Más Madrid propone un nuevo impuesto para evitar fraudes como los de la pareja de Ayuso

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley para la creación de un nuevo impuesto sobre activos no productivos y la elaboración de un Plan de Lucha contra el Fraude. El principal partido de la oposición a Isabel Díaz Ayuso presenta estas iniciativas en el marco del estallido del caso de presunto delito fiscal que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador.

El texto de la PNL, a la que ha tenido acceso Público, está firmado por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y el diputado Alberto Oliver. En su exposición de motivos destaca diferentes datos que reflejan el crecimiento de la desigualdad en España. Según el informe de Oxfam presentado en el Foro de Davos, en España el 10% de la población concentró en 2022 el 53,8% de la riqueza total, mientras que el 50% de las personas más pobres apenas poseen el 7,8%.

La acumulación de riqueza, continúa el texto, es aún más pronunciada entre el 1% más rico que llega a poseer el 22,4% del patrimonio, y de este grupo de los superricos, el 66% de los mismos se concentra en Madrid. En esta comunidad autónoma se encuentran cinco municipios entre las diez localidades con mayor renta de España: Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Alcobendas, Majadahonda y Torrelodones.

La PNL de Más Madrid destaca que España es líder en evasión fiscal, tal y como lo muestran informes del Observatorio Fiscal de la Unión Europea, donde se detalla que la riqueza de los residentes españoles en territorios offshore, y sin incluir viviendas u obras de arte, ascendió en 2022 a 140.000 millones. El mismo informe sitúa a nuestro país como el décimo más afectado por los impuestos que se dejan de ingresar por las maniobras fiscales de las empresas.

Dentro de esas maniobras, Más Madrid apunta a la elusión fiscal donde se buscan "herramientas legales" para reducir el pago de impuestos, como por ejemplo las exportaciones ficticias para la devolución del IVA,

pasivos inexistentes en declaraciones de renta, ocultamiento y alzamiento de bienes, y la titularidad empresarial de activos no productivos, entre otras maniobras.

Por tanto, en el partido madrileño destacan que es imprescindible crear mecanismos para reducir las prácticas actuales de evasión y elusión fiscal. "El destino a usos privados de los activos cuya titularidad se formaliza a nombre de personas jurídicas y que no están vinculados con las actividades productivas es una práctica insolidaria que genera pérdida de recaudación y desigualdades en el sistema fiscal, tanto horizontales como verticales, además de una pérdida de eficiencia económica", señala el documento.

Según las informaciones publicadas, la pareja de Ayuso compró un coche de lujo, de marca Maserati, que figura a nombre de la empresa Maxwell Cremona. También otro vehículo, un Porsche Panamera. Se ha desvelado además que la presidenta madrileña y su pareja disfrutan de una vivienda que está a nombre de una sociedad de un abogado que representó a González Amador.

Por tanto, Más Madrid pide concretamente "desarrollar una ley para la creación de un impuesto sobre activos no productivos de las personas jurídicas con el objeto de establecer un gravamen sobre bienes no productivos y determinados derechos que recaen sobre dichos bienes que forman parte del activo del sujeto pasivo y evitar estrategias de elusión fiscal dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid".

Los activos no productivos incluidos en este nuevo tributo, que existe en territorios como Catalunya, serán: bienes inmuebles; vehículos a motor con una potencia igual o superior a doscientos caballos; embarcaciones de ocio; aeronaves; objetos de arte y antigüedades con un valor superior al establecido por la Ley del patrimonio histórico y joyas. Se considerarán sujetos pasivos las personas jurídicas y entidades en situación de inactividad.

El documento de Más Madrid también especifica otros asuntos sobre qué se considera como activo no productivo: los cedidos de manera gratuita a socios o personas vinculadas que lo destinan a un uso particular o aprovechamiento privado (excepto si tributa como bien en especie declarado en el IRPF); los cedidos de manera onerosa a socios o personas vinculadas que lo destinen a un uso particular o aprovechamiento privado; cuando el activo no está afecto a ninguna actividad económica.

"En los últimos años estamos viendo cómo algunos individuos aprovechan sus empresas para comprarse bienes de lujo que nada tienen que ver con el objeto de la sociedad. Esto ocurre única y exclusivamente para ahorrarse pagar los impuestos a los que deberían hacer frente", afirma a este medio el diputado de Más Madrid Alberto Oliver.

El diputado que encabeza la iniciativa pone como ejemplo el caso de la pareja de Ayuso, "que se compró un Maserati a nombre de la empresa para pagar menos impuesto de sociedades". "Está práctica tiene que acabarse, y por ello desde Más Madrid llevamos una propuesta para que, cuando concurran determinadas circunstancias, los obligados tributarios no puedan escaquearse como ocurre a día de hoy. En definitiva, lo que proponemos es una ley para que los golfos no puedan seguir defraudando a Hacienda", añade.

Por otro lado, la PNL también incluye la elaboración de un Plan de Lucha Contra el Fraude. Esta iniciativa contempla la elaboración de informes de carácter anual, cuyas conclusiones serán remitidas a la Comisión de Presupuestos y Hacienda en los 30 días siguientes a su elaboración, y serán publicados en el portal de transparencia.