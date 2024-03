La lacra de la pobreza infantil se abre hueco en el Congreso en medio de la batalla parlamentaria

Los últimos meses han sido un barrizal a nivel parlamentario. Muy ásperos. Las sesiones de control se han convertido, la mayor parte del tiempo, en una escalada de ataques y acusaciones de la oposición contra el Gobierno especialmente a cuenta del caso Koldo, el rescate de Air Europa o la amnistía. El calificativo "bronco", tan usado, se empieza a quedar corto y ante el nivel de batalla que plantea el PP, el PSOE se ha visto obligado a entrar en el cuerpo a cuerpo en una escalada que deja poco hueco a la política. Un diputado socialista lamenta el estado de las cosas. Es "feo, feo", desliza, "pero difícil de parar".

Sin embargo, siempre existen espacios para temas y debates más allá del jaleo. A veces en los plenos, aunque mucho más en las sesiones de las comisiones parlamentarias, casi siempre alejadas del foco mediático. En ambos escenarios ha aflorado en las últimas dos semanas la lacra de la pobreza infantil. El 13 de marzo, los diputados que integran la comisión de Juventud e Infancia escucharon a miembros de varias asociaciones centradas en la infancia. Y, esta última semana, los ministros Sira Rego (Juventud a Infancia) y Pablo Bustinduy (Derechos Sociales y Agenda 2030), ambos de Sumar, han dado explicaciones sobre su gestión y planteado propuestas en los plenos de Congreso y Senado.

"Corremos el riesgo de que la pobreza infantil se convierta en marca España"

"Corremos el riesgo de que la pobreza infantil se convierta en marca España", sentenció Carles López Picó, presidente de la Plataforma de Infancia, en su intervención en la comisión de Juventud e Infancia que se celebró el 13 de marzo. El aluvión de datos que lanzaron tanto él como Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Infancia de Save the Children, o Cristina Junquera, responsable de Área de Incidencia Política y Estudios de Unicef España, se explican solos.

Según la encuesta de condiciones de vida, el grupo poblacional con más pobreza en España son los niños, con una tasa del 28,9%. España se encuentra, actualmente, en su serie histórica más alta a nivel de carencia material severa. En España hay al menos 2,3 millones de niños pobres. Estos son algunos de los datos que emanaron de la exposición de los expertos. "España es el país de nuestro entorno con más pobreza infantil", insistió López Picó. "Nos gustaría que esta lucha fuera una seña de identidad de esta legislatura", remató Junquera.

Fue una opinión generalizada entre los tres expertos, de todos modos, el avance que supone que el actual Gobierno cuente con un ministerio en concreto para Juventud e Infancia y que, por tanto, su Comisión correspondiente tenga capacidad legislativa.

En lo que más abundaron los expertos, eso sí, fue en la necesidad de crear una prestación por crianza universal con la que ya cuentan la mayoría de los países del entorno de España. Actualmente, la Ley de Familias ya contempla una ayuda, aunque limitada, en ese sentido. En concreto, prevé 100 euros para las madres —también para las familias monoparentales o con dos padres del mismo sexo— con hijos de 0 a 3 años. Para recibir la prestación, habrá que solicitarla a la Agencia Tributaria, a través de la cumplimentación de un formulario, y se aplicará a través de deducciones del IRPF o con pago único.

Uno de los objetivos de Bustinduy es crear una prestación universal por crianza hasta los 18 años

Bustinduy, no obstante, pone el objetivo más allá, en consonancia con lo que piden las asociaciones. En una intervención en el Senado en respuesta a una pregunta del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Bustinduy se comprometió avanzar en la lucha por una prestación universal por crianza de 200 euros hasta los 18 años. Aunque no será inminente. De hecho, reconoció que se estaba negociando en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una subida hasta los seis años de la ayuda que ya contempla la Ley de Familias, pero que la decisión del PSOE de no intentar presentar los de 2024 complica las cosas. "No renuncio a ese objetivo", zanjó, de todas formas, el ministro.

Cabe destacar que en la Comisión del 13 de marzo aparecieron unas primeras discrepancias entre los socios del Gobierno por la "universalidad" de la prestación que proponen las asociaciones y que también quiere pelear Bustinduy. El diputado Jordi Salvador, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), expresó sus dudas con respecto a que esa ayuda deba ser universal: "¿También la recibirá una familia que tenga un hijo y que aparezca en la revista Forbes?", en referencia a que las rentas más altas no necesitan prestaciones de esa naturaleza. En ese punto, López Picó, de la Plataforma de Infancia, respondió que la universalidad es una solución para que la burocracia —procesos a veces largos y costosos para los posibles beneficiarios— no deje fuera a personas que sí la necesitan.

Bustinduy también mantuvo un cara a cara con la diputada de Vox Rocío de Meer el 20 de marzo en el Congreso. De Meer criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por ser, a su juicio, una "estafa social" y condenar a los barrios humildes a vivir en un "infierno multicultural". El ministro de Derechos Sociales respondió que el discurso de la extrema derecha sería "risible si no fuera tan peligroso".

Pacto para erradicar la pobreza infantil

El Partido Popular, por su parte, preguntó a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, precisamente, sobre "las medidas que está tomando el Gobierno para combatir la pobreza infantil" y cargó contra la acción de su ministerio, a su juicio insuficiente.

Rego respondió que la pobreza infantil en España es algo "estructural", sugiriendo que es un problema que se ha ido fraguando legislatura tras legislatura. "Usted forma parte de un partido que ha gobernado durante muchos años en España", le dijo a la diputada popular Bella Verano. También enumeró los avances en Salario Mínimo Interprofesional, Ingreso Mínimo Vital, el escudo social o la reforma laboral y terminó proponiendo un pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil, para el que la ministra quiere contar con el apoyo de todas las fuerzas que conforman el arco parlamentario.

Es, por el momento, un proyecto. Pero la ministra asegura que ya se está trabajando en él. Su capacidad negociadora con los grupos parlamentarios y, también, con las autonomías será decisiva.