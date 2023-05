El hermano de Baltar reconoce mordidas y financiación ilegal del PP: "Hasta que me den los 8.000, tienen cortado el grifo"

José Luis Baltar, hermano del presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar, habla en varias grabaciones de audio y en mensajes cortos y a través de Whatsapp, a los que ha tenido acceso Público, de mordidas y financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular mediante comisiones pagadas por las empresas que contratan obra pública con la institución provincial.

Dado el contexto en el que se producen esas conversaciones y atendiendo a la literalidad de lo que transmite José Luis Baltar a sus interlocutores en ellas, se deduce que el hermano del presidente de la Deputación participa en esas prácticas y da por hecho que Manuel Baltar no sólo está al tanto de las mismas, sino que incluso se beneficia de ellas de forma habitual.

Así puede comprobarse en los audios y mensajes que acompañan este artículo —se ha distorsionado la voz de otras personas y se han pixelado datos personales en algunos mensajes—.

En una de las conversaciones, José Luis Baltar habla con una persona sobre cómo conseguir que un contratista, al que otra empresa ha derivado una obra de la Deputación en el municipio de Piñor de Cea, les pague la mordida que les debe. El hermano del presidente de la Deputación le explica lo que él mismo le ha dicho al arquitecto del Ayuntamiento: "Tú certifica lo que puedas, porque es una cosa del hermano del jefe".

José Luis Baltar nació en 1969 y es el segundo hijo de José Luis Baltar padre, quien presidió la Deputación y el PP ourensano desde principios de los noventa hasta 2012. Aquel año dimitió acosado por varios casos de corrupción que finalmente derivaron en una condena de nueve años de inhabilitación.

Su hijo Manuel heredó ambos cargos, mientras que el otro hijo, José Luis, ha sido empleado de banca desde que empezó a trabajar en Caixa Ourense, cuando la Deputación que presidía su padre tenía una importante participación en esa entidad. Hasta hace dos años trabajó en Abanca, el banco privado resultante de la fusión de las cajas gallegas, entre ellas Caixa Ourense, después de que éstas tuvieran que ser rescatadas, intervenidas por el Estado y fusionadas en la empresa resultante.

Precisamente, en una conversación en 2018, José Luis expresa irónicamente su postura respecto de las prácticas de las que presume, riéndose de los protocolos de Abanca: "Hoy salió una nota, 'Ampliación del código ético para empleados de Abanca. Código anticorrupción'. Contratas, no sé qué, no sé cuánto… Ya no miré nada, ya no quise mirar nada… Que dije yo, ¡estos hijos de puta van a por mí! ¡Éstos me quieren echar!".

Siguiendo con sus explicaciones, el hermano del presidente confirma su intención de presionar al contratista y al subcontratista para poder cobrar las mordidas acordadas por las obras: "Oye, si hay más obras, macho, aquí, favor por favor, me tienes que ayudar a cobrar lo de éste, aunque sea poco a poco. De cada obra, pim, pam, pim, pam, de lo que le toca a él [...]. Pero esto es por dejarle las obras al tío. ¡Plas! El tío me da esto por las obras. Y el resto, el Ramón quedó en tal, ya le dije ahora: 'Hay que ayudarme a cobrar esta... En estas obras que van a venir'".

Público ha confirmado con varias fuentes que es José Luis Baltar quien habla en los audios y ha confirmado que el móvil a través del que se mantuvieron los cruces de mensajes cortos y de whatsapps es el suyo.

Preguntado por este diario, José Luis Baltar aseguró que no tenía conocimiento alguno del asunto y evitó dar más explicaciones salvo que él no tenía "nada que ver con la política" y que "estaba jubilado". Este diario también llamó a su hermano, Manuel Baltar, presidente de la Deputación, sin obtener respuesta, y le indicó por mensajería el deseo de obtener su versión. Poco después, su equipo de comunicación respondió por WhatsApp: "No haremos comentarios".

En otro lote de mensajes, José Luis también mantiene por sms y por whatsapp, a través de su teléfono privado y del corporativo de Abanca, varias conversaciones en las que habla de la comisión por la obra anterior y gracias a la cual podrá saldar sus deudas: "De la otra ya quedé con mi hermano en que tenían que darme el resto pero hubo algún problema que el alcalde protestó, que no estaba bien hecho y aún no la cobraron [...]. La de Bande [otro municipio ourensano] no se pudo coger porque me dijo mi hermano que no era adjudicación directa jaaaa [sic] pero que me dará una de las suyas y con eso ya podría devolverte todo".

En más mensajes, José Luis explica a otra persona cómo la Deputación de Ourense habría forzado a la empresa constructora Coviastec a hacerse cargo del rescate financiero del Club Baloncesto Ourense en el año 2016 a cambio de seguir recibiendo obras de la Deputación. Esta empresa es una de las cinco constructoras que se llevan el 70% de las adjudicaciones de obras menores de la institución provincial, según advirtió hace dos años el Consello de Contas de Galicia.

José Luis Baltar: Hablé con mi hermano y tenías tú razón. Si Camilo y la empresa no cogían el COB se le cerraba el grifo de las obras de la Dipu [sic]



Y [sic] igual también las de la Xunta.



Interlocutor: Camilo no invierte si no es para sacar dinero como sea,

pero igual tu hermano, si le cierra el grifo también sale él perdiendo... Las mordidas se le van al carajo



José Luis Baltar: Y no creo que Camilo y la puñetera empresa les cobre sólo el 3%.

Jaaaa.... Según me dijo este creo que ya le ha subido en alguna obra el porcentaje al 12%.



Coviastec es la constructora de Benigno Álvarez Álvarez, exalcalde del municipio de Maside, quien estuvo al frente del Ayuntamiento de esa localidad hasta que dejó la dirección de la compañía y se la cedió a su hijo, Camilo Álvarez, a su vez expresidente del Club Ourense de Baloncesto. La conversación de José Luis Baltar con su interlocutor continúa y hablan de "Camilo" y de "Benigno", relacionándolos con la trama de las mordidas con la colocación de personal en la Deputación y con la financiación de las campañas electorales del Partido Popular:



Interlocutor: Y ahora con las múltiples elecciones que se avecinan quién te crees que va a financiarlas??? Como siempre... La empresa



Cuando yo fui de concejal no pasé un solo euro a la empresa... Pagué todo de mi bolsillo y lo saben todos...



José Luis Baltar: Eso lo sabe toda la provincia y los alcaldes, funcionan con todos igual, a base de porcentajes



Y la financiación no sé cuánto les costará esta vez, supongo q pagarán la mayor parte como siempre jaaaaa



Interlocutor: Pero solo financian las municipales o también las otras?



José Luis Baltar: Todas carallo, tu pareces [...] jaaaa



Desde siempre



Interlocutor: Estaba [...] Le preguntaste a tu hermano?



José Luis Baltar: Claro, tú eres [...], lo sabe todo dios



Interlocutor: Y qué dijo de las plazas de funcionarios de los yernos de Benigno?



José Luis Baltar: Descuento en obras como tú desconfiabas



Interlocutor: Estaba cantado

Público también se ha puesto en contacto con Camilo Álvarez, de Coviastec, quien negó "rotundamente" la participación de él o de sus empresas en cualquier actividad ilícita o irregular relacionada con el cobro de mordidas, comisiones o con la financiación ilegal de ningún partido. "Me dedico a la obra pública y trabajo con todas las Administraciones. Es una empresa que desde el año setenta se dedica a buscarse la vida con una plantilla importante. A lo que me dice, rotundamente no".

"El trampas"

En el último cruce de mensajes entre José Luis Baltar y su interlocutor, éste le interroga por las obras que su hermano Manuel, a quien apoda "El Trampas", le habría 'pasado' para que pueda cobrar.