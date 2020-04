La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha admitido este lunes que la Comunidad de Madrid ha tenido enormes dificultades en la compra de material sanitario a nivel internacional por la competición entre países, que ha calificado de "mercado persa". La popular ha explicado en una entrevista en Esradio que los distribuidores con los que cerró la compra han tenido que vérselas con las leyes chinas que han cambiado "dos veces de criterio": "Lo que ha provocado que muchísimo material que estaba a punto de embarcar volviera a dejarse en pista, que se perdiera", ha revelado.



La dirigente del PP ha puesto el foco en las "dificultades burocráticas" a las que ha tenido que hacer frente su administración y ha asegurado que algunos países le han quitado mercancía ya encargada: "Los países unos les quitan las mercancías a otros, la mitad del dinero tiene que ser entregada por adelantado", ha explicado. "Me he estado pegando con otros países por traer material y no tengo la fuerza del Estado, no tengo embajadas ni consulados", ha proseguido.

La popular se ha mostrado muy satisfecha con lo conseguido por su administración a pesar de que las comunidades sean "pececillos" en un mar repleto de competencia: "Hemos conseguido traer material. Dijimos dos aviones y ya vamos por tres", ha señalado. Lo cierto es que la compra de este material no ha estado exenta de polémica, ya que tras acusar al Gobierno de "bloquear" material, Ayuso anunció una compra millonaria por parte de su gobierno que, según adelantó, estaría disponible en 48 horas. Sin embargo, han tenido que pasar varias semanas hasta su llegada.

El pasado domingo la región recibió el último carguero y la presidenta madrileña -recién dada de alta tras estar aislada en un apartahotel al contagiarse por coronavirus- ha justificado su presencia en el aeropuerto -lo que provocó su retraso en la conferencia de presidentes del pasado domingo- porque se trataba de la "mayor entrega de material por avión que habían recibido" en uno de los "mejores cargueros del mundo".

Ayuso cree que la Comunidad de Madrid también se confió

Asimismo, Ayuso ha reconocido que la Comunidad de Madrid se confió frente al coronavirus: "No hay día que me levante pensando si no nos podríamos haber adelantado", ha lamentado. "Ha habido muchos que se han confiado como nosotros", ha proseguido. "Yo siempre pienso....¿y si hubiera sido antes? Si hoy hubiera sabido lo que sé, las cosas hubieran sido diferentes, la estrategia sería al revés". La conservadora ha asegurado que es algo que llevará "toda la vida encima".

Ayuso: "Contra esos dogmas de todo lo público, y que los empresarios son unos ladrones, yo voy a romper una lanza a su favor"

La dirigente popular ha puesto en valor que Madrid "tiene los mejores profesionales" y la "sanidad más generosa del mundo". También ha insistido en que ha sido la colaboración "público-privada" la que "ha obrado el milagro": "Quiero que la industria sanitaria se refuerce", ha expresado. "Contra esos dogmas de todo lo público, y que los empresarios son unos ladrones, yo voy a romper una lanza a su favor. Me voy a encargar de que se sepa de que en Madrid la colaboración público-privada ha sido clave".

Ayuso ha presumido de la gestión que ha hecho la Comunidad de Madrid de la pandemia, a pesar de ser el territorio más afectado, con la mitad de los casos y muertes del Estado: "La ola está relativamente contenida. En Madrid lo hemos afrontado bien porque hemos triplicado las UCI, creado el hospital de Ifema, 21 hoteles medicalizados que están sirviendo de modelo para otros países".

"Yo no culpo a Pedro Sánchez del virus"

Ayuso ha anunciado que pedirá comparecer en la Asamblea de Madrid, a petición propia, para explicar su gestión de la crisis del coronavirus y se ha mostrado muy crítica con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del pasado jueves. "El Gobierno reparte culpas y por ahí no voy a pasar. Es muy injusto el trato que se le ha dado a Madrid por parte del presidente y de su portavoz", ha dicho, en referencia a la socialista Adriana Lastra.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que "no culpa" a Sánchez del virus pero sí le pide "estrategias, concreción y claridad": "Somos uno de los países que ha actuado peor y más tarde". Además, ha criticado que el "mando único" que reclamó en primera instancia el Ejecutivo central no ha funcionado: "Cuando dicen lo de mando único, lo único que hacen es mandar, pero gestionar, gestionamos las comunidades que son las que recibimos el golpe".