El anuncio de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre la fecha de la investidura no ha sentado bien en las filas moradas. "El 22 de julio es la fecha elegida por el PSOE para el primer debate de investidura. Sánchez camina a una investidura fallida sin negociar nada con nadie para presionar a Cs", lamenta la portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Irene Montero.

El grupo confederal ya ha avisado en varias ocasiones a Pedro Sánchez que no cuenta con sus votos si no hay un acuerdo de gobierno con miembros de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. Pablo Iglesias asegura que no va a ceder ante las presiones de los socialistas y de las élites económicas porque cree que tener presencia en el Ejecutivo es la única manera de garantizar que se cumple con un pacto programático.

Unidas Podemos también mira ya a septiembre para llegar a un acuerdo con el PSOE porque no acaban de creer que Sánchez vaya a ir a elecciones sin pasar por una segunda investidura. Sin embargo, la intención del presidente en funciones de comenzar otra ronda de conversaciones con los partidos políticos da un poco de esperanza: "Es posible un gobierno de coalición progresista en julio. No renunciamos", indica Irene Montero a través de Twitter.

Montero también critica que la presidenta del Congreso haya anunciado la fecha de la investidura elegida por Sánchez "sin comunicarlo antes a los grupos". O, al menos, sin haber avisa a Unidas Podemos. "Es una falta de respeto institucional innecesaria, síntoma de que el interés del PSOE es más una investidura fallida que un acuerdo de Gobierno", destaca la portavoz.

Sin embargo, Batet aseguró en rueda de prensa en el Congreso que sí había avisado a los portavoces del resto de grupos parlamentarios y a los vicepresidentes de la Mesa a través de un mensaje antes de anunciar la fecha ante los medios de comunicación. Otro choque de versiones que ya se están haciendo habituales entre los portavoz de Unidas Podemos y del PSOE, como ocurrió cuando Montero aseguró que Sánchez había transmitido a Iglesias su intención de ser investido con el apoyo de la derecha y la vicepresidenta Carmen Calvo lo desmintió.

El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también critica el anuncio de la investidura. "Sánchez convoca el pleno de investidura para finales de julio. Lo hace desde Bruselas, con el Congreso parado y a su merced, sin haber hecho ninguna propuesta y sin apoyos suficientes. Se ve desde lejos la jugada táctica al coste enorme de desprestigiar (más) la democracia", indica por la red social Twitter.



Estas impresiones son las únicas reacciones de los portavoces de Unidas Podemos. Ningún dirigente tiene previsto dar rueda de prensa o declaraciones ante ningún medio de comunicación. Iglesias no se ha pronunciado, ni siquiera por la red social.

A la espera de que Sánchez presente una propuesta

A pesar del desánimo y del malestar, Podemos continúa con la mano tendida para negociar un pacto de gobierno en el que acuerden desde las medidas programáticas a los equipos del Ejecutivo. Critican que Sánchez haya decidido ir a una investidura fallida y que hasta el momento no hayan presentado ninguna propuesta concreta. "No hay una propuesta formal por parte del candidato a presidente. Estamos a la espera de una propuesta formal y detallada: de programa, de equipos; de gobierno completo", explicó la portavoz del partido, Noelia Vera, en rueda de prensa este tras la Ejecutiva de Podemos.

Los de Podemos aseguran que los socialistas no les han presentado ninguna propuesta, contradiciendo a Calvo. La vicepresidenta en funciones pidió el pasado viernes que Pablo Iglesias diera una respuesta a la propuesta del presidente sobre formar un Ejecutivo en el que miembros de Podemos ocupen cargos intermedios.

Hasta el momento Iglesias no tiene fecha para volver a ir a la Moncloa a una reunión con Sánchez pero apremian a los socialistas a presentar una "propuesta formal" en esta reunión: "Iríamos con la expectativa de escuchar". Además, aseguran que irán a cualquier futuro encuentro con "la voluntad de llegar a un acuerdo" y que quieren priorizar los puntos en común que tienen en sus programas electorales — medidas en materia social o medidas fiscales — sobre los "desacuerdos".