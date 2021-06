El juez que investiga el caso Kitchen, sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha citado como imputados a la exministra y ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputa a ambos presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, y emplaza a declarar para el próximo 29 de junio a la exministra y para el 30 a su marido. El juez cita por los mismos delitos al ex jefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, que comparecerá también el día 30.

Estos días se celebra en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación de caso Kitchen, a la que precisamente este miércoles están llamados a declarar tanto Cospedal como López del Hierro. El marido de la ex secretaria general del PP se ha cerrado en banda a las preguntas de los diputados y tras leer un escrito, se ha negado a colaborar con la Cámara Baja, alegando que existe un secreto de sumario que hay que respetar, a pesar de que él no ha podido tener acceso al procedimiento porque no estaba imputado hasta ahora. Esta misma tarde está citada Cospedal y todo indica que la actitud de la exministra de Defensa será la de obstaculizar las tareas de la comisión de investigación.



Por su parte, el comisario jubilado José Manuel Villarejo no guardó silencio y en su comparecencia del pasado jueves involucró al expresidente del Gobierno Mariajo Rajoy en la operación Kitchen, pero evitó implicar a Cospedal y a su marido. Negó que la exministra de Defensa le contratara para el borrado de los discos duros de Bárcenas ni para algún otro encargo. Por otro lado, no reconoció que López Hierro fue la persona que le presentó al comisario Gómez Gordo, quien, a su vez, le presentó al chófer Sergio Ríos.

Anteriormente, este martes le tocó el turno al ex director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, que dejó en tela de juicio la declaración de otros comparecientes, como el comisario Enrique García Castaño, que confesó haber grabado al ministro Jorge Fernández Díaz en su despacho. Cosidó fue tajante: "No tuve conocimiento de que se grabara al ministro en su despacho", señaló, de la misma manera que el exministro, que tampoco la tenía según declaró en la comisión celebrada en 2017.

Por otro lado, el que fuera secretario de Estado de Seguridad entre enero de 2013 y noviembre de 2016, Francisco Martínez, también imputado en la causa sobre el espionaje ilegal al extesorero del PP, negó su participación en dicha operación y confirmó su "decepción" con Fernández Díaz.

(Habrá ampliación)