Ernest Urtasun: "Es una fortaleza que Sumar tenga inscritos por toda España a la vez que organizaciones bien implantadas"

Las elecciones gallegas sentaron un mal precedente para Sumar y las previsiones para las vascas no son nada halagüeñas. ¿Sale Sumar mejor preparado de esta asamblea para los nuevos retos?

"Sumar ha sido clave para evitar un gobierno reaccionario en España"

La asamblea creo que ha sido un punto de fortalecimiento organizativo muy importante. Lo ha sido porque tenemos ya una estructura organizativa preparada para afrontar lo que se viene y también porque hemos renovado y puesto en marcha ya todo lo que ha sido nuestro ideario, la actualización con todo el proceso de debate que ha habido en las asambleas. Por lo tanto, sí, Sumar está preparado, está fortalecido orgánicamente, y ahora mismo es una herramienta preparada para afrontar los próximos retos.

Es verdad que también hemos venido de algunos éxitos importantes, como que, en muy poquito tiempo, Sumar ha sido clave para evitar un gobierno reaccionario en España. Si hay un gobierno progresista en España fue por la emergencia de Sumar, y Sumar está siendo clave en la aportación de nuevas ideas para la definición de un proyecto de la España del siglo XXI.

Sumar nace como un proyecto muy ligado a la figura de Yolanda Díaz y al calendario electoral, concretamente al 23J. ¿Cómo tiene previsto Sumar asentarse en los territorios? ¿Cómo se relacionará Sumar en los territorios donde ya hay fuerzas asentadas, por ejemplo, en Catalunya, Madrid o País Valencià?

Bueno, de hecho, una de las grandes fortalezas de Sumar es esa doble legitimidad que tenemos. Por una parte, la legitimidad de los miles y miles de inscritos de Sumar que hay por toda España. Personas, muchas de ellas, con experiencias políticas previas, pero otras no, otras que tenían experiencia política en movimientos sociales y otras que no tenían ningún tipo de experiencia política, y eso yo creo que es una de las fortalezas de Sumar, que hemos sido capaces de ampliar el perímetro, tanto ideológico como organizativo, de los progresistas en España.

La otra también, evidentemente, es las formaciones políticas que existen y que participan de Sumar. La construcción organizativa de Sumar es compleja, y eso es lo que se traslada muchas veces, pero a la vez yo lo que quiero remarcar es que es una enorme fortaleza la capacidad de tener al mismo tiempo inscritos por toda España y organizaciones políticas que ya están muy bien implantadas. La asamblea, que ha sido un éxito en este sentido, nos permite afrontar ese despliegue con la organización pacificada, unida y en condiciones de despegar.

¿Y ese despegue será igual en todos los territorios?

Sumar se va a ir desplegando aprovechando todas las fortalezas que tenemos en cada territorio. O sea, ¿nosotros qué queremos? Nosotros tenemos fortalezas en muchos ámbitos que queremos maximizar y aprovechar y, evidentemente, si hay un territorio en el cual hay una fuerza que está implantada y que está funcionando bien, desplegaremos Sumar contando con esa fortaleza. Y trataremos también de ampliarla y de mejorarla, pero siempre, evidentemente, contando con las fortalezas que ya tenemos.

La negativa del PSOE a tener Presupuestos este año ha tumbado muchas de las posibilidades de desplegar medidas sociales. ¿Qué hará Sumar con la agenda legislativa prevista que contenía nuevos permisos, financiación a la dependencia...?

"Nadie de los distintos socios del Parlamento había dado por enterrados los Presupuestos"

En primer lugar, lo que tengo que decir es que nosotros no compartimos la decisión que ha tomado la parte socialista del Gobierno de forma unilateral de no intentar hacer Presupuestos. Nosotros creemos que la obligación de un gobernante es intentarlo siempre. De hecho, nadie de los distintos socios del Parlamento había dado por enterrados los Presupuestos antes de que se tomara esa decisión. Y, a la vez, nosotros teníamos que intentarlo, y, evidentemente, si luego no había una mayoría, pues las formaciones que no nos hubieran dado esa posible mayoría lo hubieran tenido que explicar, pero intentarlo era una obligación del Gobierno. Dicho lo cual, si no va a haber Presupuestos, si vamos a empezar a hacer los del 2025, lo que no queremos es que ese ciclo electoral que ahora afrontamos y haber pospuesto los PGE conviertan esta legislatura en una especie de stand by, de legislatura en suspenso.

Este gobierno tiene un mandato de las urnas, el mandato del 23J, que es un mandato de seguir gobernando los progresistas, pero de gobernar mejor. Entonces, el hecho de no tener presupuesto este año no nos impide seguir haciendo determinadas cosas. Por ejemplo, el tema de la permanencia de los impuestos a la banca y a las energéticas, que el ministro de Economía ha parecido poner en suspenso, eso está en el acuerdo de Gobierno, eso debe hacerse y eso se puede hacer sin Presupuestos. Algunas de las medidas que nosotros estamos impulsando en materia de conciliación, de aumentar las semanas de permiso para padres y madres, se pueden hacer sin Presupuestos. Algunas de ellas, evidentemente, tienen coste financiero asociado, pero eso se puede hacer también a través de reales decretos.

Por lo tanto, esas medidas se pueden adoptar. Igual, por ejemplo, que afrontar la gran cuestión de la reducción del tiempo de trabajo, no necesitamos presupuestos para afrontar ese debate. Por lo tanto, el Gobierno tiene que gobernar, tiene que seguir ampliando derechos y, si no hay Presupuestos, se pueden seguir haciendo muchas cosas con los prorrogados, porque cuentas hay.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, el sábado en La Nave de Villaverde (Madrid). — Jaime García-Morato

Ministro, va a bajar el IVA en la compra de obras de arte al 10%, una medida que afecta especialmente a quienes pueden permitirse comprar arte, normalmente gente adinerada...

Sobre el arte contemporáneo quiero explicar una cosa: la directiva europea del IVA permite que los países tengan tipos reducidos en unos 29 casos y el arte contemporáneo es uno de ellos. La gran mayoría de países de la Unión Europea tienen ese IVA reducido, nosotros no. Es el típico caso de problema de competencia fiscal desleal y eso afecta a nuestros artistas. Antes decía que eso afecta a millonarios, no, eso afecta a los trabajadores del arte contemporáneo. Pensad que muchas veces ese IVA repercute en el que vende, en el pequeño artista, y que muchas veces no puede ni tan siquiera vivir de su trabajo. Cuando estás en una situación en la que todos los demás países de la Unión Europea operan con un tipo reducido y tú no, hay dos soluciones: o armonizamos el tipo escala de la Unión Europea, que es algo que yo favorecería porque además he trabajado mucho como europarlamentario para armonizar los tipos fiscales a escala de la Unión Europea; o, si no, tienes la opción de ponerte al nivel de los demás países para que tu sector no se vea afectado.

"Una de las prioridades de mi ministerio es mejorar las condiciones de los trabajadores de la cultura"

Dicho lo cual, es verdad que, en materia de condiciones laborales de los trabajadores de la cultura tenemos un gran abanico de cosas por hacer. Porque trabajan en muchísima precariedad en muchos sectores, y para ello tenemos el Estatuto del Artista, que es un proyecto votado en el 2018 por el Congreso, que incluye toda una serie de medidas para mejorar las condiciones de trabajo. Por ejemplo, está la cuestión del tratamiento fiscal de las rentas irregulares. Los artistas muchas veces no tienen unos ingresos regulares, tienen puntas de ingresos y bajadas porque trabajan en intermitencia, y no tenemos un sistema de IRPF adecuado a esa realidad. Bueno, pues es una de las cosas que estamos viendo con Hacienda, igual que la cuestión de las cotizaciones de los autónomos culturales, que también es otra de las cuestiones importantes. Una de las grandísimas prioridades de mi ministerio es la de tratar de mejorar las condiciones de los trabajadores de la cultura, que trabajan, la mayoría de ellos, con una grandísima precariedad.

¿Tiene pensadas medidas para fomentar que la gente vaya más al cine o al teatro, expresiones artísticas más populares?

Esta misma semana vamos a tratar de llevar al Consejo de Ministros una de las medidas que estábamos pendientes de hacer, que es la de renovar la cuestión del Cine Senior, que las personas mayores tengan a un precio reducido el cine una vez a la semana. Después, tenemos en marcha también la renovación del bono cultural para la gente joven, que también es otra de las cuestiones importantes. Y después hay una cuestión sobre el acceso a la cultura que a mí me preocupa, que es el desequilibrio territorial que hay en España en el acceso a la cultura.

Es decir, nosotros tenemos las ciudades que son grandes polos de producción y de acceso a la cultura en nuestro país, pero nuestra obligación es hacer llegar la cultura a todos los territorios de España, incluso a las zonas donde no hay una gran ciudad con grandes centros culturales. Y para eso, una de las prioridades de mi ministerio es reforzar todos los programas que tienen que ver con cultura y ruralidad, que estamos ya trabajando en ello; y luego he anunciado un plan de refuerzo de los equipamientos culturales en toda España para fortalecer esa red de centros culturales, para que el acceso a la cultura sea democrático y accesible.

Por cierto, hay en marcha una ILP para acabar con la tauromaquia. Si llegara a las 500.000 firmas y se abriera el debate en el Congreso, ¿qué defendería el ministro de Cultura?

Bueno, eso es una ILP que se presenta en el en el Congreso, y que el Congreso tiene que tramitar, que tiene que ver con la reforma de la protección de la tauromaquia como bien cultural, que se estableció en el 2013. Como Ministerio de Cultura, lo que he dicho y manifestado es que mi posición es conocida: creo que la sociedad española ha evolucionado, cada vez hay una mayoría de la sociedad española que no comparte la tortura animal, y por lo tanto hay algunas cosas que ya he hecho. Por ejemplo, yo decidí en la última concesión de las Medallas de Oro de las Bellas Artes no dar ninguna medalla a ningún sector que estuviera relacionado con la tortura animal.

Recientemente conocíamos la referencia a la ciudad saharaui de El Aaiún como si fuera marroquí en un documento del BOE que implica al Ministerio de Cultura. Tiene que ver con la reforma del colegio español de El Aaiún. El Frente Polisario le ha enviado una queja formal. ¿No lo van a rectificar? El Sáhara Occidental no es Marruecos.

"El Sáhara Occidental no es Marruecos, el Derecho Internacional es categórico"

El Sáhara Occidental no es Marruecos, el Derecho Internacional es categórico a este respecto. Y, aparte, la posición de Sumar respecto a la cuestión del Sáhara Occidental es bien conocida. Nosotros defendemos la libre determinación del pueblo saharaui en plena aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas. El error que se cometió en el BOE, porque fue un error, se cometió antes de que yo llegara, como es bien sabido, hace muchos meses. Yo he estado en contacto con el Frente Polisario, y yo lo que sí les he podido garantizar es que bajo mi mandato esto no se va a producir. Desde luego, no va a haber en una publicación del BOE que tenga en mi departamento un error de este tipo, y esto el Frente Polisario lo sabe porque lo he hablado con ellos.

Una antigua reivindicación tiene que ver con abrir un Instituto Cervantes en los campamentos de población refugiada saharaui, donde el español es segunda lengua. ¿Qué le parece la propuesta?

Bueno, las decisiones del Instituto Cervantes las tiene que tomar su director y, sobre todo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es de quién depende orgánicamente. Yo lo que sí puedo decir es que cualquier medida que desde el Ministerio de Cultura podamos tomar para mejorar las condiciones de vida en el campo de Tinduf, el acceso a la cultura, o la defensa, desde el punto de vista cultural, de lo que es la causa saharaui, el Frente Polisario me va a tener a su lado.

En las últimas semanas se ha visto a Díaz y a los diputados de Sumar incómodos con el tono bronco y las disputas entre PSOE y PP por los casos de corrupción. ¿Qué papel va a jugar Sumar en los próximos meses, en los que la amnistía y la corrupción parecen no dejar margen a nada más en el debate público?

"Koldos o familiares de Díaz Ayuso, en el futuro, pueden volver a aparecer"

No compartimos que la legislatura avance, como he dicho antes, paralizada en términos de política pública, y a la vez con un debate bronco, sin soluciones. Esta tiene que ser una legislatura de avances sociales y el Gobierno tiene la obligación de gobernar. A la vez, en materia de corrupción, cuando veo esos debates, que a mí no me gustan nada, las peleas PP-PSOE, tirándose los trastos a la cabeza, bajando al barro de forma muy destructiva, pienso en nuestros ciudadanos y en la gran desafección política que existe en España, que, entre otras cosas, Sumar ha venido a combatir.

Nosotros necesitamos dar respuestas a la corrupción. España ha tenido problemas gravísimos de corrupción, no solo vinculados al boom inmobiliario a partir del 2008, sino que lo sigue arrastrando todavía hoy.

¿Cómo es posible que a día de hoy no tengamos, como tiene la gran mayoría de países de la Unión Europea, una oficina de lucha contra la corrupción? En el Parlamento Europeo, en Bruselas, en la Unión Europea hay una cosa que se llama OLAF, una oficina antifraude, que va haciendo controles regulares de toda la actividad de la administración de la Unión, para ver si hay algún tipo de malversación, de fraude o de corrupción. Y ese organismo en España no existe, tiene que crearse. Nosotros hemos propuesto esta semana que se cree ese organismo.

Por lo tanto, ¿qué decimos? Menos barro, menos pelea bronca PP-PSOE, y más soluciones. Y las soluciones pasan por reforzar las instituciones alrededor de lucha contra la corrupción. Koldos o familiares de Díaz Ayuso, en el futuro, pueden volver a aparecer, pero si vuelven a aparecer lo importante es tener instituciones que puedan hacer frente a estos fenómenos, y eso es lo que ahora no tenemos.



El PSOE les acusó de provocar inestabilidad en la legislatura por tumbar los comuns los presupuestos catalanes. ¿Qué piensan?

"Cuando se plantean cuestiones que no son progresistas ni ecologistas, nuestra obligación es marcar nuestra posición"

Dos cosas. La primera, haber retirado los Presupuestos Generales del Estado por lo que ocurrió en Catalunya es una vinculación que ha decidido hacer el PSOE, pero insisto que en ningún momento ningún socio había manifestado su no voluntad a negociar los Presupuestos. Eso ha sido un gran un error. Voy al presupuesto catalán. Los comunes, en los últimos años, han votado tres presupuestos. De hecho, si usted coge nuestro espacio político, estatal y los comunes en Catalunya, probablemente somos el espacio político que más presupuestos ha votado en los últimos años. En Catalunya, tres, concretamente.

Pero los presupuestos de las mayorías de izquierdas se hacen para hacer políticas de izquierdas. Es totalmente incomprensible, en un momento en Catalunya donde tenemos un problema de sequía gravísimo, que vamos a tener que traer agua en barcos en verano para el área metropolitana de Barcelona, que alguien haga una línea roja para la aprobación de los Presupuestos de la construcción del casino más grande del sur de Europa, que va a consumir tanta agua como una población de 30.000 habitantes.

Es un gran centro con más de 1.200 tragaperras, con los problemas gravísimos que tenemos de ludopatía en nuestros jóvenes. Hoy leía unas estadísticas del problema que está suponiendo para mucha gente joven que, después de la pandemia, se han enganchado al juego online. Tenemos un problema y para algunos partidos de izquierdas el proyecto estrella tiene que ser construir 1.200 tragaperras. Esto no es ni de izquierdas, ni progresista, ni ecologista, ni va a favor de avanzar hacia medidas que luchen contra patologías de este tipo. Nos sorprendimos muchísimo de que el PSC y Salvador Illa hicieran una línea roja de la construcción del Hard Rock para la aprobación de los Presupuestos.

Cuando se plantean cuestiones que no son ni progresistas, ni ecologistas, nuestra obligación, como espacio político, es marcar claramente nuestra posición. Y ahora que vamos a elecciones catalanas, la gente sabe qué modelo de país defienden los comunes en Catalunya. Un modelo de país de transición energética, de ahorro de agua, de nuevo modelo productivo verde, y no del desarrollismo de los años 90, al cual parece llevarnos el PSC.

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, tras la entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

Otro ejemplo: Colau votó esta semana en contra del presupuesto de Jaume Colboni en Barcelona. Se ve últimamente una beligerancia del espacio socialista con su izquierda. ¿Cómo valora la actual situación de las relaciones PSOE- Sumar o PSC-comuns? ¿Están deterioradas?

"Estamos viendo un PSC muy conservador"

La Barcelona que es un modelo de éxito de gestión municipal en los últimos 30 años es una gran herencia que la izquierda catalana ha dejado. Una ciudad muy bien administrada, y esto lo ha hecho la izquierda en Catalunya siempre a través de acuerdos plurales. En la época de Pasqual Maragall siempre gobernaron PSC e ICV, a veces con ERC. En la época de Ada Colau, gobernó con el PSC. Lo que no entendemos es que Colboni quiera romper esa tradición de grandes acuerdos de izquierdas, e intuimos, porque lo estamos empezando a ver, que es porque quiere dejarse la puerta abierta a pactar con la derecha para deshacer grandes avances urbanísticos y sociales en Barcelona. Estamos viendo un PSC muy conservador en los últimos meses, y yo creo que eso genera tensiones con nosotros porque hay una cierta pulsión conservadora en el PSC que nosotros no compartimos.

Dicho lo cual, la relación nuestra con el PSOE en el Gobierno de coalición es positiva, quiero ponerla en valor. Mi colaboración con los demás ministros del PSOE es positiva, pero todo el mundo sabe que tenemos diferencias importantes. Cuando hay esas diferencias, las explicamos, y yo creo que ahora tenemos una diferencia de estrategia política: parecería que el PSOE quiere unos meses de legislatura en stand by, nosotros queremos avanzar. Ahí vamos a ser contundentes, queremos que el Gobierno siga avanzando en derechos.

Podemos presenta a Irene Montero para defender una candidatura feminista en las europeas, y del PSOE también se espera una candidatura fuerte. ¿Cuál es el proyecto de Sumar para las europeas con Estrella Galán al frente?

"Hay un proyecto de la derecha y de la extrema derecha para reimponer la austeridad"

Las europeas van a ser unas elecciones fundamentales. Nos jugamos el próximo ciclo institucional europeo, cómo se va a constituir, y hay dos grandes vectores de las políticas públicas europeas que están en juego. El primero es la política económica que se va a aplicar en los próximos años. Venimos de unos años, después de la pandemia, en el cual la Unión Europea ha permitido desarrollar políticas de gasto social y políticas expansivas que han sido un éxito. Los datos macroeconómicos de España son un éxito y en gran parte se explica por la política que se ha permitido desde la Unión Europea con la suspensión de las normas fiscales. En este ámbito, hay un proyecto de la derecha y de la extrema derecha para reimponer la austeridad y un proyecto de recortes en la Unión Europea. Esta es la primera gran cuestión que está en juego en el próximo ciclo institucional.

La segunda es qué pasa con el pacto verde europeo. Ya hemos visto lo que ha hecho Ursula von der Leyen retirando algunas de las medidas de combate contra el uso de algunos pesticidas en el campo que todo el mundo sabe que son cancerígenos. El glifosato, que es el gran tema de debate en este sentido, acaba de ser prohibido en Estados Unidos, mientras aquí lo seguimos autorizando. El Green Deal no puede derrapar, y nosotros en eso vamos a ser clarísimos. La transición ecológica no espera. Somos un país, además, en el cual el cambio climático nos está afectando de una manera brutal y, por lo tanto, la segunda gran cuestión que está en juego es si la transición ecológica acelera o si los reaccionarios logran pararla.

Sumar va a estar presente en esos dos grandes debates de una manera muy clara para decir que tenemos que seguir con las políticas económicas expansivas y que la transición ecológica tiene que seguir siendo el gran motor de la próxima legislatura europea. Y, además, lo hacemos con una persona, Estrella Galán, que nos va a aportar también el bagaje de lo que es la defensa inquebrantable de los derechos humanos en la Unión Europea, que para nosotros es también una cuestión clave. No vamos a ceder a los cantos de sirena de las políticas migratorias reaccionarias. El proyecto de Sumar para la Unión Europea va con ganas de tejer las máximas alianzas para seguir avanzando en clave progresista.

¿Veremos a Estrella Galán en el grupo de los verdes o en el de The Left en el Parlamento Europeo?

Sumar es un proyecto plural, que aspira a tener las mejores relaciones con ambos grupos. Cuando estaba en el Parlamento Europeo, durante muchos años me dediqué a la unidad de esos dos grupos. De hecho, creé una cosa que se llama Progressive Caucus, que era un grupo informal de eurodiputados de varios grupos de izquierdas. La amenaza de un Parlamento Europeo con una extrema derecha más fuerte es grande. La obligación de cooperación de los progresistas es más fuerte que nunca. Nosotros aspiramos a tener, como lo hemos tenido siempre en nuestro espacio político, las mejores relaciones con los dos grupos.

Para terminar, la espiral belicista parece haber llegado a España y también al Gobierno de coalición. La ministra de Defensa habla de "amenaza de guerra absoluta" y vemos a Pedro Sánchez reuniéndose con la industria armamentística. ¿Qué papel juega Sumar en este escenario?

"Tenemos 27 presupuestos de defensa aislados y juntos gastan tanto en armamento como China"

En materia de defensa, Europa tiene dos grandes problemas. El primero, es que no somos autónomos porque nuestro sistema de seguridad colectiva lo tenemos externalizado, básicamente, a los Estados Unidos y a la OTAN. Y el segundo es que tenemos 27 presupuestos de defensa completamente aislados el uno del otro y que juntos gastan tanto en armamento como China. Estados Unidos, como todo el mundo sabe, es el gran inversor en defensa que hay en el mundo, pero después, juntos los veintisiete presupuestos de defensa europeos suman tanto como el chino.

Necesitamos corregir estos dos déficits haciendo dos cosas. Avanzando en autonomía estratégica, es decir, tener capacidad y política de defensa propia, y no tenerla externalizada a la OTAN ni a los Estados Unidos, sobre todo, porque con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, tener externalizada el esquema de seguridad a un país políticamente tan inestable no es una buena idea. Y, en segundo lugar, lo que necesitamos con el gasto público de los 27 presupuestos es mayor eficiencia, mayor coordinación, y, por lo tanto, el reto no está en entrar a una escalada armamentística de multiplicación del gasto nacional, necesitamos aunar fuerzas y gastar de forma más coordinada. Por lo tanto, no necesitamos gastar más, lo que necesitamos es tener un presupuesto comunitario de defensa propio.

Si llega al Consejo de Ministros una propuesta del ala socialista del Gobierno de aumentar el gasto militar, ¿qué va a hacer Sumar en este caso?

No tenemos noticias de que eso vaya a ocurrir, pero nuestra posición es conocida. No queremos que la solución a los retos de defensa europea sea multiplicar los gastos en defensa de cada uno de los Estados miembros de la Unión, tampoco de España. La solución es avanzar hacia una defensa europea y armonizar y coordinar mejor, y esa va a ser nuestra posición.