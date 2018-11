Madrid Central entrará en funcionamiento este viernes, tal y como estaba previsto. La Sección Segunda de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado este jueves paralizar de forma cautelar la entrada en vigor de una de las medidas estrella del Ayuntamiento de Manuela Carmena, que de momento echa a andar de manera informativa, sin multas.

El Ayuntamiento de la Comunidad, del PP, y su grupo en el Ayuntamiento, también han recurrido la medida estrella de Carmena

La decisión del TSJM responde a la petición de suspensión cautelarísima presentada este miércoles por la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que también ha recurrido la Ordenanza de Movilidad Sostenible (artículo 52, sobre la condición de residente SER), aprobada por el Pleno del Consistorio el pasado 5 de octubre.

No obstante, esta resolución, adelantada por EFE, no anticipa ni prejuzga la respuesta que el Tribunal pueda dictar en respuesta a otros recursos contra Madrid Central "en los que se utilizan argumentos distintos a los esgrimidos en la solicitud", explican a la citada agencia fuentes del TSJM. El objetivo de la AEA era precisamente la paralización cautelar con carácter urgente -sin dar ocasión de pronunciarse a las partes-, hasta que el TSJM dicte una resolución definitiva sobre Madrid Central. Y esta no llegará hasta después de su entrada en vigor.

De hecho, el recurso de la AEA se suma así a las impugnaciones presentadas ante el mismo Tribunal por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el grupo del Partido Popular en el Consistorio y por la asociación Dvuelta, si bien en el primer caso la petición tenía carácter de máxima urgencia, y por tanto debía resolverse en un plazo de dos días.

Así, la asociación sostiene que la Ordenanza y el acuerdo de la Junta de Gobierno del 29 de octubre, que desarrolla estas cuestiones y el funcionamiento de la zona de bajas emisiones, son "ilegales", al infringir "el principio de jerarquía normativa". Considera también que son "gravemente perjudiciales para los derechos de cientos de miles de automovilistas madrileños".

Restringir el acceso de tráfico rodado al centro de Madrid es una de las medidas más batalladas por el Consistorio que gobierna Ahora Madrid, y se encuadra entre las medidas de su Plan A para luchar contra la contaminación. Persigue reducir en un 40% las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) en un área de 472 hectáreas, una superficie mayor que la de toda la ciudad de Teruel.

