El llanto de Hazte Oír por los resultados de PP y Vox

Parecía que estaba cerca. Demasiado cerca. Pero de repente todo cambió. Voto a voto, escaño tras escaño, en la cúpula del lobby ultraderechista Hazte Oír enfriaban las expectativas y veían cómo ese hipotético gobierno que pusiera fin al "sanchismo" se quedaba en eso, en hipotético. Ahora solo hay lamentos y, por si acaso, una última llamada a la acción.

"Los días después del 23J están siendo duros. Nos amenaza otro gobierno de Sánchez y sus socios independentistas y etarras", se vio en la necesidad de escribir Miguel Tomás, director de Operaciones de Hazte Oír.

Durante la campaña, el grupo ultraconservador se involucró plenamente en una iniciativa dirigida a tratar de presionar a PP y Vox para que respondieran a sus cuestionarios. La idea era conseguir una compromiso por escrito de ambos partidos sobre una serie de asuntos clave en la agenda ultraconservadora.

Ni Feijóo ni Abascal atendieron la solicitud de Hazte Oír, pero eso no impidió que el grupo de presión sacara sus propias conclusiones: mediante su habitual guía "Vota Valores", la asociación que dirige Ignacio Arsuaga determinó que Vox cumplía sus exigencias en materias como el "fin del adoctrinamiento ideológico", el "derecho a la libertad religiosa" y la defensa de la "unidad de España", mientras que el PP se quedaba corto en algunos de estos asuntos.

Hoy, con los números de las elecciones sobre la mesa, todo esto ha pasado a un segundo plano. El área de campañas de Hazte Oír advierte que ahora toca pasar a otro escenario: "No nos vamos a quedar de brazos cruzados", afirma en un texto publicado por el lobby.

A continuación, el lobby lanza un llamamiento desesperado. "Hay algo que podemos hacer ahora mismo. Vamos a exigir que se cumpla la ley electoral que garantiza la transparencia y justicia en las elecciones", afirma.

"Posibles errores"

¿Cuál es el plan? Básicamente, Hazte Oír busca sembrar dudas sobre los resultados e invita a sus seguidores a firmar una petición dirigida a la Junta Electoral Central para exigir que" se lleve a cabo el recuento de votos del 23J tal como establece la ley electoral".

Este martes, el lobby modificó la autoría de la petición –ahora figura a nombre de otra activista– y eliminó la referencia a la necesidad de garantizar el carácter "limpio" de los resultados que figuraba en la primera versión del texto.

"Desde hace años, en España, no se está llevando cabo el escrutinio general. Se dan por buenos los resultados provisionales de la noche electoral. Esto significa que no se está siguiendo la ley y, por tanto, no se detectan los posibles errores", afirma el documento que a última hora de este martes seguía vigente.

"Tras las elecciones generales podemos marcar la diferencia, no solo lamentarnos", señala Hazte Oír, que llama a "presionar" para que "se realice un recuento exhaustivo y preciso de los votos". "El proceso electoral no se termina el día de la votación. Pensar esto es un gran error", subraya.



Apoyo a PP y Vox

En una primera valoración de los resultados difundida en las redes sociales, el lobby ultraconservador ha instado además a "no perder la esperanza". Sostiene que España se enfrenta ahora a dos posibles escenarios: "Bloqueo y nuevas elecciones" o en su lugar "un Gobierno liderado por Sánchez con el apoyo de todos los partidos que quieren romper España, incluyendo JxCat".

Ante esa situación, la asociación que lidera Arsuaga no oculta su apoyo a Feijóo y Abascal para tratar de llevar a la derecha y la ultraderecha a La Moncloa. "Es hora de que Vox mantenga su postura, el PP deje de demonizarlo y trabajemos juntos para derrotar al sanchismo en las urnas", sostiene.

En cualquier caso, Hazte Oír lamenta igualmente que "el PP no ha estado a la altura de nuestras expectativas" y afirma que Vox "ha sufrido pérdidas debido a su falta de contundencia en la defensa de nuestros valores fundamentales". Vox se ha quedado corto para los intereses de este lobby.