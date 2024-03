El juez admite la personación de Iglesias y el PSOE en la causa contra el espionaje a Podemos pero rechaza investigar al PP

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje y el uso de las cloacas del Estado contra Podemos desde el Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz entre 2011 y 2016 ha rechazado investigar al PP, aunque en su momento sí imputó a algunos cargos de Interior en aquellos años.

En una providencia, Santiago Pedraz, juez titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, admite la personación de Pablo Iglesias, ex secretario general de Podemos, pero rechaza su pretensión de que se impute al PP. A juicio del magistrado, no "cabe extender la investigación pues no basta decir que las actividades presuntamente delictivas pretendían conllevar un correlativo beneficio para dicha formación política, participando en los hechos objetos de la querella altos cargos institucionales del mismo'". Pedraz también admite la personación en la causa del PSOE.

En este sentido, el magistrado también rechaza ampliar la investigación a los periodistas que, según la querella presentada por Podemos, habrían participado en la difusión de informaciones falsas sobre la formación morada.

El juez Pedraz deja claro que "los medios de comunicación participaron en la difusión de noticias falsas a sabiendas de que lo eran, (...) su actividad está amparada por el secreto profesional y por el derecho de los profesionales de los medios de comunicación a recibir y difundir información contenido en el artículo 20 de la Constitución Española".

Fue el pasado mes de febrero cuando el juez Pedraz admitió la querella de Podemos de forma parcial y en línea por lo solicitado por la Fiscalía, rechazando investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.