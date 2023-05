Feijóo conoce desde 2020 la trama de Jácome, pero le mantuvo en la Alcaldía para evitar la caída de Baltar

El PP tenía constancia desde septiembre de 2020 de las mordidas que cobraba el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y del uso personal que hacía del dinero de su partido, Democracia Ourensana (DO). Pero aun así decidió mantenerle en la Alcaldía y no apoyar la moción de censura que propusieron el PSOE y los concejales de DO que le habían retirado su apoyo tras constatar irregularidades en la gestión de los fondos de la formación.

En septiembre de 2020, ese grupo de ediles, diputados provinciales y simpatizantes descontentos con Jácome, hoy integrados en Coalición de Centro Democrático, entregaron al entonces secretario xeral del PP de Galicia (PPdG) y hoy vicesecretario de Organización Territorial de la Ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, un exhaustivo informe que detallaba las ilegalidades de las que le acusaban.

Tellado se lo había reclamado para poder justificar así que el PPdG maniobrara para tumbar al regidor, cuya investidura los populares habían votado a favor solo 15 meses antes a cambio de los votos de Jácome para que Manuel Baltar mantuviera en manos del PP la presidencia de la Deputación de Ourense. Feijóo era entonces presidente de los populares gallegos.

"Entramado financiero"

El informe, al que ha tenido acceso Público y que se puede consultar al final de esta información —aunque con los datos de carácter personal protegidos—, advertía al PPdeG del "entramado financiero" montado por el alcalde para disponer a su antojo de las donaciones a DO de particulares y empresarios, así como de las subvenciones públicas que recibía su formación con cargo al Ayuntamiento y la Deputación.

El ex de DO y hoy líder y portavoz de Coalición de Centro Democrático en Ourense, José Manuel Palacios, ha confirmado a Público que el informe fue redactado por él mismo y por el exportavoz municipal de DO, exvicepresidente de la Deputación y antiguo abogado de Jácome, Miguel Caride. Lo hicieron por petición expresa de Miguel Tellado, a quien entregaron el documento después de que el número dos de Feijóo les pidiera constancia por escrito de las irregularidades de la gestión del regidor.

Caride ha confirmado ese extremo a Público, y también que Feijóo conocía el documento así como la reunión del 7 de septiembre del 2020 en la que Baltar y Tellado, en su presencia y en base a ese documento, exigieron a Jácome que dimitiera. El abogado, que abandonó la política hace año y medio, ha declinado valorar cualquier otro extremo. El 17 de septiembre, el PP hizo público que disponía de un "informe jurídico" que atribuía delitos a Jácome.

Mordidas y falsos asesores

Además de la confirmación de Caride, si Tellado había encargado y supervisado el informe resultaría inconcebible que Feijóo estuviera al margen. Por tanto, ambos pudieron conocer de primera mano una sucesión de acusaciones documentadas sobre las mordidas en metálico de dinero sin declarar a Hacienda; las contrataciones de falsos asesores que entregaban en mano al regidor parte de sus sueldos en el Ayuntamiento y la Deputación pese a que sólo trabajaban en su canal de televisión y en su tienda de música; las facturas emitidas por supuestos servicios prestados al partido por la televisión del alcalde; las retiradas de dinero sin justificar de las cuentas corrientes de DO y los traspasos a las de Jácome ordenadas por éste por importes de 20.000, 30.000 y hasta 40.000 euros; las deudas contraídas por DO por impagos de Jácome en hoteles y por servicios de campaña contratados con otras empresas; los fraudes en la liquidación del IVA...

El informe alertaba al PP de que Jácome no había justificado el destino de los fondos de DO. Sólo entre junio de 2015 y junio de 2020 el partido habría recibido subvenciones del Ayuntamiento y la Deputación por 399.600 euros, otros 121.600 euros en donaciones de concejales y alrededor de 300.000 euros en mordidas sobre los sueldos de asesores y del personal eventual que el alcalde contrataba en ambas instituciones.

"El montante total recaudado estaría en una cifra en torno a los 800.000 euros que habrían ido a parar íntegramente al patrimonio personal de Gonzalo Pérez Jácome", advertía el documento enviado al PP, que recoge los delitos que supuestamente habría cometido: "Blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, coacciones, contra la liberad de los trabajadores, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social o falsedad, entre otros".

"Tienen que ser ellos los que lo pongan en la calle"

José Manuel Palacios asegura además que el informe que él y Caride entregaron a Tellado ratifica el contenido de los audios publicados por La Región que vinculan al alcalde con prácticas corruptas. "Lo que le contamos al PP era cierto. Hemos pasado tres años siendo insultados y vilipendiados, cuando lo que somos es gente honrada que intentamos sacar a Jácome de la Alcaldía en cuanto supimos lo que estaba haciendo".

Y explica por qué los concejales de DO pasaron al grupo de no adscritos en vez de dejar sus actas: "Si lo hubiéramos hecho, habría corrido la lista y Jácome habría recuperado esos escaños". "Así, conseguimos al menos que no pudiera gobernar con mayoría absoluta. Imagínese lo que habría pasado si la hubiera tenido", añade.

Público ha tratado de obtener la versión de Miguel Tellado y del PP, pero al cierre de este artículo no había recibido respuesta del hoy vicesecretario de Organización de Feijóo. Por su parte, Manuel Baltar declinó la oferta para dar a conocer su version de los hechos.

Reunión entre Jácome, Baltar y Tellado

Pocos días después de que Feijóo y su número dos leyeran el informe, el 7 de septiembre, Tellado y el presidente de la Deputación, Manuel Baltar, se reunieron con Jácome en la sede del PPdG en Ourense. Le pidieron que dimitiera, pero él se negó y amenazó con retirar su apoyo a Baltar, que mantenía el organismo provincial en manos del PP con un único voto de diferencia sobre la oposición: el suyo.

Público también ha tenido acceso a varios mensajes de Whatsapp del grupo formado por concejales, diputados provinciales y miembros de DO, en el que se informan de la reunión del 7 de septiembre entre Tellado, Baltar y Jácome, y a la que se incorporará también Miguel Caride.

"Me acaba de llamar Baltar para que me acerque a la sede del PP en Ourense. Es secreto, no digáis nada", escribe Caride. "Está Tellado con Gonzalo [Pérez Jácome] y me piden que suba y espere por si tengo que intervenir en la reunión. Gonzalo no sabe que me acaba de llamar", añade.

Caride sigue retransmitiendo por Whatsapp lo que va conociendo de la reunión, mientras los suyos van comentando sus respuestas:

"Acabo de llegar y estoy escondido en un despacho al lado de la reunión. Las están teniendo finas!!!!". "Y tienen que ser ellos los que lo pongan en la calle, antes de que sea tarde y entre la justicia, después no tiene remedio". "Buffff, menuda bulla. Le está pidiendo Tellado la dimisión". "Está acorralado". "Es lo más normal, sabe lo que se juega el PP, salpicado con toda mierda que tiene Jácome". "El subnormal éste reconoce todos los hechos y dice que es legal".

"Acabo de salir. Voy para ahí. El PP rompe, pero matiza que rompe con Jácome, no con DO de tal manera que el pacto sigue si Jácome se aparta. Salgo muy satisfecho, aunque Gonzalo se enrocó, creo que salió tocado".

Advertencia de Jácome con los presupuestos de Baltar

Ese mismo día, cuatro de los seis concejales de DO informan a Jácome de que abandonan el partido. Al día siguiente, el alcalde destituye a Caride y a otros dos de sus ediles díscolos [María Dibuja y Manuel Álvarez] mientras los ediles del PP anuncian en rueda de prensa que rompen el Gobierno municipal. Jácome está prácticamente solo, pero pese a que Tellado le ha exigido que dimita, Feijóo retrasa su caída. Sólo 17 días después, el alcalde vota en contra de los presupuestos de Baltar en la Deputación. Es una advertencia y el PP toma nota.

Tras la salida de los rebeldes de DO y de los concejales populares, Jácome gobernaba con el apoyo de sólo dos de los 27 concejales del pleno municipal: sus fieles Armando Ojea y Telmo Ucha, que completaban por la mínima el quórum de tres ediles que se necesita legalmente para poder celebrar las juntas del Gobierno local.

Cuando Ucha es ingresado en el hospital por coronavirus en febrero de 2021 y la celebración de la junta corre peligro, el PP envía a una concejala a la reunión del día 11 de ese mes, para completar el quórum y rescatar así al regidor de una salida forzada asegurada. Los populares se excusan diciendo que no pueden permitir que el Ayuntamiento se paralice.

Moción de censura

En las semanas siguientes, la oposición empieza a negociar una moción de censura para situar en la Alcaldía a alguno de los antiguos ediles rebeldes de DO, pero lo que cobra fuerza es la candidatura del socialista Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del PSOE y quien había ganado las elecciones de 2019.

El PP intenta reventar las negociaciones y exige que Rodríguez Villarino no sea el candidato. El PSOE acepta, pero Feijóo en persona reclama entonces públicamente no sólo que no sea el candidato, sino que deje su acta y abandone la vida política.

"Era una maniobra absolutamente antidemocrática", asegura el socialista, hoy cabeza de lista del PSOE a la Alcaldía de San Cibrao das Viñas, un municipio colindante con Ourense. "El PP y Feijóo han engañado a la ciudadanía, han cometido un fraude masivo porque conocían todo lo que estaba haciendo Jácome y nunca tuvieron intención de apoyar un cambio que ponía en riesgo a Baltar, que es lo único que les importa".

Una sola firma

Rodríguez Villarino rechazó dejar la política, con lo que el PP encontró la excusa para negarse a suscribir la moción de censura que le proponían el PSOE y el resto de la oposición, y que no pudieron registrar porque faltaba una sola firma para alcanzar el mínimo de ediles exigido. No podía ser la de los ediles de DO que abandonaron a Jácome porque la Ley del Régimen Electoral General prohíbe que los concejales que han pertenecido a un grupo municipal presenten una moción de censura contra ese mismo grupo en la misma legislatura.

Era la segunda oportunidad para sacar a Jácome de la Alcaldía y el PP la sorteó. El propio Tellado salió en púbico en su auxilio en una entrevista en la que abogó por "devolverle el honor". "Sobre Jácome no pesa hoy por hoy ninguna duda sobre su legalidad y honorabilidad al frente de la Alcaldía, ni siquiera en la gestión de su propio partido", decía entonces el hoy responsable de la organización del PP estatal, que apenas ocho meses antes había encargado el informe para derribarle.

La denuncia que los exconcejales presentaron contra el alcalde en la Fiscalía recayó en el juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, que acabó archivándola. La Fiscalía presentó una nueva denuncia que recayó en el juzgado número 2, cuyo titular es Luis Doval, que está casado con la prima de Telmo Ucha, uno de los dos ediles fieles a Jácome. Guadalupe Ucha trabajaba para él en el Concello, pero dejó su empleo poco antes de que se repartiera la denuncia y recayera en el juzgado de su esposo. Un año después, cuando Doval concluyó la instrucción, Jácome contrató de nuevo a a Guadalupe Ucha y el magistrado, entonces, pidió apartarse de la causa. El caso contra Jácome sería finalmente archivado.

Dimite el portavoz del PP

Un mes después de que Tellado defienda la honradez de Jácome, la ejecutiva de Feijóo ordena a los ediles populares que regresen con él al Gobierno local mientras Baltar sigue instalado en la Deputación. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, exconselleiro de Feijóo y exalcalde, Jesús Vázquez, diana durante años de los exabruptos del regidor, anuncia desencantado que deja la política, y lo hace abandonando también su escaño en el Senado.

"Este escándalo no tiene razón de ser ahora, el PP podría haberlo evitado hace tres años", explica María Dibuja, exconcejala de DO y cabeza de lista el 28M por Coalición de Centro Democrático. "El PP estaba informado de todo lo que ha salido estos días, pero durante este tiempo han preferido blanquear a un delincuente", concluye.

Desde la muerte de Franco, la Deputación de Ourense sólo ha estado gobernada por la derecha y desde 1990, por la familia Baltar. Entre 1990 y 2012 por Xosé Luis y desde su entonces por su hijo Manuel, que accedió al cargo y al de la presidencia del PP provincial gracias a los votos de más de cien compromisarios del partido a quien su padre había enchufado en la Diputación, tal y como recoge una sentencia de la jueza que en 2014 le condenó a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Según publicó entonces El País, en realidad fueron más de 400 contrataciones en apenas tres meses.

Acusaciones de corrupción y clientelismo

En ambas etapas, los Baltar han sido blanco constante de las acusaciones de la oposición de corrupción y clientelismo político. Además del enorme poder que Manuel Baltar detenta ahora sobre el PP ourensano, que moviliza una media de 700.000 votos en las elecciones autonómicas de los últimos 15 años -en torno al 47% de los sufragios válidos- y más de 650.000 en las generales, la Deputación cuenta con más de 90 millones de euros de presupuesto para este año.

Cerca del 40% de esa cantidad se destina a gastos de personal -casi la mitad de la plantilla son concejales o familiares de concejales, cargos y militantes del PP-. Según el último informe del Consello de Contas de Galicia, el 80% del dinero dedicado a obras y servicios se adjudica mediante contratos menores, y el 70% de esa cantidad beneficia a las mismas cinco empresas de entre las más de 22.000 sociedades mercantiles que hay en la provincia.

