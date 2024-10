Junts reclama a Illa que "defienda los intereses de los catalanes" en Madrid

Segunda jornada del debate de política general en el Parlament de Catalunya. El primer grupo en intervenir este miércoles ha sido Junts. El presidente del grupo parlamentario en la cámara, Albert Batet, ha sido el encargado de realizar su valoración sobre el nuevo curso político y la acción del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que en la jornada anterior prometió 50.000 pisos públicos hasta el 2030. El tono de los de Carles Puigdemont ha sido duro, pero al mismo tiempo han ofrecido su colaboración para "defender los intereses de los catalanes en Madrid".

Batet ha cargado contra la acción del nuevo Govern "en minoría", pero ha extendido la mano al president socialista para "plantar cara a Madrid". En este sentido, Junts ha ofrecido su colaboración para negociar con Pedro Sánchez el techo de déficit que tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados. "Si no es capaz de defender un pequeño incremento del techo de gasto, cómo será capaz de defender la financiación singular o el cumplimiento de las inversiones del Estado", se ha preguntado.

En la misma línea, Batet ha reprochado a Illa que no haya respondido a las declaraciones del presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, quien dijo que "la riqueza de Catalunya es de todos los españoles". "Nos tratan como una colonia porque no aceptan que la riqueza generada en Catalunya no sea de los que vivimos y trabajamos en Catalunya", ha alertado. El de Junts ha asegurado que "este Govern no tomará ninguna decisión que incomode o contradiga los intereses del Gobierno central" y se ha presentado como "la única alternativa real".

"La aberración democrática" del exilio

Sobre los exiliados, Batet ha reprochado a Illa que no se haya reunido con el expresident Carles Puigdemont. "No ha encontrado oportuno reunirse con la segunda autoridad del país y sí con exdirigentes de partidos que no existen, haciendo referencia a Josep Antoni Duran i Lleida, ex líder de Unió", ha destacado. Batet ha recordado la excepcionalidad que supone que Puigdemont todavía esté exiliado.

Batet ha lamentado que el presidente de la Generalitat actúe como "jefe de la oposición de un país que busca los votos de la extinta Ciutadans". Y le ha reprochado que tampoco haya tenido "ningún interés" en reunirse oficialmente con el presidente del Parlament, Josep Rull.

Propuestas en materia de vivienda, lengua e inmigración

Durante su intervención, Albert Batet también ha adelantado algunas de las medidas que recogerán sus propuestas de resolución en el debate de política general. Sobre la situación del catalán, Batet ha reclamado que es necesario que la Generalitat se persone ante casos de discriminación lingüística". También ha reprochado a Illa que utilice el castellano en algunas de sus intervenciones a actos como president.

En cuanto a la inmigración, el partido de Carles Puigdemont apuesta por crear una agencia catalana de la inmigración -como recogen sus ponencias del congreso- cuando se deleguen las competencias a la Generalitat. También plantean un plazo de tres meses para iniciar los trabajos por un nuevo pacto nacional para la inmigración y la acogida.

En materia de vivienda, Junts también planteará que el Govern reclame "inmediatamente" al Estado que ponga a su disposición los 3.000 suelos residenciales en titularidad de la Sareb. También recogen la propuesta que llevaban en el programa electoral de un "crédito o aval" para los menores de 35 años en la compra de una vivienda.

Illa pide a Junts que deje de "desestabilizar"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha contestado a Batet preguntándole si "seguirá el camino de desestabilizar o el camino de la política útil". "Miro los antecedentes recientes y no encuentro buenas señales", ha asegurado, recordando que Junts "intentó desestabilizar" el país tras el 12M, durante su investidura e incluso mientras estaban en el Govern con ERC.

Illa también le ha recordado que el PSC ha participado de forma activa en la aplicación de la ley de amnistía. "He pedido que se aplique con diligencia y sin subterfugios la ley de amnistía. ¿Qué más quiere que haga? ¿Tanto le cuesta reconocer la participación de mi organización política?", ha expresado.

Por último, Illa ha avisado a Junts de que "no mezcle" las negociaciones que se hacen en el Parlament y en el Congreso de los Diputados. "No se confundan de interlocutores. Ya lo han hecho en el pasado y no les ha ido bien", ha advertido.