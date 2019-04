La pareja de una prima de Malú, Damián Macías, será cabeza de lista por Ciudadanos en el municipio de Pozuelo de Alarcón (Madrid) sin pasar por primarias, según anuncia el diario El Mundo.

Miguel Ángel Berzal, fundador del partido en la localidad, denuncia a este periódico las formas de actuar desde la administración central. Si bien los estatutos de la formación liderada por Albert Rivera recogen que donde hay menos de 400 afiliados no es necesario un proceso de primarias, sí se pueden llevar a cabo si así lo solicitan los afiliados.

Ahí nace el problema; en torno al 30% de los miembros del partido en Pozuelo de Alarcón solicitaron un proceso de elecciones internas, pero desde la administración del partido se desoyó la propuesta.

"El ambiente en la agrupación es de guerra civil. La gente está muy descontenta con su nombramiento. Este muchacho no es afiliado en Pozuelo y no han podido hacerle afiliado porque ni vive ni trabaja aquí, como obligan los estatutos de nuestra formación. Cuando salga como concejal ya sí podrán hacerle afiliado aquí. Este chico vive en Mirasierra –un barrio de la capital– y no conoce Pozuelo, sólo hace unos días se incorporó al grupo de Telegram de la agrupación. Sé que los estatutos del partido permiten al partido elegir candidato sin primarias cuando hay menos de 400 afiliados, pero también esos mismos estatutos dejan la puerta abierta a que si lo solicita una parte de los afiliados el comité ejecutivo nacional pueda celebrar primarias. De 230 afiliados, lo solicitamos 70, pero el partido ni nos respondió y ha impuesto el dedazo en toda la lista", cuenta Berzal a El Mundo.

Desde la organización rechazan la teoría de que Macías ha sido puesto a dedo y han calificado de falso que Rivera haya colocado a la pareja de la prima de Malú. "El comité de candidaturas es quien elige a los candidatos, que lo eleva al comité autonómico y a su vez lo ratifica el comité ejecutivo nacional", han asegurado fuentes oficiales de la formación al periódico.