oportunidad de Gobierno. Si no, no habría nadie diciendo nada. Habrían agachado las orejas y hasta luego. Y ya está. Pero como el PSOE en Madrid ha levantado la cabeza y tiene oportunidad de ser alternativa de Gobierno en Madrid pues necesita que haya gente con distintas visiones y matices que nos aporten y enriquezcan.

Para mí, Javier Ayala y otra gente que ha opinado durante estos años me ha ayudado a armar una posición política más nítida en Madrid. Eso lo hemos hecho gracias a ellos y a otros muchos. Porque yo hablo con mucha gente y todo el mundo me da criterio, afortunadamente. Eso a mí me ha ayudado y ha fortalecido al partido y es muy bueno que lo sigan haciendo.

Siempre hay un debate, sobre todo desde la irrupción de Más Madrid, sobre qué tiene que hacer el PSOE para acabar con décadas del PP. ¿Tiene que irse el PSOE a un perfil más de izquierdas? ¿Tiene que centrarse más? Es un debate que que siempre ha estado ahí en los últimos años.

Está bien la pregunta. Pero fíjate, no es tan sencillo. Tú no te levantas por la mañana, tocas un botón y dices: vamos a ser súper de izquierdas para que 200.000 tíos que votan a Más Madrid nos voten a nosotros. Esto no es así. O sea, la gente vota por muchas razones y sobre todo votan porque generas confianza e ilusión. Y eso es lo que tenemos que trasladar, que vamos a por todas y que Madrid es un cañón de región que merece ser gobernada pensando en la gente. Eso es. Dices, oiga, pero es que la propuesta de Lobato de fiscalidad es mucho más de izquierdas que la del Gobierno de España. Es verdad, pero no por nada sino porque creo que se adapta a la situación económica de la Comunidad de Madrid. O la política de Lobato en materia educativa es mucho más de izquierdas que las que hay en otras comunidades autónomas. Sí, pero no para quitarle voto a Más Madrid. Yo lo hago porque creo que la educación pública es el pilar básico sobre el que se sostiene una sociedad. Y porque define lo que vamos a hacer en 15 años, pero no por estrategia política.

El PSOE tiene 155 años de historia. Lo que tiene es que ir a su esencia, a los valores que representa y adaptarlos de forma moderna, a la sociedad actual en la que vive. Y esto no es si estamos en no se qué línea más de izquierda o derecha sino si tenemos muy claro lo que queremos hacer en la sociedad. Es verdad que hemos recuperado mucho voto de Más Madrid en los paneles electorales que hemos visto estos últimos meses. Pero también hemos visto que el PP ha perdido mucho voto. Oye, pues el camino es conseguir que ya que hemos sido capaces de ser la referencia de la izquierda y la alternativa por méritos nuestros y por otras circunstancias, lo reconozco. Y está claro. Pero ya que hemos conseguido ser el referente de la izquierda en Madrid pues hay que ir a por todas. Y ese camino implica ambición, ilusión y hambre.