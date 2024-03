Juan Lobato: "A ojos del PP, Ayuso ya no tiene hueco en una posible sucesión de Feijóo"

¿Por qué se ha personado el PSOE de Madrid en la causa judicial contra Alberto González?

"Quirón es la empresa que más ha pagado a la pareja de Ayuso y la que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid"

Hay dos aspectos. Es un procedimiento penal vía un delito fiscal, falsedad documental y posiblemente un tema contable también. Por tanto, defender los intereses de todos siempre es importante. Pero, segundo, la razón clara por la que se persona el PSOE de Madrid es porque necesitamos tener la información de cómo evoluciona ese caso. Por una razón bien sencilla: la principal causa por la que la pareja de Isabel Díaz Ayuso pasó de tener un beneficio de 27.000 euros a 1,9 millones al año siguiente son los ingresos generados por el pago del grupo Quirón.

Esta empresa es la que más ha pagado a la pareja de Ayuso y es la empresa que más ha cobrado de la Comunidad de Madrid en los últimos años. Es muy importante conocer cómo evoluciona ese delito fiscal, los datos que ha podido haber de esos pagos de Quirón. Para hacer nuestro trabajo. A algunos les sentará mal que lo hagamos, pero fiscalizar dónde van los euros que pagan con sus impuestos las familias y empresas madrileñas es mi trabajo y tengo que hacerlo.

¿Cree que Ayuso está ahora realmente cuestionada políticamente? ¿Este caso le va afectar?

En las dos últimas sesiones de control al Gobierno que ha habido nunca la había visto así. Nerviosa y desubicada. Y mira que con el tema de su hermano fue la cosa muy tensa. Pero ella le dio la vuelta con lo de Pablo Casado y salió de ahí. Yo la veo más tocada que nunca. Por varias cosas. Primero, por la reiteración. El hermano primero, ahora la pareja. Tener todo el rato el entorno cuestionado con temas de este tipo... esa reiteración ya le va mal. Segundo, ella quería ser como un nuevo PP totalmente distinto del anterior. Esto que está pasando a todo el mundo le recuerda a Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Paco Granados... Por tanto, es otro elemento que distorsiona bastante.

"Veo a Ayuso más tocada que nunca"

Y luego, tercero y fundamental para mí: lo que ha pasado estas semanas, a ojos de todo el PP de España, deja claro que no tiene hueco en una posible sucesión de Feijóo. Y esto creo que es lo que ha sido demoledor a nivel emocional y psicológico para la propia presidenta. Y para su jefe de gabinete, que como todo el mundo sabe tiene cero interés en la Comunidad de Madrid y todo es Pedro Sánchez, temas nacionales y suceder a Feijóo en su momento. Ese elemento de haber perdido ese carro es lo que creo que les ha llevado al nerviosismo y los errores que han cometido estas semanas.

Ya que ha mencionado a Miguel Ángel Rodríguez, hablemos de su figura y de los hechos conocidos de amenazas y bulos contra compañeros de otros medios de comunicación como 'elDiario.es' o 'El País'.

"Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso intentan tejer una red de control mediático"

Es muy lamentable, en pleno 2024. Es no entender qué es la democracia. Es un sistema de controles y contrapesos donde una prensa libre e independiente es un pilar esencial. Por eso yo tengo la obsesión de dar la cara en todos los medios de comunicación. Porque entiendo que lo que define a la democracia, entre otras cosas, es una prensa libre. Y para Miguel Ángel Rodríguez y Ayuso es todo lo contrario. Intentan tejer esa red de control mediático tratando de llegar a los máximos eslabones posibles. Y a los que no llegan, pues ya hemos visto estas semanas lo que les aplican: la amenaza, la censura, la opacidad absoluta, etc. Una cosa es que conceptualmente ellos, que se definen como liberales, no entiendan que una democracia liberal como la española se basa en unos medios libres. Pero es que además el paso que han dado es fruto del nerviosismo y la situación en la que se encuentran y que les han hecho cometer esos errores tan graves como amenazar o difundir bulos.

¿Cabe alguna posibilidad de que Ayuso se desprenda de Rodríguez?

Les veo demasiado unidos y dependientes el uno de la otra. Cuando se inició esta legislatura hubo algunos rumores entre la prensa de que Rodríguez se iba a ir o Ayuso lo iba a echar. Al final ella echó a todo su Gobierno. No dejó un consejero vivo menos a Miguel Ángel Rodríguez. Eso fue muy descriptivo de la relación que tienen y del peso que tienen.

En la última sesión de control de la Asamblea de Madrid usted cerró su intervención con una frase: "La casa de cada uno cuenta muy bien la historia de quién es". Explíquenos el significado en el contexto de todo lo que se está conociendo sobre las viviendas de Ayuso.

"Los piratas de hoy van con sociedades interpuestas y facturas falsas"

Además, dije justo antes algo así como: Piense usted lo que hace y tome las decisiones que tenga que tomar. La casa en la que vives es el conjunto de tu entorno, tu forma de vida, tu manera de vivir... Al final, lo que estamos viendo es un símbolo muy claro. Ayuso pretendía ser una presidenta campechana, cercana y que se toma cañas con aceitunas en el bar de abajo. Al final lo que vemos es que tiene pisos de millones de euros, que se mueve en Maserati de club en club.

Ese voto popular que tuvo, con esta crisis se dan cuenta de que no es la señora del pueblo que nos quería vender, sino todo lo contrario. A esto se le suma vivir en una casa fruto de un beneficio disparado, de un fraude fiscal y de un pirata. Los piratas hoy no van con parche en el ojo y pata de palo. Van con sociedades interpuestas y facturas falsas. Eso son los piratas de 2024. Cada uno sabe dónde se mueve, con quién y a qué se dedica.

Usted es técnico de Hacienda. ¿Tiene la sensación de que este tipo de comportamientos de defraudar impuestos está bien visto por una parte de la sociedad? ¿Qué pedagogía se puede hacer para evitarlo?

"La corrupción es un elemento absolutamente desincentivador de lo público"

Es un debate cultural histórico. La gran revolución fue lo de "Hacienda somos todos" de Josep Borrell en los años 80 y 90. Se generó una conciencia colectiva de lo público, y que tiene mucho que ver con que la gente perciba que el dinero público se invierta bien o mal. La corrupción es un elemento absolutamente desincentivador de lo público y de la cultura de pagar impuestos como contribución a tu país. Eso, en un partido como el PP que busca que cada vez lo público sea menos, casi se autoalimenta.

Cuanta más corrupción haya, aunque ellos la generen, más sensación hay en la sociedad de que es mejor pagar menos impuestos y defraudar a Hacienda. Pero la corrupción es del PP mayoritariamente, aunque el PSOE haya tenido casos y hayamos actuado con la mayor diligencia. Ese círculo vicioso cultural es muy importante. Por eso la lucha contra la corrupción en el PSOE es algo esencial. Va directamente contra nuestros valores de solidaridad, igualdad y servicios públicos.

Lobato, en una imagen de archivo. — Alfredo Langa / Público

Por eso le iba a preguntar. En el PSOE se ha puesto mucho el foco en las diferencias de actuación con el PP cuando ha surgido un caso como el de Koldo.

La corrupción es una vergüenza. Pero cuando la hace alguien del PSOE me avergüenzo cien veces más que si lo hace alguien de otro partido. La respuesta del PSOE ha sido muy clara. Pedirle la dimisión a todo un animal político como nuestro ex secretario de Organización José Luis Ábalos, mandarle al Grupo Mixto... La respuesta ha sido completamente contundente. Nuestra colaboración con la Justicia es total y estamos a favor de cualquier comisión de investigación. Aunque se investigue solo al PSOE, estamos a favor. Esa diferencia es muy clara y estoy muy orgulloso de cómo el PSOE ha respondido con tanta contundencia contra un caso de corrupción del entorno del partido.

Este martes 2 de abril se constituye en el Congreso la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario en pandemia que impulsa el PSOE. ¿Ve a Ayuso acudiendo para dar explicaciones?

"Hay que rendir cuentas ante la Justicia y ante una comisión de investigación"

No veo por qué no. El objeto de la comisión es analizar qué paso durante la pandemia con las contrataciones. Es importante distinguir dos ámbitos. Primero, el judicial. Lo dije el día que presenté el escrito ante la Fiscalía. Una cosa es esa vía, que será la que sea y respetaré siempre. Y otra es la vía de fiscalización política. Algo puede ser legal, pero ser ética y políticamente deplorable. Por tanto, hay que rendir cuentas ante la Justicia y ante una comisión de investigación en el Congreso, Senado, o la Asamblea de Madrid. Ahí se fiscaliza políticamente. Usted ha podido no hacer nada delictivo, pero que sea una vergüenza políticamente que se haya actuado así.

Hablaba antes del grupo Quirón Salud. ¿Qué representa para la Comunidad de Madrid, para Ayuso y para la sanidad madrileña durante estas décadas?

Hay dos cuestiones distintas. Una, el análisis del modelo de gestión sanitaria en Madrid, de la provisión del servicio público y cómo se hace, con gestión directa y personal propio o con contratos a entidades privadas. Ese debate el PP lo ha tenido muy claro en los últimos años y ha privatizado mucho un servicio por el que pagamos cientos de millones de euros cada año. Principalmente a Quirón, no solo en Sanidad. Por otro lado, hay un debate sobre la fiscalización de cada euro público, si se está dando adecuadamente a los diferentes proveedores.

"Nuestro trabajo es fiscalizar cada euro público"

Aquí nuestro trabajo es fiscalizar. Te encuentras a una empresa que pasa de 27.000 euros de beneficio a 1,9 millones en un año y que esos ingresos proceden principalmente de Quirón. Te encuentras que la mujer de un directivo de Quirón constituye una empresa y a los diez días se la pasa a la pareja de Ayuso y empieza a facturar. Esto te obliga a dar la orden de que se fiscalice hasta el último euro de ese grupo. Con todo respeto a la presunción de inocencia, por supuesto. Pero con una milimétrica fiscalización.

La derecha trata de contratacar a este caso de Ayuso con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Por qué dicen que no son casos iguales?

Pretender usar que la mujer del presidente haya estado en dos congresos, que se haya tomado dos cafés con alguien... comparar eso con delitos ya imputados, querellas de la Fiscalía y procedimientos penales abiertos, con inspecciones de Hacienda cerradas y 350.000 euros defraudados... Entre acudir a un congreso y tomarte un café con no sé quién y tener un fraude fiscal hay mucha diferencia. Se pretende desviar la atención y salpicar basura para todos los lados. Pero en un sitio hay delitos y en otro hay cafés. Sinceramente, no tiene nada que ver.

El foco ahora está en este asunto de su pareja. Pero Ayuso sigue legislando. El Gobierno, como adelantó 'Público', recurrirá al TC sobre sus leyes trans y LGBTI+.

Me produce un rechazo absoluto que Madrid, en pleno 2024, sea referencia en Europa y en el mundo como la primera región que en vez de avanzar retrocede en materia de derechos LGTBI+. Es una cosa contraintuitiva, que una región abierta, moderna y cosmopolita en vez de avanzar, retroceda. Es una imagen terrible para la región de Madrid. Desde el primer momento lo vimos con el Gobierno, que al ser un tema de legislación estatal iban a ser ellos quienes lo analizaran. Han optado por una vía inteligente, diciéndole a la Comunidad que analicen y rechacen ese disparate para evitar ir al TC. Sería todavía peor la imagen de Madrid si el TC le echa para atrás este movimiento anti LGTBI+.

"Ayuso se ha dedicado a tratar de eliminar cualquier elemento de fiscalización de su Gobierno"

¿Qué más políticas está implantando Ayuso en estos últimos meses y que quizás pasen desapercibidas?

La agenda que tiene la Comunidad de Madrid es muy clara. Y este primer año lo ha aprovechado para todas las medidas de anti transparencia posibles. Se aprobó el día 22 de diciembre una ley antitransparencia, que establece la limitación de la Cámara de Cuentas para controlar a través del presidente que nombra Ayuso cualquier asunto que se quiera fiscalizar. Se amordaza de nuevo a Telemadrid. Se produce la eliminación del Consejo de Transparencia, que entre otras cosas exigió que se hicieran públicas las actas de las residencias o el expediente de Ayuso. En fin, Ayuso se ha dedicado a tratar de eliminar cualquier elemento de fiscalización de su Gobierno. En el PSOE ya anunciamos el recurso ante el Tribunal Constitucional por esta ley. Ojalá salga adelante porque esto supone un retroceso democrático clarísimo.