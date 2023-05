La victoria de Jácome en Ourense deja en sus manos el futuro del PP de Baltar

Gonzalo Pérez Jácome obtuvo ayer una contundente victoria en Ourense que no sólo afianza sus posibilidades de repetir cuatro años más en la Alcaldía de la ciudad. Pese a las numerosas informaciones que apuntan a serias irregularidades en su gestión, su Democracia Ourensana ha sido la fuerza más votada con el 34% de los sufragios y diez de los 27 concejales de la corporación. Es decir, tres más de los que obtuvo en 2019 y por encima de los resultados de PP (7), PSOE (6) y BNG (4).

No sólo eso. Gracias a ese triunfo, Democracia Ourensana ha atrapado tres escaños en la Deputación Provincial, uno más de los que tenía hasta ahora, lo que convierte a Jácome en la única posibilidad para que el PP de Manuel Baltar pueda conservar la presidencia de la institución. La derecha la gobierna desde 1979 y ha construido durante décadas sobre ella la red clientelar que sustenta el poder de los populares en la provincia y su capacidad de presión e influencia sobe el partido a nivel autonómico y estatal, pero ahora se ha quedado con 12 asientos en ella -el PSOE tiene otros siete y el BNG, como DO, otros tres-.

Jácome estaba eufórico el domingo tras conocer los resultados: "Ourense no solo ha hablado esta noche, Ourense ha gritado". "Es un triunfo absolutamente histórico", dijo, el del "único partido independiente que manda en una ciudad [capital] de provincia". El alcalde señaló que sus tres escaños en la Deputación representan una victoria también "histórica".

Baltar será juzgado este miércoles

El Partido Popular se enfrenta ahora a una seria disyuntiva. Baltar será juzgado este miércoles en Puebla de Sanabria (Zamora) y probablemente condenado por un delito contra la seguridad vial por circular a 215 km/h conduciendo el coche oficial de la Deputación, y no es descartable que sigan apareciendo noticias sobre más multas e irregularidades en el uso del parque móvil del organismo y sobre las comisiones ilegales y la financiación irregular de las que le acusa oposición.

Manuel Baltar (d) y Gonzalo Pérez Jácome, el pasado 27 de febrero. — Rosa Veiga / Europa

La erosión que ya producen esos hechos en la imagen del PP y del propio Feijóo se agravaría con la repetición de las fotos de un Baltar condenado y de un Jácome investigado por corrupción repartiéndose el poder con el visto bueno del partido y de su presidente, y ese quizá sea un riesgo que ninguno de ellos esté dispuesto a asumir en plena precampaña de las elecciones generales. Lo cierto es que a Jácome le ha salido tan bien la jugada en las municipales que incluso podría repetir mandato con el voto en contra de toda la oposición, ya que le bastaría con que ésta no acuerde un candidato alternativo a él.

El líder de Democracia Ourensana, además, está ahora en posición incluso de amenazar la posición del PP en Galicia si, como advierten algunos expertos, Alfonso Rueda decide seguir los pasos de Sánchez y anunciar este mismo lunes o el martes el adelanto de las elecciones autonómicas al 23 de julio. Si se repitiesen en esos comicios los resultados del pasado domingo, Jácome le robaría un escaño al PP en el Parlamento de Galicia y estaría a menos de 1.200 votos de arrebatarle el segundo si DO se presentara. Más que suficiente para convertirse en la llave para la gobernabilidad de la Xunta. El acuerdo al que el alcalde llegó con Feijóo y Baltar en 2019 también incluía a la promesa de no presentarse a las autonómicas de 2020.

Pacto improbable con el PSOE y el BNG

Para el PP, tanto pactar con Jácome como no hacerlo es un peligro. El candidato del PP a la Alcaldía de Ourense, Manuel Cabezas, enemigo íntimo de Baltar, juró durante la campaña de las municipales que "jamás" lo haría, pero no se arriesgó a aclarar que hablaba en nombre del PP. Es decir, si lo que quería expresar en realidad era que si hubiera que volver a pactar, su partido lo haría y él se retiraría, como en su día hizo el también exalcalde Jesús Vázquez. En cualquier caso, para impedir que Jácome vuelva a ser alcalde el PP tendría que pactar con el BNG y con el PSOE un nombre alternativo, algo a lo que estos no están dispuestos y mucho menos si el acuerdo no incluye en letras destacadas la salida definitiva de Baltar.

Para sustituir a éste, según han confirmado fuentes del PP, el candidato de Alberto Núñez Feijóo y de Alfonso Rueda es Luis Menor, alcalde de Pereiro de Aguiar y cabeza de la única corriente del partido que hasta ahora ha sido capaz de llevarle contraria al actual presidente. Menor obtuvo un excelente resultado el domingo haciéndose con diez de las 13 concejalías de su Ayuntamiento, pero esa no es artillería suficiente para que pudiera enfrentar con éxito una hipotética batalla contra Baltar sin el apoyo de BNG y PSOE, que en ningún caso parecen dispuestos a socorrer al PP.

Fuentes del BNG descartaron que los nacionalistas vayan a prestarse a esa jugada y apoyar pacto alguno con los populares. "No vamos a ser sus tontos útiles para que puedan resolver dos problemas, Baltar y Jácome, que han creado ellos mismos", advierten. Y eso eleva las opciones de que el portavoz socialista en la Deputación y ganador de las elecciones de 2019, Rafael Rodríguez Villarino, pueda hacerse con la presidencia de la institución.