La Junta de Andalucía ofrece reprogramar la obra de Baelo Claudia tras las acusaciones de censura

La Junta de Andalucía, tras las acusaciones de censura recibidas por haber cancelado la última representación de las tres previstas de Auge y caída de una ciudad, ha ofrecido a la compañía la posibilidad de reprogramar la sesión.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Jorge Vázquez, asegura la Junta en una nota, "se ha puesto en contacto de forma personal con el director de la compañía, ofreciéndole la citada posibilidad y a la espera de una respuesta para poder ofrecer al público interesado esta obra".

En un comunicado, emitido este viernes, la delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz asegura que "en ningún momento ha censurado la obra". Añade que "ha ofrecido la posibilidad a la compañía de reprogramar la última sesión de visitas teatralizadas en Baelo Claudia".

Agrega que "el Conjunto Arqueológico ha albergado esta misma representación en dos ocasiones en este mismo mes de septiembre, no siendo informados, previamente, de que contenía alguna escenografía no apta para todos los públicos".

"Dicha circunstancia –prosigue– ha provocado que se reciban en la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte numerosas reclamaciones de los asistentes a las dos funciones ya representadas".

"A fin de evitar situaciones de este tipo, hemos ofrecido a la compañía una reprogramación para próximas semanas, previo aviso a todos los interesados que el contenido de la obra pueda herir algunas sensibilidades", remacha la nota del Gobierno andaluz.

Censura

En un comunicado Ben Attia, Nerea Galán, Alberto Núñez, Miguel Soto, Concha Mariscal, Carlos Soto y Mar Gallego hicieron este relato sobre lo sucedido: "El 14 de septiembre de 2023 desde la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz se nos comunica que se cancela la última función programada para este sábado 16 de septiembre de 2023. Las razones aducidas son disconformidad con la temática de la pieza y la existencia de pasajes polémicos de la puesta en escena, y en especial, la presencia de desnudos y de escenas de violencia".

Añadía el equipo de la obra: "Sin embargo queremos mencionar otras razones que estamos seguros también han ayudado en la decisión: el contenido político del trabajo y las menciones a las revueltas en Francia de este verano. También debemos señalar que antes de comunicarnos la cancelación han sugerido que cambiáramos el contenido de la misma".

Auge y caída de una ciudad es, según sus montadores, "una intervención escénica en las ruinas de Baelo Claudia, una pieza que, a modo de paseo, activa una serie de reflexiones sobre la ciudad en su sentido ampliado; es una reflexión sobre la esencia del Estado y su relación con la violencia; es también una imprecación a la naturaleza y un manifiesto a favor y en contra de la polis", además de "un homenaje a todos los Nael Merzouk , los Mame Mbaye, los Muhsin Fikri y los Mark Duggan de todas las ciudades de la Historia".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, había reclamado explicaciones al Gobierno andaluz: "Nos parece gravísimo. Es censura de libro, es involucionar. Es permitir que los contenidos lo filtren con sus ojos censores y que solo llegue al público aquellos contenidos que al PP le agradan y si quien tiene que hacer la actividad, no se pliega a cambiar los contenidos, pues se cancela la representación. Esto no es aceptable. Le vamos a pedir tal Gobierno de Moreno Bonilla que rectifique y esto no vuelva a pasar en modo alguno en Andalucía".