La ley del 'solo sí es sí' se aprueba de forma definitiva: "Es un día de victoria después de muchos de lucha"

Una estrategia del PP ha hecho que fuese más tarde de lo esperado, pero la ley que salió de la garganta del movimiento feminista para reivindicar un cambio de paradigma en la forma de juzgar las violencias sexuales es una realidad. El Congreso le ha dado este jueves su aprobación definitiva. "Es un día de victoria después de muchos de lucha", celebró la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y subrayó: "Por fin". La ley entrará en vigor a partir de su publicación en el BOE.

El pasado 26 de mayo la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, a la que desde el propio ministerio se han referido como ley del 'solo sí es sí', recibió luz verde en el Congreso en una votación holgada: 201 votos a favor y 140 en contra (PP y Vox) y tres abstenciones. "Vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo. Hoy decimos a una: hermana yo sí te creo", aseguró entonces Irene Montero después de un año de trámites legislativos.

La norma superó la primera barrera y el Gobierno esperaba que el Senado ratificase el texto para facilitar su entrada el vigor. No fue así porque el PP de Feijóo se sumó a una enmienda de Junts per Catalunya que boicoteó la aprobación de la ley en la Cámara baja y obligó a devolverla al Congreso por una errata en una letra: cambiar la palabra "forzosas" por "forzosos". Una estrategia de los populares para retrasar los plazos de una ley que supondrá, entre otras cosas, que las víctimas de agresiones sexuales ya no tengan que acreditar que se han resistido o que ha habido violencia.

Lo que ha sucedido en este primer pleno extraordinario del curso político es que los grupos han debatido y votado la enmienda para cambiar la palabra "forzosas" por "forzosos" en relación con "la detección de casos de aborto y esterilización forzosos". Con la enmienda incorporada se sometió el texto completo a una votación final en la que el apoyo de una mayoría absoluta de la Cámara. El Congreso dio así luz verde definitiva a la ley del 'solo sí es sí'.

El feminismo avanza

Que se conozca como la ley del 'solo sí es sí' es también un reconocimiento al movimiento feminista, que gritó ese lema cuando la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sentenciaron que la agresión sexual a una mujer de 18 años en la primera noche de San Fermín (Pamplona) fue un abuso y no una violación. El Tribunal Supremo revocó después esa decisión en un fallo histórico en el que, por unanimidad, dictaminó que fue un delito de violación continuado y en grupo.



El caso, al que se conoció como 'de La Manada', removió los cimientos del patriarcado y del sistema judicial en España. Antes incluso de que se conociera el fallo de la Audiencia Provincial de Navarra gran parte de la sociedad ya había puesto el grito en el cielo por el procedimiento judicial al que se había enfrentado la joven: en el juicio se aceptó un informe elaborado por un detective privado pagado por uno de los acusados que indagaba en la vida de la víctima tras la violación y se le hicieron preguntas de forma reiterada para que demostrara si efectivamente se había resistido.



Un cambio de paradigma

La guinda la puso el fallo judicial y el voto particular del juez Ricardo González, que no vio en los hechos una violación, sino un "ambiente de jolgorio y regocijo" y reclamó la libre absolución de los acusados. Con la ley del 'solo sí es sí' se protege a las mujeres de procedimientos y sentencias como esta.

"Esta ley supone un cambio completo de paradigma", señaló la diputada socialista Laura Berja. "Se acabó aquello de que si llevábamos la falda muy corta o si cerrábamos bien las piernas", dijo. En la actualidad nuestro ordenamiento jurídico considera agresión sólo aquellos casos en los que se haya podido probar que la violación se produjo con fuerza o intimidación, lo que acababa poniendo sobre las mujeres la necesidad de probar su resistencia ante al agresiones y revictimizándola.

El cambio de perspectiva que supone esta ley es acorde con lo que marca el Convenio de Estambul, un tratado de derechos humanos ratificado por España en 2014 que exige a los Estados miembros poner el consentimiento en el centro.

La aprobación definitiva de la ley del 'solo sí es sí' es un paso histórico y así lo celebró lo celebró de nuevo Irene Montero este jueves: "El grito feminista del 'solo sí es sí' y del 'hermana yo sí te creo' se convierte en ley en nuestro país y el país feminista que somos se abre paso también en la arquitectura del Estado". La ley de garantía de libertad sexual ha sido uno de los grandes objetivos de la legislatura y en su elaboración afloraron importantes discrepancias entre los socios de Gobierno. Contó también con el rechazo absoluto de la derecha. "Estamos muy orgullosas", dijo la ministra.

