La Junta Electoral multa a Jácome por usar la web municipal para hacer propaganda de su gestión en la campaña del 28M

La Junta Electoral de Zona de Ourense ha acordado sancionar con 300 euros al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, por vulnerar la normativa electoral durante la campaña del 28M al utilizar la web del Ayuntamiento para hacer propaganda de su gestión.

La decisión, que puede ser recurrida ante la Junta Electoral Provincial, avala la denuncia realizada por Coalición de Centro Democrático (CCD), el partido al que se adhirieron varios de los excompañeros de Jácome en Democracia Ourensana (DO) que abandonaron la formación acusándole por cobrar mordidas en dinero negro de los sueldos de sus colaboradores.

El líder de CCD, José Manuel Palacios, presentó el pasado 22 de mayo una denuncia ante la Junta Electoral de Zona alegando que Jácome había publicitado los logros de su gestión en la página web municipal colgando informaciones relativas a la "robustez" financiera del Ayuntamiento, asegurando que en las cuentas del Consistorio existe un remanente de 130 millones de euros.

Prohibido usar medios públicos para hacer campaña

Palacios se refería expresamente al artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece que "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

La Junta considera que Jácome usó la web municipal, "un medio financiado públicamente", para desmentir, con expresiones como "las cuentas de Ourense son la envidia de toda España" y "existe un remanente superior al que había hace cuatro años", las acusaciones del candidato del PP sobre la supuesta quiebra financiera del Ayuntamiento.

El alcalde había alegado que se trataba sólo de divulgar "un documento técnico", pero admitió que la razón era "desmentir las presuntas falsedades" vertidas por la oposición. La Junta Electoral considera que "se utilizó un medio público para rebatir una información ofrecida en la campaña electoral, por lo que realmente lo que se pretendía era hacer hincapié en los logros del candidato de DO para revalidar su puesto, lo que no es admisible conforme lo previsto" en la ley.

"Le ha salido barato"

Palacios valoró positivamente la sanción a Jácome, pero lamentó que se haya acordado con posterioridad a las elecciones y que, dada la cuantía de la multa, al regidor "le haya salido barato mentir a los ciudadanos utilizando medios públicos para hacer propaganda electoral".

"La resolución de la Junta demuestra que Jácome ha jugado sucio durante la campaña, pero también que jugar sucio le ha salido barato. Muchos ourensanos fueron a votar el 28M pensando e incluso diciendo que todos los políticos roban aunque hagan cosas. Y no es así. En política no se puede robar ni jugar sucio", dijo el portavoz de CCD, quien aseguró además que no es cierto que el Ayuntamiento de Ourense cuente con un remanente de 130 millones. "Es mentira. Se trata de cantidades ya comprometidas o que no figuran en los balances", concluyó.



Público ha intentado recabar la valoración de Jácome y ha preguntado al Ayuntamiento si planea recurrir la decisión de la Junta Electoral de Zona, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.