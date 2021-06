El empresario Ignacio López del Hierro ha seguido la senda del silencio que ya han aplicado los hombres de confianza que él y su mujer, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, introdujeron en la denominada Operación Kitchen, según el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional. El chófer del ex tesorero Luis Bárcenas, Sergio Ríos, y el exdirector de seguridad de la Junta de Castilla La Mancha durante el mandato de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, también expusieron en un declaración inicial que se iban a negar a contestar a las preguntas de los diputados y lo siguieron a rajatabla.

Esta tarde le toca el turno a Cospedal y todo indica que la actitud de la exministra de Defensa será la de obstaculizar las tareas de la comisión de investigación, sobre todo después de el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el caso Tamdem sobre las activiades del comisario José Manuel Villarejo, la ha citado a ella y a su marido como imputados por la operación Kitchen.



López del Hierro ha iniciado su comparecencia en el Congreso leyendo un folio donde ha esgrimido como justificación que para él era imposible "acceder a los medios del Ministerio del Interior, porque no he sido ni soy funcionario de dicho departamento ni de ninguna administración pública".

Por negar ha negado incluso sus vínculos con el PP: "Nunca he militado ni afiliado a ese partido, no he tenido ningún cargo en el Partido Popular, hace 30 años si tuve cargos con la Unión de Centro Democrático (UCD) y con empresas públicas" (aunque lo cierto es que UCD se fusionó con otros partidos de derechas y crearon Alianza Popular, operación en la que estuvo el entonces político y empresario como recuerdan algunos de sus compañeros).



Por último, el empresario ha añadido que "hay secreto de sumario y por respeto al juez y por indicaciones jurídicas no voy a contestar a las preguntas".

Ante su silencio, el diputado socialista Alberto Sicilia ha señalado que el marido de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, "no puede incurrir en violar el secreto de sumario ya que usted no está imputado en la causa Kitchen, por lo tanto desconoce el sumario" y ha añadido "a no ser que esté preparando ya su estrategia de defensa a la espera de la imputación". En ese momento de la mañana, todavía no se conocía la noticia de la imputación.

El diputado socialista también le ha sacado a relucir las numerosas conversaciones con el comisario José Manuel Villarejo que aparecen en la causa Tándem. Según esos audios, la relación entre López del Hierro y el policía se remontan a hace 30 años y llegan a un grado de intimidad en que el alias del empresario es "El polla".

En todo momento, López del Hierro se ha negado a responder a las preguntas de los diputados, y se ha remitido a su declaración inicial. Sólo tuvo un momento de debilidad, cuando ya en la sala del Congreso se había conocido la decisión del juez de la Tamdem de citarle a él y a Cospedal como investigados. El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés le ha comentado si la imputación le pillaba por sorpresa, y el empresario le respondió: "Hombre, por sorpresa, por sorpresa, no. Ya venía apareciendo en la prensa. Pero bueno...".

Luego, durante la intervención del diputado de ERC, Gabriel Rufián, el marido de Cospedal ha comentado que en ese momento se había enterado de su imputación y que por ello insistía en guardar silencio y no responder. Rufián le ha replicado que no se creía que se acabara de enterar, y han cruzado un breve diálogo: "No lo sabía", le ha asegurado López del Hierro. "Yo digo que sí", le ha replicado el diputado. "Yo digo que no", ha insistido el empresario. Y Rufián ha insistido: "Es falso que se acabe de enterar. Ya lo sabía".

