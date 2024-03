Los alcaldes del PP de la Comunidad de Madrid se cierran en banda a aportar las actas de las residencias en la pandemia

Mientras el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pleitea para no tener que hacer públicas las actas de la Policía municipal de Madrid en las residencias durante la primera ola de la pandemia, los alcaldes del PP en la región emulan la misma actitud obstruccionista y se niegan a entregar los atestados policiales respecto a las residencias de sus municipios.

Los concejales de Más Madrid llevan pidiendo esas actas en sus respectivos municipios desde principios del pasado mes de febrero, cuando el Gobierno regional interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución del Consejo de Transparencia de la región que le obliga a publicar las actas de la Policía municipal respecto a las residencias de la ciudad de Madrid.

De momento, la formación de izquierdas solo está obteniendo versiones contradictorias de los equipos de gobierno del PP y, en última instancia, el silencio como respuesta.

Hay que recordar que Madrid fue la comunidad que registró más muertes en las residencias debido a la implantación de los llamados 'protocolos de la vergüenza', que impidieron derivar a los hospitales a los ancianos con síntomas de covid o patologías discapacitantes. Un total de 7.291 residentes fallecieron en dichos centros sin recibir atención sanitaria adecuada durante los meses de marzo y abril de 2020.

En la localidad madrileña de Leganés (200.000 habitantes) fallecieron 293 personas mayores en las residencias durante la primera ola de la pandemia. El actual equipo de Gobierno, del Partido Popular, ha dado versiones contradictorias respecto a las actas de la Policía municipal. "En primer lugar, nos respondieron por escrito que no podían entregar las actas porque contienen datos sensibles, en virtud de la Ley de Protección de Datos", explica Carlos Poblete, concejal de Más Madrid en Leganés.

Al insistir la formación de izquierdas en un pleno, la versión del equipo de Gobierno cambió: "En el pleno nos dicen que no había ningún acta de la Policía municipal. ¿En qué quedamos? ¿Es esto serio?", clama Poblete.

Más de lo mismo en el municipio de Móstoles (211.000 habitantes). Emilio Delgado, concejal de Más Madrid, explica que su formación pidió a principios de febrero las actas de la Policía local y de los bomberos en las residencias de la localidad en marzo y abril de 2020. "La respuesta que nos dieron es que no tienen actas. Solo les consta un atestado de la Policía por un ciudadano que se saltó el confinamiento".

Un plan muy limitado

Sin embargo, las actas deberían existir de acuerdo con la propia información que reveló el Gobierno de Ayuso sobre un plan de apoyo a las residencias iniciado el 26 de marzo de 2020, por el que se producían reuniones diarias de coordinación entre la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria, la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, la Agencia de Seguridad y Emergencias-112, el SAMUR, Médicos Sin Fronteras y el Cuerpo de Bomberos.

Según el citado plan implementado en la Comunidad de Madrid para socorrer a las residencias de ancianos y personas dependientes, en aquellas reuniones se decidía qué centros concretos visitar al día siguiente y qué tipo de acciones emprender en cada uno de ellos.

Dichas acciones podían ser unos "reconocimientos ligeros" llevados a cabo por la UME (Unidad Militar de Emergencias), los bomberos y las policías locales y protecciones civiles, que recababan datos básicos del estado de las residencias. O unos "reconocimientos pesados", donde, además de una inspección más en profundidad, se llevaban a cabo trabajos de aislamiento, desinfección, incluyendo derivaciones a centros hospitalarios o tratamientos. En total, se llevaron a cabo 471 reconocimientos ligeros y 286 reconocimientos pesados, según indica el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad, que tilda de "intensidad muy limitada" el citado plan.

Todas estas actuaciones dejaron un rastro documental, que es lo que piden ver las familias de las personas fallecidas en las residencias y la oposición política tanto en la Asamblea de Madrid como en los municipios donde gobierna el PP.

El informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad considera que el recurso del Gobierno madrileño contra la orden del Consejo de Transparencia "no hace más que subrayar la aversión y rechazo del Gobierno de la Comunidad de Madrid por la verdad y por las responsabilidades políticas y jurídicas, que se puedan derivar de ella". Y en este sentido, los ayuntamientos del PP están colaborando para mantener la opacidad, según opinan los ediles de la formación fundada por la exalcaldesa Manuela Carmena que los que ha podido contactar Público.

14 intervenciones de la Policía

Mariano Cañas, concejal de Más Madrid en Alcobendas (120.000 habitantes), donde fallecieron 153 personas en las residencias, explica que el equipo de Gobierno, del PP, denegó la entrega de las actas invocando la Ley de Protección de Datos. "Cuando les repliqué que no se sostiene aludir a protección de datos cuando los miembros de la corporación municipal solicitan información, según la normativa de Régimen Local, nos enviaron un resumen de las intervenciones en Alcobendas en la primera ola de la pandemia", explica Cañas.

En dicho resumen, constan 14 intervenciones de la Policía local, una de ellas a petición de los bomberos, y dos, a requerimiento de residentes; la mayoría son peticiones de las familias. "No explican en qué consistieron esas intervenciones policiales, que es lo que realmente queremos saber", dice Mariano Cañas.

Mitin propagandístico fuera de lugar

En el municipio de Sevilla la Nueva (9.500 habitantes), donde murieron 96 residentes en lo peor de la pandemia, el equipo de Gobierno, del PP , con el alcalde, Asensio Martínez, a la cabeza, ha aprovechado la petición del concejal de Más Madrid sobre los atestados policiales para redactar un escrito propagandístico a favor de Ayuso, en el que no faltan las críticas ni a Pedro Sánchez ni al doctor Fernando Simón, portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia de la covid.

A continuación se reproduce por su interés un párrafo textual de la respuesta enviada al concejal Miguel Yeguas: "Los madrileños sí nos acordamos cada vez en mayor número, (Sic) es que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se mostraba incapaz de traer material, y sacaba a dar la cara a Fernando Simón que mentía cada vez que hacía declaraciones (Sic) Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso no solo fletaba aviones de carga por su cuenta sino, fue pionera en la creación de un hospital de emergencia en el IFEMA que salvó muchísimas vidas al permitir atender a más gente empleando los mismos recursos escasos que tenían pero trabajando sin descanso".

Semejante respuesta de las concejalas de Seguridad, Mayores y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva ha indignado al concejal de Más Madrid en el municipio, Miguel Yeguas: "La respuesta del equipo de Gobierno del PP ha sido no solo grosera, sino también irrespetuosa, en un tono que no se corresponde con el respeto que cualquier político debe mostrar ante las instituciones. Queremos recordarles que están al frente de una corporación municipal y no son simples alborotadores de taberna. Esta negativa completamente fuera de tono a entregar las actas nos hace sospechar que hay algo que intentan ocultar, demostrando una preocupante falta de respeto hacia la transparencia y la información que nuestros vecinos merecen", dice a este diario Yeguas.

A finales de febrero, Más Madrid llevaba 198 actas de la Policía municipal de Madrid sobre las residencias de la capital a la Fiscalía con el objetivo de que investigara la ilegalidad de los 'protocolos de la vergüenza'. La formación de Manuela Bergerot y Rita Maestre había logrado hacerse con casi dos centenares de atestados policiales que evidencian el abandono de los residentes en los centros.

En San Sebastián de los Reyes (93.000 habitantes), otro municipio madrileño gobernado por el Partido Popular, donde un centenar de personas perecieron en las residencias, la respuesta del equipo de Gobierno fue que no tenía competencias sobre las actas requeridas. En un segundo momento, remitieron a la concejala de Más Madrid Ángela Millán "un relato de cómo se coordinaron la Policía local con la Policía Nacional y con Protección Civil", dice la concejala.

"Les pedimos entonces las actas íntegras para ver qué se habían encontrado los equipos policiales en las residencias, pero ya no nos han respondido. Dan el silencio como respuesta", clama Ángela Millán.